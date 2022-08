Frankfurt-Sachenhausen: Fahrzeugdiebstahl mit anschließender Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots) – (lo) In den heutigen Morgenstunden (25. August 2022)

entwendete ein 15-Jähriger auf dem Sachsenhäuser Landwehrweg ein Kleinkraftrad.

Aufgrund seines unsicheren Fahrstils und des Nichteinschaltens der

Fahrzeugbeleuchtung wurde eine Streife des 8. Polizeireviers auf den

Jugendlichen aufmerksam. Auf Anhaltesignale seitens der Polizei reagierte der

15-Jährige nicht. Unter Nutzung von Geh-, Wald- und Forstwegen startete der

Beschuldigte einen rücksichtlosen Fluchtversuch. Am Goetheturm kollidierte er

mit einem Funkwagen und verlor die Kontrolle über sein gestohlenes

Fortbewegungsmittel. Dies hinderte ihn nicht davon, seine Flucht zu Fuß

fortzusetzen. Den Fluchtversuch unterbanden die eingesetzten Kräfte

unverzüglich.

Der mutmaßliche Grund für seine Flucht war neben dem Diebstahl des

Kleinkraftrades das nicht Besitzen einer gültigen Fahrerlaubnis. Sowohl der

15-Jährige als auch die Polizeibeamten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde

der Fahrzeugdieb wieder entlassen.

Er muss sich wegen des Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls

von Kfz und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

August 2022: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5

August 2022: Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

August 2022: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße

September 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße

September 2022: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt: Museumsuferfest 2022 – Hinweise der Polizei

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 26. August 2022, um 17:00 Uhr, wird das

Museumsuferfest 2022 offiziell eröffnet.

Mit diversen Bühnen, Verkaufs- und Verköstigungsständen erstreckt sich das Fest

zwischen Eisernem Steg und der Friedensbrücke über beide Mainufer. Am Freitag,

den 26. August ist das Fest geöffnet zwischen 15:00 Uhr und 01:00 Uhr, am

Samstag, den 27. August zwischen 11:00 Uhr und 01:00 Uhr und am Sonntag, den 28.

August zwischen 11:00 Uhr und 00:00 Uhr.

Wie gewohnt wird auch in diesem Jahr die Frankfurter Polizei vor Ort präsent und

für die Besucherinnen und Besucher jederzeit ansprechbar sein. Zum Schutz der

Veranstaltung werden wieder Betonsperren aufgebaut. Aus diesem Grund wird es zu

Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Wir empfehlen daher, die gesperrten

Bereiche weiträumig zu umfahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Beginnend ab Mittwoch, den 24. August, werden bis zum Montag, den 29. August in

den nachstehenden Bereichen Betonsperren errichtet:

Schaumainkai (zwischen Schulstraße und Schaubstraße)

Südliches Mainufer (zwischen Friedenbrücke und Alte Brücke)

Nördliches Mainufer (Zufahrt Untermainkai, Wiesenhüttenstraße)

Untermainbrücke (Sperrung für Individualverkehr)

Schweizer Straße (auf Höhe der Metzlerstraße)

Das Überfliegen von Menschenmengen mit Drohnen sowie Flugmodellen ist verboten,

da ein möglicher Absturz Menschen schwer verletzen könnte. Ein Verstoß würde

durch das Regierungspräsidium Darmstadt geahndet und kann hohe Bußgelder (bis zu

50.000 EUR) nach sich ziehen. Seitens der Polizei ist zudem der Einsatz einer

polizeilichen Drohne zur Abwehr sowie Detektion von Drohnen geplant.

Weitere allgemeine Informationen zum diesjährigen Museumsuferfest sowie

Verkehrshinweise finden sie auf der Webseite www.museumsuferfest.de.

Um die Bevölkerung zudem gezielt und zeitnah über sicherheitsrelevante

Ereignisse zu informieren, nutzt die Frankfurter Polizei das Warn- und

Informationssystem hessenWARN. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose App

(für iOS, Android und Windows), die im Appstore erhältlich ist. Über ein dort

verfügbares Themenabonnement „Museumsuferfest“ können sie über die gesamten drei

Veranstaltungstage hinweg alle sicherheitsrelevanten Informationen erhalten. Der

Empfang der Nachrichten ist ebenfalls kostenlos.

Wir freuen uns auf das Museumsuferfest 2022 und wünschen allen Besucherinnen und

Besuchern eine schöne und interessante Zeit.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahme eines Intensivtäters

Frankfurt (ots) – (la) Am Dienstag, den 24. August 2022, kam es gegen 16:15 Uhr

an der Alten Oper zur Festnahme eines 28-jährigen Kölner Intensivtäters nach

einem Rucksackdiebstahl.

Zivile Polizeibeamte beobachteten den 28-Jährigen auf dem Opernplatz, wie er

sich augenscheinlich nach Tatgelegenheiten umsah. Durch sein Verhalten

beschlossen die Beamten, den jungen Mann weiter zu beobachten. Kurze Zeit später

begab er sich zur Treppe an der Alten Oper. Dort stand eine 60-Jährige mit ihrem

Fahrrad, in ein Gespräch vertieft, ihr Rucksack befand sich im Korb auf dem

Gepäckträger. Der Mann näherte sich ihr von hinten, nahm den Rucksack an sich

und flüchtete. Die Polizeibeamten ließen ihn jedoch nicht aus den Augen und

konnten ihn kurze Zeit später festnehmen. Neben dem Rucksack des Opfers führte

er noch einen weiteren Rucksack mit sich, in dem sich ein iPhone, ein weiteres

Mobiltelefon sowie Gegenstände, die einem Diebstahl aus einem Auto zugeordnet

werden konnten. Bei der Abfrage der IMEI des iPhones kam zutage, dass das

Mobiltelefon ebenfalls gestohlen war. Um nun zu beweisen, dass das zweite

Telefon ihm gehört, entsperrte er es und zeigte den Beamten die Fotogalerie.

Dort befanden sich allerdings Fotos von diversen EC-Karten, ausgestellt auf

unterschiedliche Besitzer, sodass auf diesem Wege wohl noch weitere Taten

aufgeklärt werden können. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Im Rahmen der Personalienaufnahme des Diebes stelle sich dann nicht nur heraus,

dass er in Köln als Intensivtäter geführt wird, er wurde darüber hinaus erst am

15. Juli 2022 aus der Haft entlassen. Diese Umstände führten dazu, dass er am

heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt wird und somit seine Freiheit aller

Voraussicht nach lediglich von kurzen Dauer war.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Volksverhetzung

Frankfurt (ots) – (lo) Zeugen verständigten am Mittwochabend (24. August 2022)

die Polizei, da in der Klingerstraße eine Person lautstark antisemitische

Hetzparolen rief. Der Beschuldigte, ein 59-jähriger Mann, konnte durch die

Streife des 1. Polizeirevieres vor Ort angetroffen werden. Der Beschuldigte

sieht sich nun dem Tatvorwurf der Volksverhetzung gegenüber. Nach Durchführung

der polizeilichen Maßnahmen wurde der 59-Jährige wieder entlassen.

Frankfurt-Hausen: Schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (lo) Am Mittwoch (24. August 2022) wurde auf einem Fußweg

zwischen der Bundesautobahn 66 und Am Niddatal ein 61-Jähriger ausgeraubt.

Gegen 19:06 Uhr bemerkte der Geschädigte auf dem Fußweg einen telefonierenden

Mann, der ihm entgegenkam. Unvermittelt besprühte dieser den 61-Jährigen mit

Reizstoff, attackierte ihn körperlich, entriss ihm die Geldbörse und flüchtete

auf einem Fahrrad in Richtung Westen.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen an Armen und Beinen sowie Reizungen

im Gesichtsbereich. Zwecks medizinischer Erstversorgung wurde ein Rettungswagen

hinzugezogen.

Täterbeschreibung:

Ca. 25 – 30 Jahre alt, männlich, schlanke Statur, schwarze Haare und schwarzer

Bart. Er war bekleidet mit Jeans, einem dunklen T-Shirt und trug eine

Stofftasche.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11100 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Diebstahl von 28.000 EUR sowie 2.000 USD Bargeld

Frankfurt am Main (ots) – Ein 53-jähriger Geschädigter wurde am

Mittwochnachmittag bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main vorstellig

und gab den Diebstahl von 28.000 Euro sowie 2.000 USD Bargeld vom Vortag im

Hauptbahnhof Frankfurt zur Anzeige.

Nach bisherigen Ermittlungsstand reiste der Mann am 23. August 2022 gemeinsam

mit seiner Familie am Flughafen Frankfurt aus Kanada ein. Anschließend ging die

Reise weiter über den Hauptbahnhof Frankfurt nach Kassel. Die Familie führte

insgesamt acht Koffer und der Geschädigte zusätzlich eine Bauchtasche mit sich,

in der sich das Bargeld in einem Umschlag befand.

Eine bislang unbekannte Täterin bot dem Geschädigten ihre Hilfe beim Verbringen

der Koffer sowohl in den Zug als auch zum Sitzplatz der Familie an. Bei diesem

Vorgang nutzte Sie augenscheinlich die körperliche Nähe zum Geschädigten sowie

einen ungeachteten Moment und entwendete den Umschlag aus der Bauchtasche.

Anschließend flüchtete sie aus dem Zug in unbekannte Richtung. Der Geschädigte

bemerkte den Diebstahl erst kurz nach Abfahrt des Zuges in Richtung Kassel.

Die unbekannte Täterin konnte der Geschädigte lediglich als weiblich

beschreiben. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen wegen Diebstahl bittet die

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main um Ihre Mithilfe. Sachdienliche

Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1100 oder über

www.bundespolizei.de gemeldet werden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Auseinandersetzung zwischen Angehörigen der Risikofanszene von Eintracht Frankfurt und Lech Posen

Frankfurt (ots) – (hol) Vergangene Nacht kam es im Bahnhofsviertel zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen Angehörigen der Problemfanszenen von

Eintracht Frankfurt und dem polnischen Verein Lech Posen. Gegen 22:30 Uhr gingen

bei der Polizei erste Meldungen ein, dass eine größere Gruppe Männer, allesamt

weiß gekleidet, über die Wilhelm-Leuschner-Straße auf dem Weg ins

Bahnhofsviertel sei. Die etwa 100 Mann starke Gruppe erwecke zudem den Eindruck,

sich auf eine Auseinandersetzung vorzubereiten.

Die Polizei entsandte unverzüglich Streifenwagen, um die Meldung zu verifizieren

und die Gruppe zu lokalisieren. Im Bereich des Wiesenhüttenplatzes fanden die

Einsatzkräfte die beschriebene Gruppierung, die sich bereits in einer

körperlichen Auseinandersetzung mit einer etwa gleichgroßen, mit schwarzen

T-Shirts bekleideten, Personengruppe befand. Die Beteiligten trugen teilweise

Handschuhe, Sturmhauben und Zahnschutz.

Die Einsatzkräfte schritten sofort konsequent ein und trennten die Parteien.

Dabei mussten sie auch Pfefferspray und Schlagstock einsetzen. Die

offensichtlich der Risikofanszene von Eintracht Frankfurt angehörenden

Gewalttäter flüchteten daraufhin in Richtung Gutleutviertel, die des polnischen

Vereins ins Bahnhofsviertel. In der Karlstraße lokalisierte die Polizei dann

etwa 80 Anhänger von Lech Posen. Allen wurde ein Platzverweis für das

Bahnhofsviertel ausgesprochen. Anschließend begleitete die Polizei die Gruppe zu

ihrem Hotel, um eine strikte Trennung der beiden Lager zu gewährleisten und ein

weiteres gewalttätiges Aufeinandertreffen zu verhindern. Zudem führte sie eine

Gefährderansprache bei dem für die Gruppe mutmaßlich Verantwortlichen durch. In

diesem Zusammenhang brachten die Einsatzkräfte in Erfahrung, dass die polnische

Gruppe auf der Durchreise zu einem Spiel ihres Vereins in Luxemburg am heutigen

Abend ist.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen traf die Polizei auch auf Anhänger der

Frankfurter Risikofanszene. Unter diesen befand sich ein 38-Jähriger, der in der

Vergangenheit immer wieder als Verantwortlicher und Organisator diverser, auch

gewalttätiger, Aktionen auftrat. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen

wurde den Personen ein Platzverweis erteilt, dem sie nachkamen.

Der Polizei liegen bislang keine Informationen zu verletzten Personen aus den

beiden Gruppen vor. Alle Angetroffenen verhielten sich der Polizei gegenüber

äußerst unkooperativ. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Aufgrund der festgestellten Gesamtumstände, insbesondere der aufgefundenen

Gegenstände wie Mundschutz, Masken und Handschuhe, der sich deutlich voneinander

abgrenzenden Kleidung (schwarz und weiß) sowie der Tatsache, dass hier

gleichgroße Gruppen aufeinandertrafen, geht die Polizei davon aus, dass es sich

um eine abgesprochene Drittortauseinandersetzung handelte.

Die Polizei leitete Strafverfahren u. a. wegen des Verdachts der Beteiligung an

einer Schlägerei und schweren Landfriedensbruchs ein. Die Ermittlungen dauern

an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Rotlichtfahrt führt zur Festnahme

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwochmorgen (24. August 2022) stellte eine Streife

der Stadtpolizei eine Person fest, die mit einem E-Bike eine rote Ampel

überfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnten verschiedene Betäubungsmittel

aufgefunden werden. Der Mann wurde durch die hinzugerufene Streife der

Landespolizei festgenommen.

Gegen 11 Uhr beobachtete eine Streife der Stadtpolizei, wie ein Mann mit seinem

E-Bike die rote Ampel an der Ecke Moselstraße / Taunusstraße überfuhr. Die

Person wurde daraufhin angehalten und kontrolliert. Bei dem 40-Jährigen konnten

im Rahmen der Kontrolle ca. 30 Gramm Heroin und ein Gramm Crack sowie über 400

Euro Bargeld aufgefunden werden. Eine hinzugerufene Streife der Landespolizei

nahm den Mann fest. Ob das hochwertige E-Bike gestohlen ist, bedarf der weiteren

Ermittlungen. Da der Mann äußerte, damit seine Kurierfahrten zum Zwecke des

Drogenhandels zu erledigen, wurde es als Tatmittel beschlagnahmt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Streit endet im Krankenhaus

Frankfurt (ots) – (th) In den frühen Morgenstunden des 25. August 2022 kam es im

Frankfurter Bahnhofsviertel im Bereich Moselstraße zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Beide Verletzte wurden in

Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Die beiden 25 und 33 Jahre alten Männer gerieten aus unbekannter Ursache in

Streit, in dessen Verlauf einer der beiden Beschuldigten mit einer abgebrochenen

Glasflasche zustach. Dabei erlitt der Angegriffene in der Folge eine

Schnittwunde in der Wange sowie Schürfwunden an Hals und Ohr. Auch der Angreifer

blieb nicht unverletzt, bei ihm konnte eine Schnittwunde am Ohr festgestellt

werden. Beide Kontrahenten wurden in Krankenhäuser verbracht. Lebensgefahr

bestand zu keinem Zeitpunkt. Die zuständige Fachdienststelle ermittelt.

Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 24. August 2022, gegen 21.25 Uhr,

befuhr ein Ferrari die BAB 5 in Fahrtrichtung Kassel auf der linken Fahrspur.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es dann kurz vor der Unterquerung zur B43

zu einem Zusammenprall mit einem vor ihm fahrenden Fiat Ducato. Dabei wurden die

beiden Insassen des Ducato, der 35-jährige Fahrer und die 32-jährige

Beifahrerin, leicht verletzt und mussten vor Ort ambulant behandelt werden. Die

beiden Insassen des Ferrari, ein 35-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau,

flüchteten von der Unfallstelle und konnten später auf der Brücke der B43

festgenommen werden. Wer von beiden den Ferrari gesteuert hat ist zum

gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Beide Personen waren unverletzt. Der

42-jährige Fahrer eines Toyota fuhr noch über Trümmerteile und beschädigte sein

Fahrzeug. Auch er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Durch den Zusammenprall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren

zehntausend EUR.

Frankfurt-Hauptbahnhof: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 24. August 2022, gegen 19.45 Uhr,

musste der Zugverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof für rund 40 Minuten

eingestellt werden. Grund hierfür war ein 15-Jähriger, der dort auf die Gleise

des Fernbahnhofes gelaufen war. Auf Grund der nur eingeschränkten Sicht durch

abgestellte Züge, wurde auch der Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt. Der

junge Mann konnte dann im Bereich der Weilburger Straße, direkt an die Gleise

angrenzend, gesichtet und festgenommen werden. Im Anschluss wurde er in die

Psychiatrie eines Krankenhauses eingewiesen. Der Bahnverkehr konnte gegen 20.25

Uhr wieder freigegeben werden.

Ein Feuer auf einem Balkon einer Wohnung in Bockenheim und ein Kabelbrand im S-Bahn Regionalbahnhof am Flughafen beschäftigten Feuerwehr und Rettungsdienst in der letzten Nacht.

Frankfurt am Main (ots)

Gegen 01:30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ginnheim in die Sophienstraße nach Bockenheim alarmiert. Dort war auf einem Balkon im 1. OG eines Wohnhauses aus ungeklärter Ursache ein Tisch in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der ersten Einheit war das Feuer bereits von Bewohnern weitestgehend gelöscht worden, so dass die Einsatzkräfte nur noch Nachlöscharbeiten und die Kontrolle angrenzender Wohnungen zu erledigen hatten. Eine Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst untersucht, blieb aber unverletzt. Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden liegen keine Informationen vor. Gegen 02:00 Uhr rückten Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr Schwanheim, Werkfeuerwehr Fraport AG und dem Rettungsdienst zu einem Brandeinsatz im S-Bahn Regionalbahnhof am Flughafen aus. Dort hat im Gleisbereich ein Elektrokabel gebrannt und der dabei entstandene Rauch Teile vom Regionalbahnhof und dem darüber befindlichen Zwischengeschoss verraucht. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes, der gegen kurz nach 03:00 Uhr beendet werden konnte, musste der S-Bahnverkehr auf dieser Strecke unterbrochen werden. Die notwendigen Löscharbeiten wurden von Einsatzkräften der WF durchgeführt. Gleichzeitig wurde der Brandrauch über vorhandene stationäre Lüftungseinrichtungen ins Freie abgeführt. Die zum Zeitpunkt des Brandes am Bahnsteig anwesenden Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht. Verletzt wurde niemand. Zur Ursache des Brandes und zum entstandenen Sachschaden liegen ebenfalls keine Informationen vor.