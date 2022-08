Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Büdingen: Vandalismusschäden an Kindergartengebäude

Nicht nachvollziehbar, was in den Köpfen der Personen vorgegangen sein muss, während sie im Verlaufe des vergangenen Wochenendes auf dem Gelände des Düdelsheimer Kindergartens in der Schulstraße wüteten und dabei mehrere Hundert Euro an Schäden verursachten. Zwischen Freitag- (17 Uhr) und Sonntagnachmittag (15 Uhr) rissen sie ein in der Fassade mittels Dübeln verankertes, selbstgebasteltes Schild heraus und waren dieses auf den Boden. Außerdem hatten die Chaoten einen Blumenkübel auf den Gehweg gezogen und einen gefüllten Sandsack aufs Dach des Gebäudes geschleudert. Die Polizei in Büdingen ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Friedberg: Unfreiwilliger Fahrradtausch

Zehn Minuten genügten Fahrraddieben am Mittwochvormittag, um aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses Am Herrengarten ein silbernes Mountainbike von Winora zu stehlen. Die Geschädigte staunte nicht schlecht, als sie am Abstellort gegen 11 Uhr statt des eigenen Zweirads ein schwarzes Mountainbike von Specialized, Modell „RockHopper“ vorfand. Den zurückgelassenen Drahtesel wurde erst einmal sichergestellt. Die Friedberger Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Bad Vilbel: Vor Spaziergängerin entblößt

Am späten Dienstagnachmittag begegnete eine Spaziergängerin am südlichen Rande des Bad Vilbeler Waldes einem jungen Mann, der dort mit seinem schwarzen Mountainbike unterwegs war und am Wegesrand eine Pinkelpause einlegte. Gegen 17.30 Uhr sei die Frau dem Unbekannten im Wald dann nochmals begegnet. Bei diesem Anlass soll sich der Beschuldigte entkleidet und sein offenbar erigiertes Glied angefasst haben. Die Geschädigte erstattete nach der Begegnung Anzeige bei der Polizei.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen jungen Mann im Alter von 15 bis 17 Jahren. Dieser sei etwa 190 cm groß und sehr schlank. Kurze, dunkle und sehr lockige Haare, die in die Stirn fallen, schmales Gesicht, sehr heller Hauttyp. Bekleidet gewesen war er einer kurzen, dunkelblauen Hose mit weißem Streifen an den Seiten. Darüber hinaus soll das mitgeführte Mountainbike auffällig breite Bereifung besitzen.

Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise zur beschriebenen Person unter Tel. 06031/6010.

Landkreis – Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung – Räuber identifiziert

(Bezug: Presseinformationen vom 22. August(Öffentlichkeitsfahndung) und vom 08. August „Flucht ohne Beute“)

Die am Montag, 22. August, verbreitete Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Täter eines Überfalls auf eine Bäckereifiliale war erfolgreich. Bei dem mit Bild gesuchten Beschuldigten handelt es sich um einen 36 Jahre alten, deutschen Staatsangehörigen. Der Mann trat bislang polizeilich noch nicht wegen derart schwerwiegender Taten in Erscheinung. Kurz nach der Veröffentlichung der Fahndung gab es bereits Hinweise zur möglichen Identität des im Landkreis lebenden Mannes. Letztlich stellte sich der Mann über seinen Rechtsanwalt. Der 36-Jährige, bei dem die Polizei diverse Beweismittel, u.a. auch das bei der Tat verwandte Messer sicherstellte, macht von seinem Recht zu Schweigen Gebrauch. Gegen den Mann lagen keine Haftgründe vor, sodass die Polizei ihn in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entließ.

Neustadt – Kontrollen in Neustadt

Am Mittwoch, 24. September war die Polizei Stadtallendorf gemeinsam mit Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei zwischen 14 und 22 Uhr verstärkt in Neustadt unterwegs. Bei zwei stationären Verkehrskontrollen und den präventiven Fußstreifen in der Stadt, im Bürgerpark und im Industriegebiet wurden 36 Personen und 13 Fahrzeuge überprüft. Wegen verkehrsrechtlicher Verstöße verwarnte die Polizei fünf Fahrer und legte gegen drei weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen vor. Bei den Fußstreifen fiel ein Mann wegen einer Tätowierung auf, die den Verdacht eines Verstoßes gegen das Strafgesetzbuch (§ 86 a StGB) begründete. Die Polizei legt die Anzeige zur Prüfung der Strafbarkeit des öffentlich sichtbaren Symbols der Staatsanwaltschaft vor. Außerdem gab es ein weiteres besonderes Geschehen. Zwar konnte die Polizei einen sofort bei Sichtung der Streife schnell davonrennenden Mann nicht mehr einholen, aber die Streife sah, dass er auf der Flucht etwas wegwarf. Es handelte sich dabei um eine offenbar aus einem Auto am Freibad in Neustadt gestohlene Geldbörse. Die Geldbörse war noch komplett mit Geld und Ausweisen gefüllt und der Besitzer, dem die Polizei die Börse zurückbrachte, hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt.

Fronhausen/Marburg/Kirchhain – Einmal Kokain – zwei Mal THC

Die Polizei zog am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag drei Autofahrer aus dem Verkehr, nachdem die jeweiligen Drogentests positiv reagierten. Die Polizei veranlasste jeweils die erforderlichen Blutproben und unterband die Weiterfahrten durch Sicherstellung des Autoschlüssels. Um 10.35 Uhr fiel ein 35 Jahre alter Mann bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Fronhausen auf. In Marburg war es um 14.40 Uhr ein 40 Jahre alter Mann und in Kirchhain in der Nacht zum Donnerstag, um 01.50 Uhr ein 42 Jahre alter Mann.

Hand in Hand – Nidda ist Kompass-Kommune

Als nunmehr 10. Wetterauer Kommune begrüßte die Wetterauer Polizeichefin Antje van der Heide, am Donnerstag, 11.08.2022 Nidda im KOMunalProgrammSicherheitsSiegel („Kompass“) des hessischen Innenministeriums. Als Zeichen der Teilnahme übergab die Kriminaldirektorin im Rahmen einer kleinen Feierstunde das sogenannte „Kompass-Schild“ an Bürgermeister Thorsten Eberhard, welches zukünftig die Fassade der Stadtverwaltung am Wilhelm-Eckardt-Platz schmücken wird.

Antje van der Heide: „Unsere Kriminalitätsstatistik belegt: Nidda ist sicher kein Kriminalitätsschwerpunkt. Jedoch müssen nackte Zahlen nicht zwangsläufig das individuelle Sicherheitsempfinden der Bevölkerung widerspiegeln. Genau dort setzt „Kompass“ an. Der besondere Charme des Kommunalprogramms ist es, dass auch Einwohner so die Möglichkeit haben, etwaige Verbesserungsbedarfe aufzuzeigen und aktiv an der Entwicklung maßgeschneiderter Präventionsmaßnahmen mitzuwirken. Ich freue mich sehr, dass sie sich als Stadt dazu entschlossen haben, an Kompass teilzunehmen.“

„Durch die zwischen Stadt und Polizei so entstehende Vernetzung wird unsere Zusammenarbeit enorm profitieren!“, ist sich Bürgermeister Thorsten Eberhard sicher. „Mit den Beamten des Polizeipostens in Nidda besteht ohnehin ein regelmäßiger Austausch. Der für die Stadt einmal eingerichtete Präventionsrat erfährt durch Kompass eine Wiederbelebung und wird für die Präventionsarbeit gerade durch die aktive Einbindung der Bevölkerung in Zusammenarbeit mit der Universität in Gießen neue Impulse erhalten“, so Niddas Rathauschef.

Im Anschluss skizzierte Kompass-Beraterin Sonja Böhm den bevorstehenden Prozess und beantwortete den interessierten Veranstaltungsteilnehmerinnen und -Teilnehmern noch offene Fragen.

Von Seiten der am nördlichen Rande des Wetteraukreises gelegenen Kleinstadt hatte man im Sommer des vergangenen Jahres Interesse an der 2017 ins Leben gerufenen Sicherheitsinitiative bekundet, an jener hessenweit mittlerweile 130 Städte und Kommunen teilnehmen.