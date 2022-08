Arbeitsunfall beim Errichten einer Mauer – Arbeiter lebensbedrohlich verletzt

Mannheim-Feudenheim (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 gegen 13 Uhr stürzte eine Mauer ein und begrub einen 40-jährigen Bauarbeiter unter sich. Der Mann wurde schwer verletzt. Lebensgefahr besteht. In der Eichbaustraße war der Arbeiter bei einem Neubau damit beschäftigt, eine neue Begrenzungsmauer zu errichten. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte die bestehende Mauer ein und begrub den Mann unter sich. Er wurde mit schwersten inneren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert.

Der Ablauf lässt derzeit noch viele Fragen offen und die Ermittlungen unter Einbeziehung aller zuständigen Behörden wurde aufgenommen. Sachverständige sind in die Bewertung mit einbezogen. Geprüft wird auch, in welchem Arbeitsverhältnis der Mann zu seinem Arbeitgeber stand.

Lkw kollidiert mit Bahnschranke

Mannheim (ots) – Gegen 11:45 Uhr kollidierte Heute am Mannheimer Hafen, Schleusenweg, ein Gefahrgut-Lkw mit einer Bahnschranke. Wie genau es zu diesem Unfall kam, ist noch unbekannt. Da Schranke und Lkw ineinander verkeilt sind, muss nun die Feuerwehr zur Bergung anrücken. Von dem Lkw und seiner Ladung geht keine Gefahr aus. Es wurde niemand bei dem Unfall verletzt.

Schienenfahrzeuge sind ebenfalls nicht betroffen. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf 20.000 EUR.

Die Ermittlungen hat die Wasserschutzpolizei Mannheim übernommen.