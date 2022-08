Dillenburg-Oberscheld: Sprinter auf die Seite gelegt –

Mit leichten Verletzungen überstand ein 41-jähriger Sprinterfahren einen Verkehrsunfall. Der in Herborn lebende Mann war gestern Abend (24.08.2022), gegen 18.30 Uhr von Hirzenhain in Richtung Oberscheld unterwegs. Dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, versuchte gegenzulenken und verlor die Kontrolle über seinen Transporter. Der Wagen kippte auf die Beifahrerseite, rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn und kam letztlich auf einer Wiese zum Stehen. Der Unfallfahrer trug Prellungen davon und klagte über Nackenschmerzen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ordneten Dillenburger Polizisten eine Blutentnahme an, die ein Arzt im Krankenhaus durchführte. Auf den 41-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Die Schäden an seinem Sprinter beziffert die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Dillenburg-Frohnhausen: Mit Roller davongebraust –

Ein dreister Dieb schlug gestern Abend (24.08.2022) vor einem Imbiss in der Frohnhäuser Hauptstraße zu. Um 18.55 Uhr stellte der Biker seinen silberfarbenen Motorroller in Höhe der Hausnummer 59 ab und ließ den Zündschlüssel stecken. Als er nach etwa 15 Minuten zurückkehrte, war die Maschine verschwunden. Ein Dieb hatte die Gelegenheit genutzt, den Motor gestartet und war mit der rund 500 Euro teuren Maschine davongefahren. Zeugen, die den Täter zwischen 18.55 Uhr und 19.10 Uhr beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des silberfarbenen Rollers der Marke „Kymco“ machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Seelbach: Überschlag mit Cabriolet –

Am Dienstagnachmittag (23.08.2022) verunglückte auf der Umgehungsstraße bei Herbornseelbach eine 30-jährige BMW-Fahrerin. Die Sinnerin war gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 255 von Bicken in Richtung Herborn unterwegs. Auf Höhe einer Kläranlage verlor sie aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihren BMW. Der Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf einen Lärmschutzwall und überschlug sich. Das Cabrio kam auf dem Dach zum Stehen. Die Unfallfahrerin trug schwere Verletzungen davon und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Siegener Klinik geflogen werden. Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten sowie der Landung und des Starts des Hubschraubers musste die Unfallstelle teilweise voll gesperrt werden. Der BMW hat nur noch Schrottwert und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Herborn: Nach Unfall bei Wendemanöver weitergefahren / Polizei sucht Zeugen –

Ein nächtlicher Unfall an der Amtsgerichtkreuzung beschäftigt derzeit den Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei. Der Ermittler geht davon aus, dass heute Morgen (25.08.2022) gegen 01.55 Uhr ein Kleinlaster mit Anhänger auf der Kreuzung wenden wollte und dabei gegen den Mast einer Fußgängerampel prallte. Bei dem Gespann soll es sich um einen 7,5 oder 12 Tonner – Kleinlaster und Anhänger in weißer Farbe – gehandelt haben. Angaben zu den Schäden können noch nicht gemacht werden. Wer hat den Unfall heute Nacht beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Gespann oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Wiese in Brand gesetzt –

Gestern Abend (24.08.2022) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wiesenbrand bei Aßlar aus. Um 18.40 Uhr informierten Verkehrsteilnehmer über Notruf die Feuerwehr. Parallel zur Bechlinger Straße, in Höhe des „Lokschuppen“, brannte eine Obstswiese. Die Feuerwehr löschte den etwa 10 x 30 Meter großen Flächenbrand. Auf einem Grasweg direkt neben der abgebrannten Wiese lag Verpackungsmaterial von Feuerwerkskörpern sowie eine angesengte Maske. Zudem fanden sich dort vereinzelt angekokelte Stellen im Gras, was auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung schließen lässt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat gestern Abend auf den Wiesen hinter dem Lokschuppen Personen beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Brandstifter machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Hecke brennt / Polizei sucht Jugendliche als wichtige Zeugen –

Am späten Freitagabend (19.08.2022), kurz vor Mitternacht, rückte die Wetzlarer Feuerwehr zu einem Heckenbrand in der Schulstraße aus. Auf einer Länge von 10 bis 15 Meter brannte eine Grundstückshecke, die am Verbindungsweg zwischen Schulstraße und Fröbelstraße liegt. Die Flammen griffen auf einen Unterstand über – den Schaden schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro. Derzeit gehen die Ermittler der Wetzlarer Polizei davon aus, dass die Hecke vorsätzliche in Brand gesetzt wurde. Nach Angaben von Zeugen hielten sich kurz vor dem Brand mehrere Jugendliche auf dem Spielplatz zwischen Schulstraße und Elisabethenstraße auf. Die Polizei sucht die Jugendlichen als wichtige Zeugen und bittet sie sich telefonisch zu melden. Zudem suchen sie weitere Zeugen und fragen: Wem sind im Zusammenhang mit dem Brand Freitagnacht in der Schulstraße Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität der Jugendlichen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels-Bonbaden: Zusammenstoß mit Müllwagen –

Zwei demolierte Fahrzeuge und ein verletzter „Mitfahrer“, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes gestern Morgen (24.08.2022) in der Straße „Zum Wehrholz“. Beim Rückwärtsrangieren mit seinem Transporter übersah ein 23-jähriger Paketzusteller den Müllwagen und prallte in dessen Seite. Auf einem der am Heck des Müllfahrzeugs angebrachten Tritte stand ein 60-jähriger „Mitfahrer“. Der in Lollar lebende Mann trug durch den Aufprall leichte Verletzungen am Arm davon. Der in Driedorf lebende Sprinterfahrer und der 62-jährige Lindener am Steuer des Müllwagens blieben unverletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen summieren sich auf ca. 5.000 Euro.