Verkehrszeichen auf Verkehrsinsel umgefahren

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Sontra ist gestern Morgen gegen 11.40 Uhr aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Mann war von der Goldbachstraße kommend in Richtung Eschweger Innenstadt unterwegs, als er beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Leimentor /Wendische Mark beim dortigen Fußgängerüberweg nach links von der Fahrbahn geriet und einen in der Fahrbahnmitte aufgestellten Richtungsweiser beschädigte. Der Schaden am Auto wird mit 500 Euro angegeben. Dazu kommt die Beschädigung an dem Verkehrszeichen.

Beim Ausparken geparktes Auto touchiert; Schaden 1000 Euro

Um kurz vor 20.00 Uhr hat eine 65-jährige Autofahrerin aus Eschwege gestern Abend beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug aus Unachtsamkeit touchiert. Der Vorfall ereignete sich in der Dr.-Walter-Thom-Straße in Eschwege. Beide Fahrzeuge sind mit einem Schaden von je 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden.

Radfahrer (E-Bike) kommt zu Fall und verletzt sich; Polizei ermittelt gegen 34-jährigen Autofahrer

In Oberdünzebach kam es gestern Morgen offenbar zu einem Unfallgeschehen, als ein Radfahrer mit seinem E-Bike zu Fall kam, weil dieser seinen eigenen Angaben zu Folge einem Pkw ausweichen und eine Vollbremsung machen musste. Gegen 08.10 Uhr soll sich der Vorfall ereignet haben, wonach ein 34-jähriger Autofahrer aus Eschwege den Falkenweg aus Richtung Hungerborn befahren haben und in der Folge den Schlierbachstraße überquert haben soll ohne den von rechts kommenden bevorrechtigten Radfahrer zu beachten. Der ebenfalls aus Eschwege stammende 28-Jährige Radfahrer, der seinerseits von der Schlierbachstraße in den Falkenweg einbiegen wollte, erlitt bei dem Sturz u.a. mehrere Prellungen und Abschürfungen. Der 34-jährige Autofahrer soll sich zunächst nicht weiter um das Unfallgeschehen gekümmert haben. Nur durch die Ansprache eines Zeugen soll der Mann letztlich Angaben zu seiner Person gemacht haben. Die Polizei in Eschwege führt nun die weiteren Unfallermittlungen. Aufgrund seines Verhaltens am Unfallort besteht gegen den 34-Jährigen der Verdacht der Unfallflucht.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der L 3247 zwischen Herleshausen und Frauenborn kollidierte ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau mit einem Dachs. Der Unfall geschah am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr. Das Tier lief nach der Kollision davon, der Wagen des Mannes wurde mit 800 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Poller gestreift; Schaden 600 Euro

Eine 62-jährige Autofahrerin aus Sontra hat am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr beim Einfahren auf den Parkplatz des LIDL-Marktes in der Straße Niedertor einen seitlichen Begrenzungspoller gestreift. Dadurch verursachte die Frau einen Schaden von 500 Euro an ihrem Pkw und in Höhe von 100 Euro an dem Poller.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag ist ein schwarzer VW Golf in der Wickfeldtstraße in Witzenhausen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Golf stand zwischen 14.30 Uhr und 18.10 Uhr in einer Parkbucht neben der alten Stadtmauer geparkt. Beschädigt wurden die beiden Türen der Fahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf 1200 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Beim Ausparken geparktes Auto touchiert; Schaden 1200 Euro

Ein aus Hameln stammender 24-jähriger Autofahrer hat gestern Abend aus Unachtsamkeit ein geparktes Auto touchiert. In Ziegenhagen wollte der Mann gegen 22.45 Uhr in der Sebastian-Kneipp-Straße ausparken und geriet dabei gegen die hintere Stoßstange eines geparkten Autos. Die Schäden belaufen sich auf 500 Euro am Auto des Verursachers und 700 Euro an dem geparkten Auto.

Betrügereien im Werra-Meißner-Kreis zur Anzeige gebracht

„Schockanruf“

Gegen 14.25 Uhr meldeten sich Betrüger bei einem Ehepaar aus Witzenhausen auf dem Festnetz. Mit weinerlicher Stimme erklärte eine weibliche Person gegenüber dem 68-Jährigen Mann, der das Gespräch zuerst entgegennahm „Papa, ich hatte einen Unfall“. Der 68-Jährige gab dann etwas überrumpelt das Telefon an seine 65-jährige Ehefrau weiter und im Folgenden übernahm dann auch eine andere Frau auf Seiten der Betrüger die weitere Gesprächsführung. Die neue Anruferin stellte sich als Beamtin der Kasseler Polizei vor und erklärte sinngemäß, dass die Tochter eine schwangere Frau überfahren habe und nun vor einem Richter sitzt und Geld braucht. Die Geschichte kam dann der 65-Jährigen etwas dubios vor und auf ihre Nachfrage erklärte die Telefonbetrügerin, dass sie Carola Schmidt heiße von der Polizei in Kassel und ihre Telefonnummer sei 0561/9102. Die Telefonbetrügerin versuchte im weiteren Verlauf des Gesprächs dann noch weitere persönliche Angaben von ihren Opfern zu erlangen. Als die 65-Jährige aber erklärte, selbst noch anderweitige Erkundigungen einholen zu wollen und dann ggfs. zurückzurufen, beendeten die Betrüger sofort das Telefonat.

Mit einer ähnlichen Geschichte hatten Betrüger am Mittwoch auch versucht, eine 80-jährige Frau aus Hessisch Lichtenau übers Ohr zu hauen, waren aber letztlich auch hier gescheitert.

Tipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen.

Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige

Verwandte/Bekannte wissen kann.

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck

setzen. Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und

überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern.

setzen. Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern. Rufen Sie ggfs. die jeweilige Person (z.B. Sohn, Tochter) unter

der ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

der ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei

Familienangehörigen Rücksprache.

Familienangehörigen Rücksprache. In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, dass weder die

Polizei noch die Staatsanwaltschaft bei Unfällen die

Eltern/Angehörigen anruft und hohe Summen für eine Kaution fordert.

Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Polizei noch die Staatsanwaltschaft bei Unfällen die Eltern/Angehörigen anruft und hohe Summen für eine Kaution fordert. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine

Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110 und erstatten

Sie Anzeige bei der Polizei.

Betrugsversuch über „WhatsApp“

Am Mittwochabend ist zudem eine 58-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf über „WhatsApp“ mit der entsprechenden Betrugsmasche konfrontiert worden, dass das Handy eines nahen Angehörigen defekt sei und der „Kontakt“ nun eine neue Rufnummer besitzt. Im Folgenden Chatverlauf kam dann in gewohnter Weise die Forderung nach einer Geldtransaktion, von der das Opfer aber letztlich Abstand nahm und jeglichen weitern Kontakt daraufhin abbrach.

Tipps: