Dipperz. Die Umzäunung eines Umspannwerks im Lingsgrunder Weg in Wisselsrod öffneten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (24.08.). Anschließend brachen die Einbrecher das Fenster eines dortigen Lagerraums auf, entwendeten daraus mehrere Kupferkabel und versuchten in einen Nebenraum einzudringen. Die Tür hielt den Gewalteinwirkungen jedoch – ebenfalls wie die Eingangstür eines auf dem Gelände befindlichen Baucontainers – stand. Der durch den Einbruch verursachte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 3.500 Euro. Darüber hinaus Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Leichtverletztem

Fulda. Am Mittwoch (24.08.) kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Unfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 60-Jähriger aus Fulda befuhr mit seinem Krankenrollstuhl, welcher nicht schneller als 6 km/h fährt, den Gehweg der Rangstraße stadteinwärts. Bei der Ausfahrt von einem Firmengelände auf die Rangstraße kollidierte ein 27-Jähriger aus Lauterbach mit einem Mercedes-Sprinter aus noch ungeklärter Ursache mit dem auf dem Gehweg befindlichen Fuldaer. Dieser verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Auffahrunfall

Fulda. Am Mittwoch (24.08.) kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro entstand. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer aus Künzell, ein 74-jähriger VW-Fahrer aus Fulda sowie eine 38-jährige Audi-Fahrerin aus Eichenzell befuhren nach aktuellen Erkenntnissen in genannter Reihenfolge die Bardostraße stadteinwärts. Als der 27-jährige verkehrsbedingt anhalten musste, bremste der dahinterfahrende 74-Jährige ebenfalls. Die nachfolgende 38-Jährige erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Audi auf den vor ihr stehenden VW auf und schob diesen gegen den ebenfalls stehenden BMW. Bei dem Unfall wurden die Audi-Fahrerin sowie ihre Beifahrerin leicht verletzt. Auch die beiden Mitfahrer in dem VW verletzten sich leicht.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Schlitz. Am Mittwoch (24.08.), gegen 14:45 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Wohnmobil der Marke Ford die Landesstraße von Ober-Wegfurth herkommend in Richtung Rimbach und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links auf einen Rastplatz einbiegen. Beim Abbiegen stieß er mit dem Opel Astra einer 21-jährigen Fahrerin, welche das Wohnmobil überholte und sich bereits auf gleicher Höhe mit diesem befand, zusammen. Bei dem Unfall blieben glücklicherweise alle Beteiligten unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 8.000 Euro.

Nach exhibitionistischer Handlung – Zeugen gesucht

Herbstein. Am Mittwochabend (24.08.), gegen 18.15 Uhr, lief ein Unbekannter in der Straße „Zum Thermalbad“ hinter einer 57-jährigen Frau aus Frankfurt am Main und manipulierte dabei an seinem Glied. Als die Dame den Mann ansprach, entfernte dieser sich in entgegengesetzte Laufrichtung in die Adolph-Kolping-Straße. Er kann als etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, mit dunklen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein rosa T-Shirt, eine schwarze, kurze Hose, weiße Turnschuhe und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Schotten. Unbekannte versuchten in der Zeit von Sonntag (14.08.) bis Mittwoch (24.08.) in ein Vereinsheim in der Straße „Außerhalb Bre“ im Ortsteil Breungeshain einzubrechen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Smartphone gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen (FOTO)

Fulda (ots) – Opfer von Dieben wurde gestern Nachmittag (23.8./17 Uhr) ein

30-jähriger Mann aus Fulda. Während seines Besuchs in der Spielhalle im Bahnhof

Fulda wurde sein Smartphone entwendet, welches er zuvor auf einer Tischablage

abgelegt hatte. Bei dem entwendeten Smartphone handelt es sich um ein ,,Samsung

Galaxy S10+“. Der Sachschaden wird auf 900 Euro geschätzt.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Versuchter Einbruch in Pkw

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Mittwoch (24.08.) an der Fahrertür eines grauen VW Golf und verursachten hierdurch Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto in der Friedewalder Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de