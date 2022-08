Zwei Brände binnen einer Nacht,

Waldgebiet zwischen Merenberg-Rückershausen und Mengerskirchen Mittwoch, 24.08.2022, 20:30 Uhr / Donnerstag, 25.08.2022, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sorgten gleich zwei kleinere Brände zwischen Mengerskrichen und Merenberg für Einsätze der Feuerwehr. Gegen 20:30 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle die Mitteilung über eine Rauchentwicklung in einem Waldstück zwischen dem Mengerskirchener Seehweiher und Merenberg-Rückershausen. Vor Ort konnten die Feuerwehren brennendes Totholz sowie Laub und Geäst feststellen und umgehend löschen. Einige Stunden später ging die nächste Mitteilung über einen Brand ein. Unweit der ersten Stelle, nämlich auf einem Feld zwischen Rückershausen und Winkels, stand ein Holzstapel in Flammen. Auch dieses Feuer konnte durch die Feuerwehrkräfte umgehend gelöscht werden. In beiden Fällen war die Polizei vor Ort, um erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache einzuleiten. Zu den Brandursachen liegen derzeit jedoch noch keine näheren Erkenntnisse vor. Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Brandermittler der Limburger Kriminalpolizei. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

Rüttelplatte gestohlen,

Weilburg, Hasselbach, Gaudernbacher Straße, 23.08.2022, 22.00 Uhr bis 24.08.2022, 07.00 Uhr

(pa)In Weilburg Hasselbach wurde in der Nacht auf Mittwoch eine Rüttelplatte von einer Baustelle entwendet. Wie am Mittwochmorgen festgestellt werden musste, hatten Unbekannte über Nacht ein in der Gaudernbacher Straße gelegenes Baustellengelände betreten und das rund 1.000 Euro teure Arbeitsgerät gestohlen. Aufgrund der Ausmaße und des Gewichts des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass zum Abtransport ein größeres Fahrzeug verwendet wurde. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Weilburg unter (06471) 9386 – 0 entgegen.

Motorroller entwendet,

Limburg a. d. Lahn, Lindenholzhausen, Frankfurter Straße, 23.08.2022, 18.00 Uhr bis 24.08.2022, 08.00 Uhr

(pa)In Lindenholzhausen kam es in der Nacht auf Mittwoch zum Diebstahl eines Motorrollers. Der Fahrer des Kleinkraftrads stellte seinen lilafarbenen Roller am Dienstag gegen 18.00 Uhr in der Frankfurter Straße vor einem Wohnhaus ab. Am nächsten Morgen musste er schließlich feststellen, dass sein Motorroller gestohlen worden war. Der Roller des Herstellers „Jinlun“ – Modell „JL50QT-4“ – trug zuletzt das Versicherungskennzeichen „201 RKY“. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 – 0.

Diebe stehlen Pedelec,

Limburg a. d. Lahn, Joseph-Schneider-Straße, 23.08.2022, 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag wurde in der Limburger Joseph-Schneider-Straße ein Elektrofahrrad entwendet. Das E-Trekkingrad des Herstellers „Giant“ – Modell „ST Explore E+ 2 GTS“ – stand dort auf einem Gehweg und war mittels eines Schlosses gesichert. Unbekannte knackten zwischen 15.15 Uhr und 16.15 Uhr das Schloss des Rades und entfernten sich mit dem dunkelblauen Pedelec von der Örtlichkeit. Der Wert des gestohlenen Fahrrads wird auf rund 2.900 Euro beziffert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 – 0.

Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt, Weilburg, Limburger Straße, 24.08.2022, gg. 17.20 Uhr

(pa)In Weilburg ereignete sich am späten Mittwochnachmittag ein Auffahrunfall, bei dem eine Person verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 17.20 Uhr befuhr eine 21-jährige Weilburgerin mit ihrem VW die Limburger Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Postplatz. Dabei bemerkte die Autofahrerin zu spät, dass an der Ampelkreuzung am Postplatz vorausfahrende Fahrzeuge aufgrund eines Rückstaus halten mussten. Dies hatte zur Folge, dass sie mit ihrem Volkswagen einem vorausfahrenden Motorradfahrer auffuhr und das Motorrad auf einen davorstehenden Skoda aufschob. Der Biker – ein 68-jähriger Limburger – zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 9.000 Euro.