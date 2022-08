Wiesbaden: Die Polizei-News

Gescheiterter Raub,

Wiesbaden, Marktstraße, 25.08.2022, 04.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu einem

versuchten Raub. Nach Angaben des 21-jährigen Geschädigten sei er gegen 04.30

Uhr in der Markstraße von einer fünfköpfigen Personengruppe angegriffen und

gegen den Kopf geschlagen worden. Anschließend habe eine Person aus der Gruppe

versucht, ihm seine hochwertige Uhr vom Handgelenk zu ziehen. Der 21-Jährige

habe dies jedoch verhindern und in Richtung Dernsches Gelände davonrennen

können. Auf seiner Flucht sei er dann noch gestürzt. Der leicht Verletzte wurde

zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach seinen Angaben soll es sich

bei der Angreifergruppe um fünf männliche Personen gehandelt haben, von denen

einer ein dunkles Poloshirt getragen haben soll. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Falscher Wasserwerker unterwegs,

Wiesbaden, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, 24.08.2022, 15.00 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße wurde am

Mittwochnachmittag eine Seniorin von einem falschen Wasserwerker heimgesucht.

Der Mann klingelte gegen 15.00 Uhr an der Tür der Geschädigten und erlangte

unter dem Vorwand, den Abfluss in der Küche überprüfen zu müssen, Einlass in

deren Wohnung. Anschließend lenkte der Täter die Frau geschickt ab, so dass ein

Komplize unbemerkt in die Wohnung gelangen und Bargeld sowie Schmuckstücke

stehlen konnte. Der angebliche Handwerker soll ca. 1,75 Meter groß sowie kräftig

gewesen sein und dunkle kurze Haare gehabt haben. Getragen habe er ein weißes

T-Shirt, eine dunkle kurze Hose und eine schwarze Maske. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Wohnungseinbrecher machen reichlich Beute, Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer

Straße, 19.08.2022, 09.00 Uhr bis 24.08.2022, 10.30 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagmorgen und Mittwochvormittag wurde in einem Mehrfamilienhaus

in der Tempelhofer Straße in Erbenheim eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht.

Die Täter drangen durch eine gewaltsam geöffnete Balkontür in die Wohnung ein,

durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten unter

anderem Bargeld, Schmuckstücke, Schuhe sowie elektronische Gerätschaften im

Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Versuchter Einbruch in Bäckerei,

Mainz-Kastel, An der Helling, 24.08.2022, 19.00 Uhr bis 25.08.2022, 05.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter scheiterten in der Nacht zum Donnerstag beim Versuch, in

eine Bäckerei in der Straße „An der Helling“ in Mainz-Kastel einzubrechen. Die

Einbrecher hatten sich an einer Tür zu schaffen gemacht und dann unverrichteter

Dinge wieder die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Lenkrad ausgebaut,

Wiesbaden, Waldstraße, 24.08.2022, 00.00 Uhr bis 10.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch bauten unbekannte Täter in der Waldstraße das

Lenkrad aus einem dort geparkten Mercedes aus und flüchteten mit diesem. Die

Täter drangen zwischen Mitternacht und 10.00 Uhr morgens auf bislang unbekannte

Weise in den Innenraum des betroffenen Fahrzeugs ein und demontierten das

Lenkrad. Darüber hinaus ließen sie auch noch eine hochwertige Sonnenbrille

mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 24.08.2022, 17.00 Uhr bis 25.08.2022, 01.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der

Bereitschaftspolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Gemeinsam Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 17.00 Uhr und 01.00 Uhr in

der Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Ab 22:30 Uhr

wurden fünf Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone durchgeführt. Hierbei

wurden elf Personen kontrolliert und keine Verstöße festgestellt. Bei weiteren

Kontrollen wurde bei einer Person Cannabis aufgefunden und eine entsprechende

Strafanzeige gefertigt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

+++Bei Überholvorgang gestürzt – Motorradfahrer schwer verletzt+++

Bad Schwalbach (ots) – L 3035 zwischen Hausen v.d. Höhe und Kiedrich,

24.08.2022, 15:40 Uhr

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Schlangenbad die L

3035 aus Richtung Hausen v.d. Höhe kommend in Richtung Kiedrich. Hinter ihm fuhr

ein 68-jähriger Motorradfahrer aus Geisenheim. Auf der abschüssigen und zum Teil

sehr kurvenreichen Strecke überholte der Motorradfahrer den PKW. Bei diesem

Überholmanöver streifte der Motorradfahrer den PKW mit seinem Lenker und kam

dadurch zu Fall. Der PKW-Fahrer lenkte nach rechts und stieß hier gegen eine

Bordsteinkante. Da das verunfallte Motorrad vor dem PKW über die Straße

rutschte, zog der PKW-Fahrer nun nach links und stieß hier am Fahrbahnrand gegen

die dort befindliche Leitplanke, bevor das Fahrzeug auf der Fahrbahn wieder zum

Stehen kam. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde in ein Wiesbadener

Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden

abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 6500 EUR geschätzt. Zeuginnen und

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Eltville unter der

Rufnummer 06123 – 90900 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher mit ungewöhnlichem Komplizen unterwegs – Zeugen gesucht, Walluf, Hauptstraße, Donnerstag, 25.08.2022, 04:00 Uhr

(fh)In den frühen Morgenstunden des 25.08.2022, hat ein Einbrecher in Begleitung

eines ungewöhnlichen Komplizen versucht in ein Wallufer Wohnhaus einzubrechen.

Gegen 04:00 Uhr vernahm eine Anwohnerin der Hauptstraße den Alarmmelder eines

angrenzenden Wohnhauses und schaute aus dem Fenster. Hier konnte sie einen etwa

30 Jahre alten und dunkelgekleideten Mann erkennen, welcher auf einem Fahrrad

eilig davon radelte. Weiterhin hatte der Unbekannte einen großen schwarzen Hund

im Schlepptau. Die aufmerksame Nachbarin informierte umgehend die zuständige

Polizei. Den Beamtinnen und Beamten zeigte sich daraufhin, dass der unbekannte

Mann zuvor verursacht hatte in das besagte Wohnhaus einzubrechen, indem er die

Scheibe eines Fensters im Untergeschoss eingeschlagen hatte. Aufgeschreckt durch

den eingesetzten Alarm, trat er ohne ins Haus eingestiegen zu sein, die Flucht

an.

Die Polizeistation Eltville bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem

Einbrecher mit Hund abgeben können, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

zu melden.

Verkehrskontrolle führt zu Festnahme, Bad Schwalbach, L 3037 / Höhe

„Taunus-Wunderland“ Mittwoch, 24.08.2022, 11:15 Uhr

(fh)Die Polizei landete am Mittwochmittag bei Verkehrskontrolle in Bad

Schwalbach einen Zufallstreffer, welcher zu einer Festnahme führte. Gegen 11:15

Uhr beabsichtigten Beamte der Polizeistation Bad Schwalbach auf der Landesstraße

3037 in Höhe des „Taunus-Wunderland“ die Geschwindigkeit von Fahrzeugführerinnen

und Fahrzeugführern zu kontrollieren und so einen Beitrag zur Verkehrssicherheit

zu leisten. In den ersten Minuten konnten die Einsatzkräfte 15 Fahrzeuge messen,

bei denen sich die Fahrerinnen und Fahrer allesamt an die vorgeschriebenen

Geschwindigkeiten hielten. Kurz darauf fiel der erste Verstoß auf. Ein 49 Jahre

alter Mann aus Cuxhafen war mit seinem Fahrzeug zu schnell unterwegs. Bei der

anschließenden Kontrolle des Mannes staunten die Beamten nicht schlecht. Gegen

den 49-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Daraufhin wurde er festgenommen und in

eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Fußgänger und Radfahrer bei Unfall verletzt, Taunusstein-Bleidenstadt,

Aarstraße Mittwoch, 24.08.2022, 20:50 Uhr

(fh)Am Mittwochabend kam es auf einem Radweg in Taunusstein-Bleidenstadt zu

einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger, bei dem beide

Beteiligten Verletzungen davontrugen. Gegen 20:50 Uhr befuhr ein Jugendlicher

mit seinem E-Bike den Radweg entlang der Aarstraße von Taunusstein-Hahn nach

Taunusstein-Bleidenstadt. Hierbei übersah der junge Fahrer ersten Ermittlungen

zufolge einen Fußgänger, welcher ebenfalls auf dem Weg unterwegs war und fuhr

von hinten auf diesen auf. Der Radfahrer und der 44-Jahre alte Fußgänger

verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Während der Jugendliche vor Ort in die

Obhut seiner Eltern übergeben werden konnte, musste der 44-Jährige in ein

Krankenhaus gebracht werden.