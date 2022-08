Kreis Bergstraße

Nächtliche Auseinandersetzung im Stadtpark

Bensheim (ots) – Im Rahmen einer Auseinandersetzung wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Nacht zum Donnerstag 25.08.2022 gegen 0.50 Uhr, im Stadtpark 2 Männer und eine Frau im Alter zwischen 20-23 Jahren von zwei Angreifern verletzt. Hierbei wurde einer der Angegriffenen am Boden liegend getreten.

Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei anschließend in der Hauptstraße 2 tatverdächtige Männer im Alter von 24 und 25 Jahren vorläufig fest. Beide standen unter Alkoholeinwirkung. Die Ordnungshüter leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derweil an.

Waldbrand “Am Kirschenweg”

Viernheim (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 gegen 16.10 Uhr, wurde den Rettungskräften ein Brand im Waldgebiet im Bereich “Am Kirschenweg” gemeldet. Die Feuerwehr hatte das Feuer im Ausmaß von wenigen hundert Quadratmetern anschließend rasch unter Kontrolle. Zudem brannte es auf der gegenüberliegenden Seite des Waldwegs in einem Gebüsch.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter Tel. 06206/9440-0 zu melden.

Trio bei versuchtem Fahrraddiebstahl ertappt

Lampertheim (ots) – Weil ein Unbekannter mit einer Zange versuchte, die Sicherung eines an einem Mehrfamilienhauses im Europaring abgestellten Fahrrads zu durchtrennen, verständigten Anwohner am späten Mittwochabend 24.08.2022 gegen 23.30 Uhr, die Polizei. Als die Streife am Tatort eintraf, flüchtete der Verdächtige zu Fuß. Die Ordnungshüter nahmen aber in Tatortnähe zwei 45 und 48 Jahre alte Männer vorläufig fest, die bei dem Diebstahlsversuch offenbar “Schmiere” standen.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung gelang es der Polizei den 37 Jahre alten Flüchtenden zu ergreifen. Bei ihm fanden die Beamten eine Zange. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen und Zeugenbefragungen stellte sich heraus, dass die Männer offenbar auf der Suche nach Beute versuchten, an einem Keller die Tür zu öffnen und einen Balkon inspizierten.

Weiterhin stellten die Ordnungshüter im Europaring zwei Garagen fest, die zuvor offensichtlich unberechtigt geöffnet wurden. Ob hier auch etwas entwendet wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die drei Männer mussten aufgrund Alkoholeinflusses Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls.

Darmstadt

Mehrere Keller aufgebrochen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (25.8.) haben sich bislang unbekannte Täter an mehreren Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Mollerstraße zu schaffen gemacht. Sie brachen die Kellerräume auf und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Kriminellen unerkannt, auch steht noch nicht fest, ob sie Beute gemacht haben.

Der angerichtete Schaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro.

Wenn Sie Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen und Kellerverschlägen:

Achten Sie darauf, dass die Haustüre geschlossen ist.

Halten Sie Kellertüren sowie die Türen zum Keller stets verschlossen.

Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden Schlössern ab.

Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz.

Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes.

Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Schneller Festnahmeerfolg nach Katalysatorendiebstahl – 3 Männer in Haft

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Dienstag 23.8.2022 sollen sich mehrere Männer gegen 03.30 Uhr an diversen Fahrzeugen, unter anderem an einem Opel, in der Gießener Straße zu schaffen gemacht haben, woraufhin eine aufmerksame Anwohnerin die Polizei alarmierte. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sie mindestens 3 Katalysatoren ausgebaut haben.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Beamtinnen und Beamte des 1. und des 3. Polizeireviers in Darmstadt 3 Männer im Alter von 29, 34 und 41 Jahren vorläufig festnehmen. Hierbei stellten die Ordnungshüter unter anderem Katalysatoren und Werkzeuge sicher, die die Tatverdächtigen mit sich führten.

Am Folgetag wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft mehrere Wohnungen unter anderem im Taunus durchsucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die 3 Männer am Mittwochvormittag 24.8.2022 einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt.

Der Haftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls erließ. Im Anschluss wurden sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Darmstadt-Dieburg

Paketfahrzeug aufgebrochen

Schaafheim (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (24.8.) haben Kriminelle ein weißes Paketfahrzeug in der Hauptstraße aufgebrochen und nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Pakete daraus entwendet. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Welchen Schaden die Täter verursacht und was sie entwendet haben, muss nun ermittelt werden. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegen.

Gartenanlage im Visier von Kriminellen

Erzhausen (ots) – In der Nacht von Dienstag 23.8. auf Mittwoch 24.8.2022 haben sich Kriminelle an mehreren Hütten auf der Gartenanlage im Bereich der Wolfsgartenallee zu schaffen gemacht. Hierzu haben die bislang Unbekannten mehrere Türen mit Gewalt geöffnet und die Hütten durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sie mehrere Gartengeräte, unter anderem einen Laubbläser und eine Motorsense sowie ein Notstromaggregat entwendet. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Schaden wird liegt nach momentanem Kenntnisstand bei mehreren Hundert Euro.

Wer Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise zum Verbleib der Gegenstände geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969-41310 bei dem Kommissariat 42 im 3. Polizeirevier Darmstadt zu melden.

Polizei lädt zur Bürgersprechstunde ins Rathaus ein

Groß-Zimmern (ots) – Polizeihauptkommissar Thorsten Mlotek ist seit Anfang Juli in seiner Funktion als Schutzmann vor Ort Ansprechpartner für die Stadt Groß-Umstadt und für die Gemeinde Groß-Zimmern. In diesem Zusammenhang bietet der Polizeihauptkommissar ab:

02.09.2022 immer Freitags eine Bürgersprechstunde in der Zeit von 8.30-11.30 Uhr im Rathaus an.

Bürger haben so die Möglichkeit, neben dem Kontakt zu ihrer zuständigen Polizeistation in Dieburg, sich direkt mit dem Schutzmann vor Ort auszutauschen und sich mit Fragen an den Polizeihauptkommissar zu wenden.

Polizei zu Gast bei den Griesheimer Ferienspielen

Griesheim (ots) – Damit sich Kinder auf ihrem Fahrrad im Straßenverkehr sicherer fühlen, war die Polizei von Dienstag bis Mittwoch (23.-24.8.) zu Gast bei den Griesheimer Ferienspielen, die noch bis Anfang September andauern.

Die Beamtinnen und Beamten ermöglichten den 100 teilnehmenden Kindern im Alter von 6-12 Jahren an beiden Tagen in einem abgesperrten Bereich in der Dieselstraße in praktischen Übungen ihre motorische Sicherheit sowie Geschicklichkeit zu testen.

Polizeioberkommissar Uwe Kiewitt, Schutzmann vor Ort für die Stadt Griesheim, wurde bei der Umsetzung des zweitägigen Programms vom Freiwilligen Polizeidienst, dem Leiter der Jugendverkehrsschule, Polizeihauptkommissar Ralf Drexelius, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendzentrums “Bluebox” in Griesheim tatkräftig unterstützt, sodass den Kindern ein vielfältiges Programm geboten werden konnte.

Bevor es auf den Parcours mit seinen 6 Stationen ging, wurden zunächst die Fahrräder der teilnehmenden Kinder auf ihre Verkehrssicherheit überprüft.

Bis auf ein paar defekte Fahrradklingeln gab es nichts zu beanstanden. In vorbildlicher Weise waren alle Kinder mit einem Fahrradhelm ausgestattet.

An den einzelnen Stationen des Parcours wurden Situationen, die im Straßenverkehr täglich vorkommen können, simuliert. So konnten die Kinder in einem geschützten Umfeld ihre Handlungssicherheit mit ihrem Rad trainieren.

Groß-Gerau

Fahrradfahrer treten Außenspiegel ab

Mörfelden-Walldorf (ots) – Zwei unbekannte Fahrradfahrer traten in der Nacht zum Donnerstag 25.08.2022 gegen 03.45 Uhr, während sie eine Parkreihe in der Ringstraße passierten, die Außenspiegel von vier Fahrzeugen ab und beschädigten diese.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei junge Männer. Einer von ihnen trug eine Kappe, sein Begleiter eine grünliche Jacke. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Verursacher flüchtig

Riedstadt (ots) – Am Mi. 24.08.22 gg. 18:20 befuhr ein 58jähriger Rollerfahrer aus Crumstadt die Kreisstraße 154 aus Ri. Phillipshospital kommend in FR Stockstadt/B44. Lt. Angaben des Mannes kamen ihm auf seiner Spur 2 schwarze Pkw entgegen, die gerade ein weiteres Kfz (es soll sich evtl. um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben) überholten.

Der Crumstädter lenkte sein Gefährt nach rechts in die Grünfläche seitlich der Fahrbahn um einen Unfall zu vermeiden. Er kam hierbei nach rechts zu Fall und verletzte sich leicht an der Schulter. An seinem Roller entstand Sachschaden i. H. von ca. 750 EUR. Der Verletzte wurde durch den 21jährigen Crumstädter, der den hinteren der beiden überholenden Pkw fuhr erstversorgt.

Der vordere der beiden Pkw (Beschreibung: dunkle Lackierung, SUV-Aufbau, möglicherweise KIA o. AUDI, GG-Zulassung) hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Betrunkener Radfahrer prallt gegen Ampelmast

Bischofsheim (ots) – An der Kreuzung Mainzer Straße/Frankfurter Straße prallte ein Fahrradfahrer am Mittwoch 24.08.2022 gegen 18.30 Uhr, gegen einen Ampelmast, stürzte anschließend und verletzte sich hierbei. Ein Atemalkoholtest bei dem 44-Jährigen zeigte anschließend 2,4 Promille an.

Er wurde aufgrund seiner Blessuren in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

