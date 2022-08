Heranwachsende heben Gullydeckel aus

Kandel (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 um 02.30 Uhr teilte eine Anwohnerin der Turmstraße mit sie sei durch metallische Geräusche aus dem Schlaf geweckt worden und habe bei einem Blick auf die Straße drei junge Männer weglaufen sehen, die einige Gullydeckel von den Straßenschächten ausgehoben hatten.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte zwei Heranwachsende im Alter von 18-9 Jahren feststellen, die mit der Tat in Verbindung zu bringen waren. Der Dritte konnte entwischen. Im Beisein der Polizei setzten die jungen Männer die Gullydeckel wieder auf die Straßenschächte. Sie erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ausweichender Lastzug klemmt Auto ein

Kandel (ots) – Aufgrund eines liegen gebliebenen Autos auf der rechten Fahrspur musste der Fahrer eines Sattelzugs am Mittwoch 24.08.2022 um 15.50 Uhr, auf der A 65 zwischen den Anschlussstellen Kandel-Mitte und Kandel-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe, sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Der Fahrer eines ihm nachfolgenden Lastzugs konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und wich auf die linke Fahrspur aus.

Hierbei übersah er einen neben sich fahrenden Autofahrer und klemmte das Auto zwischen Zugmaschine und Anhänger ein. Das Auto wurde bis zum Stillstand des Lastzuges gegen die aus Beton bestehende Mittelschutzplanke gedrückt und total beschädigt. Der Fahrer des Autos erlitt eine leichte Verletzung. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 26 000 Euro geschätzt.

Betrunken auf Vordermann aufgefahren

Wörth (ots) – Eine 42-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch 24.08.2022 um 23.10 Uhr, die Maximilianstraße in Fahrtrichtung Bahnhof Wörth und fuhr am Verkehrskreisel zur B 9-Auffahrt auf das Heck eines vorausfahrenden Autos auf. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls konnte bei der Unfallverursacherin Atemalkohol festgestellt werden. Ein Test ergab 2,11 Promille.

Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachscha- den in Höhe von 8. 000 Euro. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Shishakohle führt zu Terrassenbrand

Weingarten (ots) – Die noch glühende Kohle einer Wasserpfeife führte am Mittwoch 24.08.2022 gegen 19 Uhr zu einem Brand in der Straße Am Schlossberg in Weingarten. Ersten Ermittlungen zufolge fiel ein Teller mit der noch schwelenden Kohle während der Abwesenheit der 28-jährigen Wohnungsinhabern auf die Terrassendielen, in Folge dessen sich die Dielen entzündeten. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Brand einer Grünfläche

B9 bei Schwegenheim (ots) – Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten Mittwoch 24.08.2022 gegen 14:30 Uhr ein Feuer auf der Grünfläche zwischen der Auf- und Abfahrt zur B9/B272 in Höhe von Schwegenheim. Die Feuerwehr Schwegenheim war mit 2 Fahrzeugen und 13 Personen im Einsatz und löschte den Brand. Die Brandursache ist unklar. Diese ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Kraftstoffdiebstahl im Gewerbegebiet

Bellheim (ots) – Ein weiterer Kraftstoffdiebstahl ereignete sich im Zeitraum vom 19.8. um 24 Uhr bis zum 23.08. um 08 Uhr auf dem Gelände einer Spedition im Waldstückerring in Bellheim. Bislang unbekannte Täter entwendeten dabei aus diversen Lkw-Tanks Dieselkraftstoff.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Betrugsmasche über Messengerdienst

Bellheim (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 kam es in Bellheim gleich zu 2 versuchten Betrügen über einen Messengerdienst. Im ersten Fall gab sich der unbekannte Beschuldigte als Tochter der 78-jährigen Geschädigten, im zweiten Fall als Enkel eines 62-jährigen Mannes aus. Da die Geschädigten in beiden Fällen den Betrugsversuch erkannten, kam es zu keinem Schaden.

Verkehrsunfall auf der B9

Germersheim (ots) – Eine verletzte Person sowie ca. 5.500 EUR Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagmorgen kurz nach 09.30 Uhr auf der B9 bei Germersheim-Süd ereignete.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer einen vorausfahrenden Lkw überholen und schätzte dabei die Geschwindigkeit eines nachfolgenden Pkw falsch ein. Der 20-jährige Fahrer des nachfolgenden Pkw konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er erlitt eine Verletzung am Knie und wurde zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Schockanrufer erfolglos

Jockgrim (ots) – In bislang acht bekannt gewordenen Fällen versuchten am Mittwoch, dem 24.08.2022, Unbekannte tagsüber Geld von betroffenen Mitbürgern zu erhalten indem sie sich als nahe Angehörige ausgaben und eine finanzielle Notlage nach einem tödlichen Verkehrsunfall vortäuschten.

Ausnahmslos alle Betroffenen verhielten sich vorbildlich, als sie den Trick erkannten und legte direkt auf, beziehungsweise stellten eine Fangfrage, zum Beispiel nach einem Geburtsdatum, wonach die Anrufer selbst das Gespräch beendeten. Die Polizei mahnt betroffene von Schockanrufen weiterhin zur Vorsicht.