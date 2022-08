Versuchter Raub mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 24.08.22 auf den 25.08.2022, kam es gegen 01:40 Uhr, in der Bahnhofstraße zu einem versuchten Raub. Unbekannte sprachen den 38-jährigen Geschädigten an und versuchten diesen auszurauben. Der hierbei leicht Verletzte konnte sich aus seiner Lage befreien und flüchtete. Die Täter erlangten keine Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Motorradfahrer leichtverletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 kam es auf der B9 bei Ludwigshafen, in Fahrtrichtung Frankenthal, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer. Der 43-jähriger Motorradfahrer fuhr auf das Auto einer 48-Jährigen auf, welche einer weiteren Autofahrerin das Wechseln vom Einfädelungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen ermöglichte. Der 43-Jährige stürzte zu Boden, wurde aber glücklicherweise nur leicht verletzt.

Unbekannte entwenden mehrere Roller

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 kam es im Stadtteil Oggersheim vermehrt zu Rollerdiebstählen. Unbekannte Täter brachen hierbei die Frontverkleidung von insgesamt drei Rollern auf, um diese anschließend kurzzuschließen. Die Taten ereigneten sich am 24.08.2022, zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr, in der Adolf-Kolping-Straße, in der Berthold-Brecht-Straße und in der Adolf-Diesterweg-Straße.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Unfallflucht

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Im Zeitraum von Sonntag 21.08.2022 um 18:45 Uhr bis Mittwoch 24.08.2022 um 08:50 Uhr parkte ein 55-Jähriger sein Auto im Erfurter Ring, auf Höhe der Hausnummer 50. Ein derzeit unbekannter Autofahrer streifte den linken Heckkotflügel und fuhr weiter. Am Auto des 55-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel. 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen 24.08.2022 kam es in der Heinigstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 41-Jähriger musste verkehrsbedingt abbremsen, was ein 43-jähriger Autofahrer übersah und auffuhr. Der 41-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Unfallflucht

Ludwigshafen (ots) Im Zeitraum von Dienstag 23.08.2022, 19:30 Uhr bis Mittwoch 24.08.2022 um 08:45 Uhr parkte eine 28-Jährige ihren weißen Kia in der Thorwaldsenstraße auf Höhe der Hausnummer 5. Ein derzeit unbekannter Autofahrer streifte die linke Fahrzeugseite und verschwand von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe am Auto der 28-Jährigen liegt bei ca. 1.500 Euro.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Falsche Gewinnversprechen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 erhielt gegen 09:30 Uhr ein 62-Jähriger einen Anruf einer Unbekannten. Die Anruferin versprach dem Geschädigten einen Gewinn in Höhe von 38.500 Euro. Um den Betrag auszahlen zu können, müsse der 62-Jährige Google-Pay Karten im Wert von 1.000 Euro kaufen. Die Karten würden dann bei Geldübergabe abgeholt werden. Der Geschädigte bemerkte den Betrug und kontaktierte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf. Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste. Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Trickbetrug

Ludwigshafen (ots) – Der 61-jährige Geschädigte erhielt am gestrigen Dienstag (24.08.2022) gegen 12:00 Uhr eine Kurznachricht von seinem angeblichen Sohn. Dieser behauptete, sein Handy verloren zu haben und nun mit einer neuen Nummer seinen Vater zu kontaktieren. Im Chat forderte der falsche Sohn einen Geldbetrag von 3.100 Euro. Der 61-Jährige bemerkte den Betrug und kontaktierte seinen richtigen Sohn sowie die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon (oder auch bei schriftlicher Kontaktaufnahme) nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Schockanruf

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 um 13:30 Uhr, erhielt die 61-jährige Geschädigte einen Anruf ihrer vermeintlichen Tochter. Diese gab an einen Verkehrsunfall gehabt zu haben und nun dringend Geld zu benötigen. Die Geschädigte erkannte den Betrug und beendete das Telefonat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung aufgenommen.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen. Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.

Falscher Enkelsohn

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 zwischen 12-13:00 Uhr, lief der 79-jährige Rentner mit seinen Einkäufen die Lausitzer Straße nach Hause. Nachdem ein dunkles Auto neben dem Mann hielt und der Fahrer dem 79-Jährigen die Tür öffnete, hielt dieser den Fahrer für seinen Enkelsohn und stieg ein. Der Unbekannte fuhr den Rentner nach Hause und folgte diesem in die Wohnung.

Hier unterhielten sich die beiden Männer noch einige Zeit, bis der Fahrer schlussendlich davonfuhr. Im Anschluss bemerkte der Rentner, dass seine Einkaufstasche vom Unbekannten gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Haben Sie das dunkle Auto oder den 79-Jährigen beobachten können? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.