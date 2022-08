Rettungssanitäter beleidigt

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 gegen 22:00 Uhr, wurde der Rettungsdienst durch die Ehefrau eines 62-Jährigen verständigt, da dieser im Anwesen in der Alemannenstraße im Bad gestürzt sei. Die beim Sturz entstandenen leichten Schnittwunden wollte der 62-Jährige nicht behandelt haben. Auch verweigerte der Mann die Mitnahme ins Krankenhaus.

Während dem Einsatz wurden die beiden Rettungssanitäter durch den 62-Jährigen beleidigt. Schlussendlich wurde der alkoholisierte Herr durch einen Nachbarn ins Krankenhaus gefahren. Ein Straferfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Zündelnde Kinder lösen Feuerwehreinsatz aus

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 gegen 17:30 Uhr, teilt ein 11-jähriges Kind über Notruf mit, dass beim Zünden eines Böllers ein Gebüsch im Bereich des Bahnhofs in Brand gesetzt wurde. Durch die Feuerwehr wurden etwa 100 qm Gebüsch abgelöscht. Aufgrund der Rauchentwicklung konnten die Züge nur mit gemäßigter Geschwindigkeit die Stelle passieren. In einem angrenzenden Gebäude der Bahn löste durch die Rauchentwicklung ein Warnmelder aus.

Neben dem 11-Jährigen konnte auch dessen 12-jähriger Freund angetroffen werden. Nach den Angaben eines Zeugen warf der 12-Jährige einen Böller in ein Gebüsch und setzte dieses dadurch in Brand. Im Rucksack des 11-Jährigen konnte eine Tüte mit Böllern aufgefunden werden. Der Vater des 12-Jährigen kam vor Ort, der 11-Jährige wurde seiner Mutter überstellt. Die Böller wurden sichergestellt.

Brand nach Dacharbeiten

Neuhofen (ots) – In der Weinbietstraße geriet am Mittwoch 24.08.2022 um 15:22 Uhr ein Gebüsch in Brand. Ein 60-Jähriger nahm am angrenzenden Garagendach Bauarbeiten vor. Nachdem dieser mittels Bunsenbrenner eine Bitumenbahn verschweißte, sprang ein Funke auf das angrenzende Gebüsch über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Gegen den Verursacher wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Bei der aktuellen Dürre kann schon ein kleiner Funke die Natur in Brand setzen, daher vermeiden Sie Funken oder Flammen erzeugende Arbeiten!