Körperverletzung

Speyer (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 gegen 19:55 Uhr saßen ein 57-jähiger und ein 25-jähiger Mann gemeinsam auf einer Bank am Geschirrplätzel. Zwischen den beiden Männern kam es plötzlich aus unbekannten Gründen zum Streit. In dessen Verlauf schlug der 57-Jährige dem Jüngeren mit der Faust ins Gesicht, woraufhin sich dieser wehrte und dem Älteren mit der Faust gegen die Schläfe boxte.

Der 57-jährige Mann ging dabei zu Boden und der 25-Jährige flüchtete. Der Vorfall wurde durch mehrere Zeugen beobachtet, welche die Polizei riefen. Der geflüchtete Tatverdächtige konnte im Bereich des Fischmarktes von den eingesetzten Beamten gestellt werden. Beide Personen erlitten Verletzungen im Gesichtsbereich.

Diebstahl von Akkuschrauber

Speyer (ots) – Ein bislang unbekannter Täter kaufte am Dienstag 23.08.2022 gegen 18:00 Uhr an einer Tankstelle in der Wormser Landstraße eine Flasche Alkohol und lief danach mit seinem Fahrrad durch eine dortige Baustelle. Kurze Zeit später kehrte er ohne Rad zurück und betrat einen nicht abgeschlossenen Firmenwagen der Bauarbeiter. Diese waren in der Nähe mit Bauarbeiten beschäftigt.

Der unbekannte Täter entwendete einen Akkuschrauber im Wert von ca. 250 Euro und verließ den Tankstellenbereich in Richtung Wormser Landstraße stadtauswärts.

Täterbeschreibung:

männlich, 50-60 Jahre alt, männlich, ca. 175-180cm groß, grauweißer Vollbart, dunkelgrüne Kappe ohne Aufschrift, hellgrünes T-Shirt von BASF, schwarze kurze Hose der Marke Adidas mit weißen Streifen, schwarze Sportschuhe mit roten Schnürsenkeln, hatte ein rot-weißes Fahrrad dabei, am Lenker befanden sich eine grüne und eine blaue Plastiktüte.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Kontrollen in der Auestraße

Speyer (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 zwischen 18:30-20 Uhr, führten Polizeikräfte Verkehrskontrollen in der Auestraße durch. Es wurden insgesamt 25 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden fünf Mängelberichte ausgestellt (hauptsächlich wegen fehlenden Warnwesten oder Verbandskästen/oder defektem Licht). Außerdem wurde ein Verstoß gegen die Gurtpflicht geahndet.

Achtung! Telefonbetrüger massiv mit unterschiedlichen Maschen aktiv

Speyer (ots) – Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut vor Betrügern am Telefon. In den letzten Tagen sind die Täter wieder vermehrt aktiv. Sie nutzen unterschiedliche Maschen, um an Bargeld, Wertsachen oder die Kontodaten ihrer Opfer zu kommen.

Die Betrüger gaben sich zum Beispiel als Lotto-Annahmestelle aus und forderten eine 67-jähige Frau auf ihre Bankdaten zu erneuern, da sie sonst kein Lotto mehr spielen könne. Die beendete das Gespräch mit dem Hinweis, dass sie ihre Lottozettel nur in der Tankstelle abgibt.

Ein 60-Jähriger wurde von einem angeblichen Ermittler der Europol kontaktiert. Wissend um die Betrugsmasche legte er sofort auf.

Das Ziel sind meistens die Bankdaten, Kontonummer und entweder das Passwort für das Internet-Banking oder entsprechende TAN-Nummern.

Auch “FakeChats” über Whatsapp wurden der Polizei gemeldet. “Hallo Mama. Mein Handy ist kaputt. Deshalb habe ich ein neues Handy und eine neue Nummer” So oder so ähnlich lautet die erste, vertraut klingende Textnachricht der Betrüger. Doch anschließend bittet das vermeintliche Kind in weiteren Nachrichten um Hilfe. Eine dringende Rechnung sei zu bezahlen sei und das ginge mit dem neuen Smartphone noch nicht. Das Geld – meist Summen in drei- bis vierstelliger Höhe – würde gleich am nächsten Tag zurückgegeben. Dann kommen Kontonummer und Betrag, den Mama überweisen soll. Das Geld landet dann auf dem Konto der Täter.

Wichtig ist bei all diesen Varianten des Telefonbetrugs, sofort den Hörer aufzulegen und sich auf kein Gespräch einzulassen.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt.

Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Es gibt leider noch eine Vielzahl weiterer Betrugsvarianten, nicht nur am Telefon. Hier wird über diese Phänomene umfassend informiert und es gibt gute Präventionstipps: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/