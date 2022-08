Landau: Die Polizei-News

Zeugenaufruf – Plakatkleber im Hauptbahnhof

Landau-Hauptbahnhof (ots) – In der Nacht von Montag 22.08.2022 auf Dienstag 23.08.2022 wurden im Hauptbahnhof mehrere weiße Plakate mit diversen Hassbotschaften auf Hinweisschildern, Mülleimer und an Zugängen zum Bahnhof angebracht. Um diese zu entfernen ist eine Sonderreinigung notwendig.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet aufmerksame Bürger die o.g. Vorfall beobachtet haben, sich telefonisch unter 0631-34073-0 oder per email bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Zwei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Landau (ots) – Zwei junge Männer mussten am Dienstagabend ihre Fahrt mit dem E-Scooter beenden, nachdem sie in eine Polizeikontrolle geraten waren. Ein 18-Jähriger war gegen 20:35Uhr in der Haardtstraße kontrolliert worden. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Gegen 01:10Uhr ergab sich bei der Verkehrskontrolle eines 25-jährigen E-Scooter-Fahrers in der Horststraße ebenfalls der Verdacht, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Des Weiteren war der E-Scooter nicht versichert.

Auch dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und er musste den Heimweg zu Fuß antreten.