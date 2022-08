Schwerer Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß

Annweiler (ots) – Drei schwer verletzte Personen und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls auf der B 48 am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge, kam ein 18-jähriger Motorradfahrer in einer leichten Rechtskurve zwischen Hofstätten und Johanniskreuz in den Gegenverkehr und stieß hierbei mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Motorradfahrer zusammen.

Beide Fahrer, sowie ein 39-jähirger Sozius wurden durch den Unfall schwer verletzt, es waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die B 48 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Diebstahl von mehreren Absperrzäunen und Fußplatten

Maikammer (ots) – Am Sonntag 21.08.2022 kam es zwischen 20-21 Uhr zu einem Diebstahl von insgesamt 25 Absperrzäunen und 18 Fußplatten. Die Zäune wurden zwecks Absperrmaßnahmen rund um den Marktplatz in Maikammer aufgestellt. Dort fand am Wochenende der “Pfälzer Gartenmarkt” statt.

Laut bisherigen Zeugenaussagen wären die Zäune und Fußplatten im o.g. Zeitraum durch 2 männliche Personen mit Warnwesten abgebaut und auf einen weißen Pritschenwagen geladen worden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter

Tel. 06323/955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Jugendheim

Edenkoben (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23./24.08.2022) kam es zu einem versuchten Einbruch in das Jugendheim in der Luitpoldstraße in Edenkoben. Es wurde versucht ein Fensterrahmen aufzubohren und auch ein Fenster aufzuhebeln, was in beiden Fällen jedoch misslang.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zeitraum gesehen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.