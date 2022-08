An der Ampel umgefallen

Kaiserslautern (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Fahrradfahrer am Mittwoch 24.08.2022 in der Spittelstraße einen Unfall gebaut. Der 44-Jährige war mit seinem Rad in Richtung Fischerstraße unterwegs, als er kurz nach 19 Uhr in Höhe der Abzweigung zum Stiftsplatz anhalten musste, weil die Ampel “Rot” zeigte. Dabei stürzte er und verletzte sich am Arm.

Die Polizeibeamten, die anschließend den Unfall aufnahmen, konnten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnehmen. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen “Pegel” von 2,31 Promille. Der 44-Jährige musste daraufhin zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die weitere Nutzung des Fahrrads wurde ihm für diesen Abend untersagt. Zudem muss der Mann mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. |cri

Kanaldeckel auf Fahrbahn und Gehweg gelegt

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Mittwochmittag ins östliche Stadtgebiet gerufen worden. Zeugen hatten gegen 13.20 Uhr mitgeteilt, dass vor einer Gaststätte in der Mannheimer Straße ein Mann Passanten anpöbele.

Die ausgerückte Streife traf vor Ort auf einen amtsbekannten 34-Jährigen und stellte außerdem fest, dass in der abzweigenden Friedenstraße mehrere Kanaldeckel ausgehoben und auf die Fahrbahn sowie den Gehweg gelegt wurden. Zeugen gaben an, dass der 34-Jährige dafür verantwortlich sei.

Als die Beamten den Mann darauf ansprachen, räumte er zwar ein, die Kanaldeckel entfernt und auf die Straße gelegt zu haben, er war sich jedoch keiner Schuld bewusst und wollte keine weiteren Angaben zur Sache machen. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr strafrechtlich ermittelt. Zudem prüfen zwei Autofahrer noch, ob sie sich durch das Überfahren der Kanaldeckel Schäden an ihren Fahrzeugen zugezogen haben. |cri

Verlorenes Handy überführt Ladendieb

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 fahndete die Polizei nach einem flüchtigen Ladendieb im Bereich der Fruchthallstraße. Dieser konnte kurz zuvor durch einen Hausdetektiv beim Diebstahl von zwei Getränkedosen in einem Supermarkt beobachtet werden. Nach Ansprache des Detektivs flüchtete der junge Mann zunächst in Richtung Mall.

Bei seiner Flucht verlor er sein Handy und seine Kopfhörer. Die Beamten vor Ort konnten auf dem eingeschalteten Handy die Adressdaten des 17-jährigen Tatverdächtigen aus Kaiserslautern ermitteln. Noch während der laufenden Ermittlungen kam der junge Mann wenige Stunden später zur Dienstelle. Hier gab er den Diebstahl zu. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. |cpe

Betrügerische E-Mail im Namen des Chefs

Kaiserslautern (ots) – Auf eine betrügerische E-Mail ist die Sekretärin einer Einrichtung am Mittwoch hereingefallen. Wie die Frau später der Polizei meldete, hatte sie am frühen Abend per elektronischer Post die Aufforderung bekommen, für ihren Chef sogenannte Gutschein-Karten im Wert von mehreren hundert Euro zu besorgen und die Codes zu übermitteln.

Weil die 59-Jährige als Absender den Namen ihres Vorgesetzten erkannte, hatte sie keine Zweifel an der Echtheit des Schreibens und folgte der Aufforderung. Erst als eine zweite E-Mail mit einer weiteren Forderung nach solchen Gutscheincodes einging, wurde die Frau stutzig. Daraufhin griff sie zum Telefon und rief ihren Chef an. Dadurch flog auf, dass weder die erste noch die zweite Mail von ihm stammte.

Bei genauerer Betrachtung erkannte die Sekretärin dann, dass sich als Absender der E-Mail hinter dem vermeintlichen Namen ihres Vorgesetzten eine ausländische Mailadresse versteckte. Auf die zweite Forderung ging sie deshalb natürlich nicht mehr ein. Die Codes und das damit verbundene Geld aus der ersten Forderung dürften allerdings “verloren” sein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. |cri

1,49 Promille auf dem Fahrrad sind zu viel

Kaiserslautern (ots) – Ein 39-Jähriger gerät am Mittwoch 24.08.2022 ins Visier einer Polizeistreife. Bei einem Einsatz wurde bei dem Mann aus Kaiserslautern Alkoholgeruch festgestellt. Da er im Anschluss des Einsatzes die Örtlichkeit mittels seines Fahrrades verlassen wollte, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten.

Dieser ergab am Vormittag einen Wert von 1,49 Promille. Die Beamten untersagten dem einsichtigen Mann die Weiterfahrt und er setzte seinen Weg fußläufig fort. |cpe

Verräterischer Geruch

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt im Stadtgebiet ist Polizeibeamten am Mittwochabend ein verräterischer Geruch durch die geöffneten Seitenfenster ihres Wagens in die Nase gestiegen: In der Mainzer Straße roch es stark nach Cannabis.

Die Polizisten stoppten und schauten in der Umgebung, woher der Geruch kam. Sie entdeckten einen jungen Mann, der gerade dabei war, einen Joint zu rauchen. Der 21-Jährige wurde aufgefordert, die Zigarette auszumachen. Sie wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

Wiederholte Sachbeschädigung an Pkw – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Erneut Opfer einer Sachbeschädigung an seinem Pkw wurde ein 56-jähriger Mann aus Kaiserlautern. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde sein Auto in der Pfründnerstraße, in Höhe der Hausnummer 4, durch großflächige Kratzer beschädigt. Der Geschädigte erstattete nun Anzeige bei der Polizei, da auch am Mittwoch sein Fahrzeug an derselben Örtlichkeit wieder beschädigt wurde.

Eine Anwohnerin konnte zu Beginn der Woche zwei mögliche Verursacher an dem Fahrzeug beobachten. Eine genaue Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cpe

Beim Abbiegen in die Seite gekracht

Kaiserslautern (ots) – Einem abbiegenden Pkw ist eine Autofahrerin am Mittwoch 24.08.2022 in der Kantstraße in die Seite gekracht. Ein Kind wurde dabei leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es gegen 11.40 Uhr, als die Fahrerin eines Hyundai i10 auf ihrem Weg durch die Kantstraße nach rechts in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte.

Um einen hohen Bordstein besser anfahren zu können, holte die 65-jährige Frau mit ihrem Pkw nach links aus. Dieses Fahrmanöver erkannte die 30-jährige Fahrerin des nachfolgenden Skoda Octavia offenbar zu spät, so dass sie dem Hyundai während des Abbiegevorgangs in die Beifahrerseite prallte. Ein sechsjähriges Kind, das auf der Rückbank des Skoda saß, erlitt dabei leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt: Am Skoda entstanden Schäden am Kotflügel, an der Stoßstange sowie an der Felge; am Hyundai wurde die Beifahrertür stark eingedellt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

Personaldokument aus Auto geklaut – Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Mittwoch 24.08.2022 stahl ein Dieb Personalpapiere und einen Schlüssel aus einem Pkw. Der Nissan parkte in der Hofeinfahrt der Eigentümerin in der Kurt-Schumacher-Straße. Da das Grundstück mit einer Kamera überwacht wird, wurde die Tat aufgezeichnet.

Auf dem schwarz/weiß-Video ist zu erkennen, dass sich um 23.42 Uhr ein Mann an dem Auto zu schaffen macht und schließlich die Beifahrertür öffnet. Der Täter durchsuchte den Innenraum und nahm Ausweispapiere und einen Autoschlüssel mit. Er flüchtete um 23.43 Uhr mit einem Mountainbike.

Der Dieb trug eine Base-Cap mit einem Emblem auf der Stirnseite. Er war mit einem hellen T-Shirt und einer hellen, knielangen Hose bekleidet. Er trug helle Sneakers mit dunklem Muster und hatte einen Rucksack bei sich.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den Täter geben können.

Zur Tatzeit fuhr ein anderes Fahrzeug an dem Grundstück vorbei. Der Fahrer hat den Unbekannten möglicherweise gesehen und kann Hinweise geben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Entersweilerstraße einzubrechen. Der Hauseigentümer entdeckte am Mittwoch 24.08.2022 dass die Eingangstür aufgehebelt wurde. Entsprechende Spuren hatten die Täter hinterlassen; offenbar waren sie aber nicht in einzelne Wohnungen eingedrungen. Gestohlen wurde nichts. Es blieb beim Schaden an der Haustür, geschätzt von 800 Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitag 09.08.2022 um 12.30 Uhr und Mittwoch 24.08.2022 gegen 08.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Wem gehören Parfüm und Seife?

Kaiserslautern (ots) – Einen verdächtigen Fahrradfahrer hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag 25.08.2022 in der Gaustraße kontrolliert. In der Fahrradtasche des Mannes entdeckten die Beamten ein Paar Gummihandschuhe und bei der weiteren Durchsuchung eine Parfümflasche sowie ein Stück Seife.

Darauf angesprochen, gab der 40-Jährige an, die Sachen in der Marktstraße an einem Imbiss-Laden gefunden zu haben. Um sie ihrem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben zu können, wurden die Gegenstände sichergestellt.

Die Polizei fragt nun: Wem gehören der Flacon und die Seife? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

Auto aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Mittwoch haben sich Unbekannte an einem Pkw zu schaffen gemacht. Der Wagen war in der Saarstraße geparkt. Der Besitzer stellte sein Fahrzeug am Dienstag 23.08.2022 um 18.30 Uhr, ab. Als er am Mittwoch 24.08.2022 um 07.30 Uhr, zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er, dass es aufgebrochen worden war.

Die Diebe erbeuteten verschiedene persönliche Dokumente sowie eine Bankkarte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0631/369-2620 bei der Polizei zu melden. |mhm

Kreis Kaiserslautern

Misslungener Abschleppversuch führt zu Strafanzeigen

Ramstein-Miesenbach (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 25.08.2022 fielen einer Zivilstreife der Autobahnpolizei Kaiserslautern zwei männliche Personen auf, die vergeblich versuchten, mittels Abschleppseil einen PKW abzuschleppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass einer der beiden PKW als Bastlerfahrzeug gekauft worden war und nun zu seinem neuen Besitzer transportiert werden sollte.

Um sich die Abschleppkosten zu sparen, wurden an den nicht zugelassenen PKW, ein paar mitgebrachte Kennzeichen eines anderen PKW angeschraubt. Somit sollte eine ordnungsgemäße Zulassung vorgetäuscht werden und durch das verbotswidrige Abschleppen über die Autobahn, weitere Kosten gespart werden.

Statt dessen kommen dafür nun auf beide Männer Strafanzeigen zu. Die mitgeführten Kennzeichen wurden sichergestellt. Die beiden Männer konnten mit dem ordnungsgemäß zugelassenen PKW ihre Heimfahrt fortsetzen.