Alleinunfall mit verletzter Person

Osthofen (ots) – Einer 26-jährigen Frau aus dem Landkreis Alzey-Worms wurde nach eigenen Angaben “schwarz vor Augen”, als sie mit ihrem PKW am Mittwoch 24.08.2022 gegen 23:05 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Westhofen unterwegs war.

An der Einmündung zur Ludwig-Schwamb-Straße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild sowie einer angrenzenden Hauswand.

Die 26-Jährige musste leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht und ihr Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Zwei E-Scooter-Fahrer unter BtM-Einfluss

Alzey (ots) – Durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Alzey wurden kurz nach Mitternacht am Dienstag, 23.08.2022, eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin und ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer im Theodor-Heuss-Ring kontrolliert. Beide standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der 19-jährigen wurde zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln in der mitgeführten Handtasche aufgefunden.

Auf Beide kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel zu, was im Erstfall mit 500 EUR Bußgeld und einem Monat Fahrverbot geahndet wird.

Verkehrsunfall mit 4 leicht verletzten Personen

Alzey, Schafhäuser Straße (B271) (ots) – Die 16-jährige Fahrerin eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges (Pkw) befuhr die B271 aus Richtung Schafhäuser Straße kommend in Fahrtrichtung Gau-Odernheim. Im Kreisverkehr B271 / Karl-Heinz-Kipp-Straße verlor sie im Verlauf die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam schließlich im Bereich der Ausfahrt in Richtung Gau-Odernheim nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei das Fahrzeug auf der Straße, auf der Fahrerseite liegend, zum Stillstand kam.

Alle 4 Insassen im Alter zwischen 16-18 Jahren wurden leicht verletzt und konnten sich aus selbst dem Fahrzeug befreien. Die 16-jährige Fahrerin, die seit einem Monat ihren Führerschein hat, wurde zur Untersuchung in DRK-Krankenhaus nach Alzey verbracht.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein leistungsbegrenztes Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h welches mit der Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren gefahren werden darf.