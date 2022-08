Unfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 ereignete sich in der Emy-Roeder-Straße ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der 51-jährige Fahrer kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem PKW und einem Anhänger, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer anschließend das Fahrzeug verließ und sich vom Unfallort entfernte.

An der Halteranschrift machten Polizeibeamte den Täter ausfindig. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille.

Bereits am letzten Wochenende hatte es im Mainzer Stadtgebiet einen ähnlichen Unfall unter Alkoholeinfluss sowie mehrere Unfälle mit alkoholisierten Fahrradfahrern gegeben.

Mainz-Bingen

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) Am 24.08.2022 um 20:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Schultheiß-Kollei-Straße ein Mofa. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 44-jährigen Fahrer eindeutige Anzeichen auf eine drogenbedingte Beeinflussung. Der Fahrer räumte schließlich ein, am Mittag eine entsprechende verbotene Substanz konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gensingen (ots) – Am 24.08.2022 um 15:30 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Binger Straße in Gensingen einen 49-jährigen PKW-Fahrer. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall

Bingen (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 gegen 16:25 Uhr befuhr ein 37-jähriger Verkehrsteilnehmer die B9 aus Richtung Bingerbrück kommend in Fahrtrichtung Ingelheim. Am sog. “TH-Kreisel” fuhr der Fahrzeugführer, in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, statt dem Fahrbahnverlauf zu folgen, geradeaus über den Kreisverkehr hinweg und überschlug sich hierbei mit seinem PKW.

Dem Unfallverursacher gelang es, selbstständig aus seinem PKW auszusteigen. Er wurde schlussendlich nur leicht verletzt, zur weiteren Untersuchung jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Der total beschädigte PKW musste von der Unfallstelle abgeschleppt und die Straße von Schmutz und Öl befreit werden. Die Stadtstraße in Fahrtrichtung Ingelheim wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es war kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt.