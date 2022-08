Haßloch: Haßlocher Wehr viermal im Einsatz

Haßloch – Zu gleich vier Einsätzen mussten die Feuerwehr Haßloch am Mittwoch, 24.08.2022 ausrücken.

Der erste Alarm ging um 08:07 Uhr ein. Eine hilflose Person lag in einem Mehrparteienhaus in der Karl-Räder-Straße in ihrer Wohnung und benötigte medizinische Hilfe.

Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür mit speziellem Werkzeug geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben.

Hier war die Feuerwehr Haßloch mit einem Fahrzeug und acht Kräften im Einsatz, ebenso ein Rettungswagen und die Polizei.

Während des Ausrückens zu diesem Einsatz kam eine weitere Alarmierung zu einer Türöffnung im Sankt-Gallus-Weg.

Zusätzliche Kräfte der Haßlocher Wehr konnten mit einem weiteren Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Drehleiter diese Einsatzstelle anfahren und über ein gekipptes Fenster mittels Steckleiter einen schnellen Zugang schaffen.

Die Besatzung eines Rettungswagens und ein Notarzt kümmerten sich weiter um die Person.

Die Feuerwehr Haßloch war mit zwei Fahrzeugen und elf Kräften im Einsatz, ebenso ein Rettungswagen, der Notarzt und die Polizei.

Als die Wehrleute gerade von den ersten beiden Einsätzen zurückkamen, galt es einer Person mit Elektrorollstuhl in der Lindenstraße zu helfen.

Das schwere Gefährt hatte einen technischen Defekt und musste aus dem öffentlichen Verkehrsraum geschafft werden.

Diese Amtshilfe für die Polizei konnten sechs Wehrleute mit einem Mehrzweckfahrzeug schnell erledigen.

Um 9:46 Uhr kam dann der vierte Einsatz für diesen Tag. Erneut musste zusammen mit der Polizei eine Tür in einer Wohnung in der Kirchgasse geöffnet werden.

Mit zwei Fahrzeugen und zehn Kräften konnte mittels Türöffnungswerkzeug schnell ein Zugang geschaffen werden.

Gegen 10:30 Uhr waren alle Einsätze abgearbeitet und die Wehrleute konnten zurück an ihre Arbeitsplätze.