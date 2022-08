Bad Dürkheim: Vorfreude auf den 606. Dürkheimer Wurstmarkt

Bad Dürkheim – Endlich ist es wieder so weit: Das größte Weinfest der Welt, der Dürkheimer Wurstmarkt, lädt vom 09. bis 19. September 2022 zum Feiern ein. In dieser Zeit verwandeln sich die Brühlwiesen in einen spektakulären Festplatz.

Pfälzer Gastfreundschaft gepaart mit traditioneller Atmosphäre – in seiner 606. Auflage präsentiert der Dürkheimer Wurstmarkt ein vielfältiges Angebot für Jung und Alt. Einen besonderen Höhepunkt in diesem Jahr stellt dabei das 30-jährige Bestehen des Weindorfes dar.

Am 09. September 2022 beginnt mit dem Dürkheimer Wurstmarkt in der Kurstadt die fünfte Jahreszeit – und diese wurde in den letzten beiden Jahren schmerzlich vermisst. Der Corona-Pandemie geschuldet wurde „dehääm“ gefeiert mit Live-Streams und Weinpaketen. Doch nichts geht über das einmalige Gefühl des Dürkheimer Wurstmarktes vor Ort: ob elegant mit Stielglas im Weindorf, gesellig mit einer spritzigen Weinschorle im Dubbeglas am traditionellen Schubkarchstand oder ausgelassen feiernd im Festzelt. Hier treffen sich Einheimische und Gäste aus aller Welt. Die Veranstalter erwarten auch in diesem Jahr wieder über 600.000 Weinfreunde.

Treuen Wurstmarktfans wird nicht entgehen, dass sich die Gestaltung des Festplatzes gewandelt hat. Das Weindorf ist flächenmäßig größer worden und auch im Bereich der Schubkarchstände hat sich etwas getan. Im Fokus steht dabei immer die Sicherheit der Besucher – festgehalten in einem umfangreichen Sicherheitskonzept, in dem die Stadt bereits 2017 die Vorgaben des neuen POG (Polizei- und Ordnungsbehördengesetz) vorweggenommen hat. Veränderungen finden sich auch bei den Gastronomen und Schaustellern. Einige mussten ihr Geschäft aufgeben, während andere bis heute noch händeringend nach Personal suchen. Die Gestaltung und Ausübung eines solch großen Volkfestes ist und bleibt kein Selbstläufer, sondern erfordert gerade nach der Zwangspause eine große Kraftanstrengung.

„Wir feiern den Wurstmarkt so wie wir ihn kennen und lieben, keine Abstriche, kein Eintritt. Ein riesendickes Dankeschön an alle Beteiligten für diese Kraftanstrengung“. Bürgermeister Christoph Glogger

Alle Informationen rund um den Wurstmarkt finden sich unter

www.duerkheimer-wurstmarkt.de und für alle Social-Media-Begeisterte auf der Facebook-Seite www.facebook.com/duerkheimer.wurstmarkt, bei

Instagram unter www.instagram.com/duerkheimer.wurstmarkt und nun auch auf TikTok unter www.tiktok.com/@badduerkheim.

Eröffnungsspiel

Traditionell beginnt die Eröffnung des Dürkheimer Wurstmarktes durch den Bürgermeister und die Weinprinzessin immer mit dem Platzkonzert auf dem Ludwigsplatz vor der Kirche St. Ludwig – so auch in diesem Jahr am 09. September um 17 Uhr mit musikalischen Klängen des Leistadter Musikvereins und der Bad Dürkheimer Stadtkapelle. Im Anschluss erfolgt der Aufzug der Schausteller und Winzer zum Wurstmarktplatz. Die Route führt vom Ludwigsplatz über Schlossplatz, die Weinstraße Nord, vorbei am Dürkheimer Riesenfass, quer über den Festplatz bis hin zur Bühne am Nordende des Gradierbaus. Dort erwartet die Zuschauer das historische Eröffnungsspiel, welches die Geschichte des Dürkheimer Wurstmarktes in drei Akten aufzeigt, sowie der Fassanstich durch den Wurstmarktwinzermeister.

Sicherheit beim Feiern

In enger Zusammenarbeit mit Polizei und Sicherheitsbehörden wurde bereits 2017 ein umfassendes Sicherheitskonzept erarbeitet, welches nun ausgereift umgesetzt werden kann. Die selektiven Taschen- und Rucksackkontrollen haben sich ebenso bewährt, wie die großen – mit Wasser und Schüttgut gefüllten – Kunststofftonnen als Barriere für Fahrzeuge. Neu hinzu kommt in diesem Jahr die Umgestaltung des Weindorfes, welches flächenmäßig lockerer gestaltet wurde. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Eine zentrale Zufahrt ist im Notfall ebenfalls gegeben. Veränderungen gibt es auch für die Zäpfler der traditionellen Schubkarchstände. Das herumliegende Leergut, welches zur späten Stunde oftmals als Stolperfalle oder Sitzgelegenheit fungierte, ist ab diesem Jahr fachmännisch zu sichern.

Das „neue“ Weindorf

Seit nunmehr dreißig Jahren ist das Weindorf ein Erfolgskonzept auf dem Dürkheimer Wurstmarkt und lädt all diejenigen ein, die neben einer kühlen Weinschorle auch edle Tropfen aus dem Stielglas trinken und dabei ausgewählte Gastronomie genießen wollen. Im Jubiläumsjahr dürfen sich die Besucher auf mehr Platz freuen und einen lockereren Aufbau mit weit ausgerichteten Weinständen sowie einen zentralen Dorfplatz. Bewusst wird Wert daraufgelegt, die vorhandene Fläche nicht mit Stehtischen und Sitzplätzen zu beengen, schließlich soll stilvoll genossen werden. Unter den Weingütern, die im Weindorf ausschenken, ist erstmalig auch das Weingut Lebenshilfe.

Erlesene Weine der Dürkheimer Spitzenwinzer

Natürlich kommt beim größten Weinfest der Welt der Genuss nicht zu kurz. Im Mittelpunkt stehen 294 hervorragende Weine und Sekte, die ohne Ausnahme aus Bad Dürkheimer Weinbergen und Weinkellern stammen. An insgesamt 57 verschiedenen Ausschankstellen – in den Schubkarchständen, im Weindorf und den Festzelten – können sich die Besucher von dem hohen Qualitätsniveau der Winzerprodukte überzeugen. Die am stärksten vertretene Rebsorte ist dabei der Riesling, der mit 108 verschiedenen Weinen und Sekten etwa ein Drittel des Gesamtangebots darstellt. Was die hervorragende Qualität sicherstellt: Eine Zulassung zum Ausschank beim größten Weinfest der Welt erhalten nach der entsprechenden Zulassungsvorschrift nur Weine und Sekte, die über ein Deutsches Weinsiegel oder eine Prüfbescheinigung der Deutschen Weinsiegel GmbH verfügen bzw. die von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft oder der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz prämiert wurden. Erfolgen muss die Prämierung dabei im laufenden Veranstaltungsjahr des Wurstmarktes.

Musikalisches Programm im Festzelt, Weingarten und Weindorf

Schunkeln, ausgelassen feiern und Leute kennenlernen – auch für die musikalische Begleitung auf dem Wurstmarkt ist natürlich gesorgt. Weinfestbesucher erleben Live-Musik verschiedenster Stilrichtungen im Festzelt, dem Weingarten oder im Weindorf. Am Sonntag, dem 11. September, stimmen Salonissimo im Weindorf Jazz-Klänge an, während am Mittwoch, dem 14. September, die Gitarrenhelden die 30-Jahre Weindorf Jubiläumsfeier begleiten. Der beliebte Schlagernachmittag auf dem Dürkheimer Wurstmarkt 2022 im Festzelt Hamel steht am Freitag, dem 16. September, ganz im Zeichen der Kultschlager aus dem wohl größten „Schlager-Jahrzehnt“ der 1970er Jahre mit einem Auftritt von Cindy Berger und Udo Pflästerer. Und auch der zweite Sonntag im Weindorf wird begleitet mit Jazz von der Crack Hoffmann Jazzband. Mit Ausnahme des Schlagernachmittags im Festzelt Hamel ist der Eintritt kostenfrei. In den Schubkarchständen sorgen wie gewohnt die urigen „Mackebacher“ Musikanten für gute Stimmung. In den Festzelten wird Musik bis Mitternacht gespielt.

Dubbeglasorden

Er hat schon Kultstatus erreichet – der Dubbeglasorden. Das schöne Souvenir vom Dürkheimer Wurstmarkt wird von den Produzenten Dania Mayer und Reiner Wendt gefertigt und trägt in diesem Jahr das Motto „Die Dorschtstreck´ is geloffe“. Wenn es Bad Dürkheim auch sonst nicht an Wein gemangelt hat, so war es doch eine echte Durstrecke, die alle zurückgelegt haben. Aber ab dem 09. September 2022 ist die Wurstmarktabstinenz vorbei und es kann aufgetankt werden – Pfälzer Lebenslust und die einmalige Festatmosphäre.

Zu kaufen gibt es den Dubbeglasorden während des Dürkheimer Wurstmarktes am iDubbe sowie an zahlreichen anderen Ständen. In der Tourist Information startet der Verkauf am Montag, dem 29. August 2022.

Bad Dürkheims neue Weinprinzessin

Jedes Jahr aufs Neue wird am ersten Wurstmarkt-Montag die neue Bad Dürkheimer Weinprinzessin inthronisiert. Lea Baßler I. beendet mit diesem Tag ihre Regentschaft und hofft mit ihrer Bewerbung in Neustadt nun auf die nächst höhere Krone – das Amt der 84. Pfälzischen Weinkönigin. Die Vorstellung und Inthronisierung der neuen Weinprinzessin findet am Montag, dem 12. September, um 18 Uhr im Weindorf statt.

Literarischer Frühschoppen

Am Literarischen Frühschoppen, der traditionell am ersten Wurstmarkt-Montag stattfindet, pilgern erste Besucher bereits in den frühen Morgenstunden zu den Schubkarchständen, um sich den besten Platz zu sichern. Die Bühne steht zwischen den Schubkarchständen 20 und 24, moderiert wird die Kultveranstaltung am 12. September von der ehemaligen deutschen Weinkönigin Janina Huber. Die Literaten in diesem Jahr sind:

Die Anonyme Giddarischde, Woifeschdkänisch, Grand Malör und Bernd Wehrum. Dank einer Vielzahl von Lautsprechern, ist das Programm in allen Schubkarchständen zu hören.

Der Weinausschank öffnet um 6:30 Uhr, das Programm beginnt um 10:30 Uhr und endet um 13 Uhr.

Musik- und Höhenfeuerwerke

Mit Pauken und Trompeten geht der Dürkheimer Wurstmarkt mit dem Musikfeuerwerk am Dienstag, 13. September, in seine beiden Ruhetage. Zum Ausklang erwartet die Besucher am Abschlussmontag, dem 19. September, ein farbenprächtiges Lichterspektakel über dem Michelsberg durch das Höhenfeuerwerk. Der Beginn des Feuerwerks ist jeweils um 21 Uhr.

Ein riesiger Vergnügungspark zwischen Wein und Genuss

Langeweile kommt auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt ganz sicher nicht auf. Dafür sorgt die breite Auswahl an Fahr- und Laufgeschäften sowie klassischen Attraktionen, die Jung und Alt staunen lassen. Neben alten Klassikern wie dem Polyp XXL, dem Jupiter Riesenrad und dem Hot Shot, können sich Besucher auch auf Neuheiten freuen: Das XXL Lachhaus, die Geisterstadt, die BallonfahrtMontgolfière sowie der Fortress Tower. Premiere auf dem Wurstmarkt feiert auch das Fahrgeschäft Turbine. Natürlich gibt es auch für die Kleinsten unter den Gästen zahlreiche Kinderfahrgeschäfte und Attraktionen. Die Fahrgeschäfte sind ab 11 Uhr geöffnet und schließen spätestens um Mitternacht – das Riesenrad dreht darüber hinaus noch leise seine Runden.