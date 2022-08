Frankfurt-Innenstadt: Festnahme von drei Taschendieben

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder haben am Freitag, den 19. August 2022, drei

Taschendiebe festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen auf das

Konto des Trios, zwei 18-Jährige und eine 34-jährige Frau, eine ganze Reihe von

Taten gehen, die größtenteils im Bereich der Innenstadt begangen wurden.

Zunächst ertappten Zivilbeamte gegen 14:20 Uhr in der C-Ebene des Eschenheimer

Tor einen 18-Jährigen bei einem Taschendiebstahl auf frischer Tat, als sich

dieser auf einer Rollentreppe einer Frau näherte und von hinten ihre Geldbörse

entwendete. Die Beamten ließen schließlich die Handschellen klicken. Gegen 18:30

Uhr konnten Beamte einen weiteren 18-Jährigen zusammen mit einer 34-jährigen

Frau nach einem gemeinschaftlichen Diebstahl in einem Kaufhaus auf der Zeil

festnehmen. Das Duo hatte unbezahlte Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro

in eine Tasche gesteckt. Ein Ladendetektiv beobachtete sie jedoch bei der Tat

und verständigte die Polizei. Ein weiteres Mal ließen Beamte die Handschellen

klicken. Derzeitige Ermittlungen deuten auf Zusammenhänge zu weiteren begangenen

Taten hin, sodass die Festgenommenen, welche über keinen festen Wohnsitz

verfügen, bislang für mutmaßlich neun Taten in Frage kommen. Die Ermittlungen

dauern noch an.

Das Polizeipräsidium Westhessen teilt mit: Fahrrad-Sternfahrt im Rhein-Main-Gebiet

Frankfurt (ots) – (pl)Aufgrund einer am Sonntag, dem 28.08.2022, stattfindenden

Fahrrad-Sternfahrt ist an diesem Tag im Rhein-Main-Gebiet mit erheblichsten

Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Sternfahrt, welche mit drei

Zubringeraufzügen beginnt und anschließend von Frankfurt über die Bundesautobahn

A 648 sowie die Bundesautobahn A 66 nach Wiesbaden führt, wurde von der

Initiative „Verkehrswende Hessen“ bei den zuständigen Versammlungsbehörden der

Städte Frankfurt am Main, Wiesbaden, Friedberg, Hanau und Darmstadt sowie beim

zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt angezeigt. Die Versammlungsbehörde

Wiesbaden wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt als zuständige

Versammlungsbehörde für die Hauptroute mit Auftaktveranstaltung in Frankfurt und

Abschlussveranstaltung in Wiesbaden bestimmt.

Die Teilnehmenden werden im Verlauf des Vormittags mit ihren Rädern aus Richtung

Friedberg, Hanau und Darmstadt nach Frankfurt fahren, um sich dort in der

Ludwig-Erhardt-Anlage zu versammeln und anschließend gegen 13.00 Uhr gemeinsam

auf der A 66 in Richtung Wiesbaden zu radeln, wo gegen 16.00 Uhr die Ankunft in

der Reisinger-Anlage erwartet wird.

Der Versammlungsanmelder rechnet in der Spitze mit bis zu 10.000 und über den

Tag verteilt mit etwa 20.000 teilnehmenden Personen. Diese voraussichtlich zu

erwartende hohe Teilnehmerzahl, das sich über diverse Streckenabschnitte

erstreckende Routennetz sowie das Befahren der Bundesautobahn verleihen dieser

Veranstaltung eine Dimension, die von der Polizei, den betroffen Städten und

Kommunen, der Autobahn GmbH sowie Hessen Mobil umfangreiche und

situationsgerechte Maßnahmen erfordert.

Zubringeraufzüge aus Richtung Friedberg, Hanau und Darmstadt

Aufgrund der Zubringeraufzüge von Friedberg, Hanau und Darmstadt zum Treffpunkt

in Frankfurt ist bereits in den Vormittagsstunden voraussichtlich auf den

folgenden Streckenabschnitten mit kurzzeitigen Verkehrssperrungen und

Verkehrsbehinderungen zu rechnen: – Zubringeraufzug von Friedberg nach Frankfurt

Friedberg – Ober-/Nieder-Wöllstadt – Okarben – Karben – Karben-Kloppenheim – Bad

Vilbel-Dortelweil – Bad Vilbel – Frankfurt über Friedberger Warte,

Polizeipräsidium und Bockenheimer Warte bis Messe

Zubringeraufzug von Hanau nach Frankfurt Hanau – Mühlheim – Offenbach – (OF)

Kaiserlei – Frankfurt über Gerbermühlstraße, Flößerbrücke, Anlagen-Ring. Alte

Oper, Mainzer Landstraße, Platz der Republik bis Messe

Zubringeraufzug von Darmstadt nach Frankfurt Darmstadt – DA-Arheilgen –

DA-Wixhausen – Egelsbach – Dreieich-Sprendlingen – Neu-Isenburg – Frankfurt über

Oberforsthauskreisel, Stresemannallee, Friedensbrücke, Hauptbahnhof bis Messe

Aufgrund des Aufzugs aus Richtung Friedberg erfolgt zwischen 11.00 Uhr und 12.00

Uhr eine beidseitige Sperrung der Anschlussstelle A661 Friedberger Landstraße.

Sperrung der A 648 und A 66 von Frankfurt in Richtung Wiesbaden

Im Zeitraum von ca. 12.30 Uhr bis mindestens 16.30 Uhr werden die A 648 und die

A 66 von Frankfurt bis zur Anschlussstelle Wiesbaden-Erbenheim in Fahrtrichtung

Wiesbaden für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Die Sperrung erfolgt in

größeren Teilabschnitten, deren Freigabe nach Durchfluss des Aufzuges

schnellstmöglich erfolgt.

Eine Sperrung eben dieser Autobahn, auch nur in Teilen, hat zur Folge, dass der

Verkehr in das nachgeordnete Verkehrsnetz, unter anderem Ortsdurchfahrten, und

die angeschlossenen Autobahnen A 3 und A 5 verdrängt wird. Die konkreten

Auswirkungen sind hierzu nicht sicher modellier- und vorhersagbar. Insbesondere

bei Rückstauungen auf die A 3 und A 5 sind Auswirkungen auch auf den dortigen

Ferienreiseverkehr zu erwarten.

Um die Gefahren für und durch den Gegenverkehr zu minimieren wird die zulässige

Höchstgeschwindigkeit auf der gesamten Strecke in Fahrtrichtung Frankfurt auf

100 km/h reduziert. In Höhe der Autobahnraststätte Weilbach werden der linke

Fahrstreifen gesperrt und die Geschwindigkeit auf 80 km/h reduziert.

Verkehrsteilnehmer, welche die BAB in Richtung Frankfurt befahren, werden

dringend gebeten, ihre volle Aufmerksamkeit auf den vor ihnen fließenden

Verkehrs zu richten, ausreichend Sicherheitsabstand einzuhalten und mit

Fahrfehlern anderer durch Ablenkung zu rechnen.

Hinweise und Empfehlungen

Es wird daher empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren sowie von nicht

notwendigen Fahrten entlang der betroffenen Strecke und deren

Ausweichmöglichkeiten abzusehen. Vor Fahrtantritt sollten sich

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aktuell über das Radio, Internet

und entsprechende Navigationssysteme über die Beeinträchtigungen und Sperrungen

informieren. Die Verkehrsmeldungen werden ständig aktualisiert. Eine weitere

Empfehlung ist, für die eigene Reiseplanung einen ausreichenden Puffer,

insbesondere bei der Anreise zum Flughafen, vorzusehen, um etwaige Verzögerungen

zu kompensieren. Die beteiligten Behörden werden alles tun, um die Mobilität der

Menschen bestmöglich zu gewährleisten.

Über den Twitter Kanal @Polizei_WH wird die Polizei am Sonntag über die

aktuellen Geschehnisse informieren.

Frankfurt-Sachsenhausen: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntag, den 21. August 2022, kam es auf der Mörfelder

Landstraße, in Höhe des Deutsche Bank Park, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei

der ein 64-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Der bislang unbekannte

Unfallfahrer flüchtete mit einem Kastenwagen. Die Frankfurter Polizei sucht nach

Zeugen.

Ein 64 Jahre alter Mann befuhr gegen 18:00 Uhr mit einer Vespa die Mörfelder

Landstraße in stadtauswärtige Richtung. Zu diesem Zeitpunkt war auf der

zweispurigen Straße ein weißer Kastenwagen in gleicher Fahrtrichtung unterwegs.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es dann im Bereich des Stadions, Höhe

Otto-Fleck-Schneise, zu dem Unfall gekommen sein, als der Kastenwagen den

Fahrtstreifen wechselte und den auf der rechten Spur befindlichen Rollerfahrer

touchierte. Der bislang unbekannte Unfallfahrer setzte seine Fahrt mit dem

Kastenwagen in Richtung der Autobahn A3 fort, ohne anzuhalten und sich nach dem

gestürzten Fahrer des Rollers zu erkundigen.

Der aufgrund des Unfalls schwer verletzte 64-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die

Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere nach

Verkehrsteilnehmern, die sich aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens

anlässlich eines Fußball-Bundesligaspiels zu dem genannten Zeitpunkt im Bereich

des Unfallortes aufgehalten haben.

Zeugen, die Angaben zu dem weißen Kastenwagen bzw. dem geflüchteten Unfallfahrer

machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 11000 mit der

Polizei in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Reisebankfiliale – Täter flüchtig

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

ermittelt gegen einen derzeit noch unbekannten Täter, der am Dienstagabend (23.

August 2022) in die Reisebankfiliale im Hauptbahnhof Frankfurt am Main

eingebrochen ist.

Der Täter verschaffte sich zunächst Zugang zu einer Baustelle an der Rückseite

des Bahnhofs und drang von hier aus gewaltsam in die Reisebank ein. Mittels

einer Gasflasche, die er mehrfach gegen die Scheibe der Hintertür schlug, gelang

ihm das widerrechtliche Eindringen. Anschließend durchsuchte der Mann den

Kassenbereich, wobei er durch einen noch vor Ort befindlichen Mitarbeiter der

Bank beobachtet wurde. Als auch der Täter den Mitarbeiter bemerkte, flüchtete er

ohne Beute durch die aufgebrochene Tür in unbekannte Richtung.

Bei einer durchgeführten Videoauswertung konnten Lichtbilder des Täters gewonnen

werden, nachdem aktuell noch gefahndet wird.

Die Schadenshöhe der aufgebrochenen Tür ist u.a. Gegenstand der laufenden

Ermittlungen.

FRA: 4.200 Euro wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Bundespolizisten nahmen am 22. August einen 46-jährigen türkischen Staatsangehörigen bei seiner Ausreise nach Izmir / Türkei fest. Weil er vorsätzlich ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs war, hatte das Amtsgericht Frankfurt den Mann im Februar 2021 zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 60 Euro verurteilt. Da er die Geldstrafe aber nicht beglich, sondern nach dem Urteil untertauchte, ließ die zuständige Staatsanwaltschaft seit Dezember 2021 mit Haftbefehl nach dem Mann suchen.

Als die Bundespolizisten den Gesuchten nun am Flughafen festnahmen, war er nicht in der Lage, die Geldstrafe in Höhe von 4.200 Euro aufzubringen. Kurz bevor die Beamten den Mann für 70 Tage in die nächste Justizvollzugsanstalt überstellen wollten, zahlte ein Freund den geforderten Betrag schließlich bei der Polizeistation Bad Vilbel ein.

Der 46-Jährige konnte seine Reise nach Izmir schließlich mit etwas Verzögerung fortsetzen.

