Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Wetteraukreis: Telefonbetrüger rufen von vermeintlichem Polizeianschluss an

In bereits zu Genüge bekannter Manier meldeten sich Betrüger am Mittwochvormittag bei einer älteren Dame in Florstadt und gaben sich als Kriminalbeamte aus. Die Betrüger sagten ihr übliches Sprüchlein auf („In der Nachbarschaft sei kurze Zeit zuvor eine Einbrecherbande festgenommen worden. Bei diesen sei eine Adressliste gefunden worden. Um die Angerufene zu schützen, müsse man nun ihre Wertgegenstände abholen…“ Die Seniorin entgegnete schlagfertig, dass bei ihr Nichts zu holen sei, beendete das Gespräch und informierte ihre Familienangehörigen. Das Besondere an besagtem Anruf war jedoch die auf dem Telefon der Rentnerin angezeigte Rufnummer, von welcher sich die Kriminellen vermeintlich bei ihr gemeldet hatten.

So zeigte das Gerät offenbar die „06031 / 6010“ an, bei derer es sich tatsächlich um eine Rufnummer der örtlichen Polizeistation handelt.

Daher an dieser Stelle nochmals die bereits an anderer Stelle ergangenen Hinweise:

einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes denken! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!

seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten. Rufen Sie zurück – Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern,

die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste! Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der

zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können. Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung

weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte.

Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere

Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten

sollen!“

Weitere Informationen und Tipps bezüglich der Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen „Anrufe falscher Polizeibeamter“, „Enkeltrick“ oder andere Schockanrufe finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Bad Vilbel: Polizei sensibilisiert hinsichtlich alkoholbedingter Gefahren im Straßenverkehr und informiert über Möglichkeiten, auch im Alter mobil zu bleiben

Kollegen der Polizeistation Bad Vilbel führten am Dienstag, 23.08.2022 einen Aktionsstand zum Thema „Verkehrssicher in Mittelhessen“, sowie zu den Aktionen „BOB“ und „MAX“, auf dem Festgelände der Bad Vilbeler Sommertage durch.

Mit Unterstützung von Bad Vilbels Schutzfrau vor Ort, Polizeioberkommissarin Julia Kolwes, informierten die Schutzleute zwischen 15 und 17 Uhr interessierte Besucherinnen und Besucher über die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr sowie hinsichtlich der Sicherung der Mobilität lebensälterer Bürgerinnen und Bürger. Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein nahmen weit über 100 Festbesucher die Gelegenheit wahr und suchten am Stand das Gespräch mit den Ordnungshütern.

Weiterführende Informationen zum Programm Verkehrssicher in Mittelhessen mit den beiden Aktionen „BOB“ und „MAX“ erhalten Sie im Internet unter https://ppmh.polizei.hessen.de/ueber-uns/regionales/verkehrssicher-in-mittelhessen/ .

Das Bild zeigt (v.l.n.r.) Bad Vilbels Schutzfrau vor Ort Julia Kolwes zusammen mit ihren Kollegen der Bad Vilbeler Polizeistation Jan Sauerwein, Daniel Reuter und Mirko Berg am Präventionsstand im Rahmen der Bad Vilbeler Sommertage

Fahrrad-Sternfahrt im Rhein-Main-Gebiet am 28.08.2022

(pl)Aufgrund einer am Sonntag, dem 28.08.2022, stattfindenden Fahrrad-Sternfahrt ist an diesem Tag im Rhein-Main-Gebiet mit erheblichsten Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Sternfahrt, welche mit drei Zubringeraufzügen beginnt und anschließend von Frankfurt über die Bundesautobahn A 648 sowie die Bundesautobahn A 66 nach Wiesbaden führt, wurde von der Initiative „Verkehrswende Hessen“ bei den zuständigen Versammlungsbehörden der Städte Frankfurt am Main, Wiesbaden, Friedberg, Hanau und Darmstadt sowie beim zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt angezeigt. Die Versammlungsbehörde Wiesbaden wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt als zuständige Versammlungsbehörde für die Hauptroute mit Auftaktveranstaltung in Frankfurt und Abschlussveranstaltung in Wiesbaden bestimmt.

Die Teilnehmenden werden im Verlauf des Vormittags mit ihren Rädern aus Richtung Friedberg, Hanau und Darmstadt nach Frankfurt fahren, um sich dort in der Ludwig-Erhardt-Anlage zu versammeln und anschließend gegen 13.00 Uhr gemeinsam auf der A 66 in Richtung Wiesbaden zu radeln, wo gegen 16.00 Uhr die Ankunft in der Reisinger-Anlage erwartet wird.

Der Versammlungsanmelder rechnet in der Spitze mit bis zu 10.000 und über den Tag verteilt mit etwa 20.000 teilnehmenden Personen. Diese voraussichtlich zu erwartende hohe Teilnehmerzahl, das sich über diverse Streckenabschnitte erstreckende Routennetz sowie das Befahren der Bundesautobahn verleihen dieser Veranstaltung eine Dimension, die von der Polizei, den betroffen Städten und Kommunen, der Autobahn GmbH sowie Hessen Mobil umfangreiche und situationsgerechte Maßnahmen erfordert.

Zubringeraufzüge aus Richtung Friedberg, Hanau und Darmstadt

Aufgrund der Zubringeraufzüge von Friedberg, Hanau und Darmstadt zum Treffpunkt in Frankfurt ist bereits in den Vormittagsstunden voraussichtlich auf den folgenden Streckenabschnitten mit kurzzeitigen Verkehrssperrungen und Verkehrsbehinderungen zu rechnen: – Zubringeraufzug von Friedberg nach Frankfurt Friedberg – Ober-/Nieder-Wöllstadt – Okarben – Karben – Karben-Kloppenheim – Bad Vilbel-Dortelweil – Bad Vilbel – Frankfurt über Friedberger Warte, Polizeipräsidium und Bockenheimer Warte bis Messe

Zubringeraufzug von Hanau nach Frankfurt Hanau – Mühlheim – Offenbach – (OF) Kaiserlei – Frankfurt über Gerbermühlstraße, Flößerbrücke, Anlagen-Ring. Alte Oper, Mainzer Landstraße, Platz der Republik bis Messe

Zubringeraufzug von Darmstadt nach Frankfurt Darmstadt – DA-Arheilgen – DA-Wixhausen – Egelsbach – Dreieich-Sprendlingen – Neu-Isenburg – Frankfurt über Oberforsthauskreisel, Stresemannallee, Friedensbrücke, Hauptbahnhof bis Messe Aufgrund des Aufzugs aus Richtung Friedberg erfolgt zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr eine beidseitige Sperrung der Anschlussstelle A661 Friedberger Landstraße.

Sperrung der A 648 und A 66 von Frankfurt in Richtung Wiesbaden

Im Zeitraum von ca. 12.30 Uhr bis mindestens 16.30 Uhr werden die A 648 und die A 66 von Frankfurt bis zur Anschlussstelle Wiesbaden-Erbenheim in Fahrtrichtung Wiesbaden für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Die Sperrung erfolgt in größeren Teilabschnitten, deren Freigabe nach Durchfluss des Aufzuges schnellstmöglich erfolgt.

Eine Sperrung eben dieser Autobahn, auch nur in Teilen, hat zur Folge, dass der Verkehr in das nachgeordnete Verkehrsnetz, unter anderem Ortsdurchfahrten, und die angeschlossenen Autobahnen A 3 und A 5 verdrängt wird. Die konkreten Auswirkungen sind hierzu nicht sicher modellier- und vorhersagbar. Insbesondere bei Rückstauungen auf die A 3 und A 5 sind Auswirkungen auch auf den dortigen Ferienreiseverkehr zu erwarten.

Um die Gefahren für und durch den Gegenverkehr zu minimieren wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der gesamten Strecke in Fahrtrichtung Frankfurt auf 100 km/h reduziert. In Höhe der Autobahnraststätte Weilbach werden der linke Fahrstreifen gesperrt und die Geschwindigkeit auf 80 km/h reduziert. Verkehrsteilnehmer, welche die BAB in Richtung Frankfurt befahren, werden dringend gebeten, ihre volle Aufmerksamkeit auf den vor ihnen fließenden Verkehrs zu richten, ausreichend Sicherheitsabstand einzuhalten und mit Fahrfehlern anderer durch Ablenkung zu rechnen.

Hinweise und Empfehlungen

Es wird daher empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren sowie von nicht notwendigen Fahrten entlang der betroffenen Strecke und deren Ausweichmöglichkeiten abzusehen. Vor Fahrtantritt sollten sich Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aktuell über das Radio, Internet und entsprechende Navigationssysteme über die Beeinträchtigungen und Sperrungen informieren. Die Verkehrsmeldungen werden ständig aktualisiert. Eine weitere Empfehlung ist, für die eigene Reiseplanung einen ausreichenden Puffer, insbesondere bei der Anreise zum Flughafen, vorzusehen, um etwaige Verzögerungen zu kompensieren. Die beteiligten Behörden werden alles tun, um die Mobilität der Menschen bestmöglich zu gewährleisten. Über den Twitter Kanal @Polizei_WH wird die Polizei am Sonntag über die aktuellen Geschehnisse informieren.

Florstadt: Millionenschaden nach Brand in Industriegebiet – Ursache noch unklar

Am Dienstagnachmittag brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein mehrstöckiges Firmengebäude im Industriegebiet von Nieder-Mockstadt. Durch die Flammen entstand erheblicher Sachschaden, nach bisherigen Erkenntnissen in Millionenhöhe. Die dortigen Mitarbeiter hatten sich noch rechtzeitig, bevor sich das Feuer großflächig ausbreiten konnte, unversehrt in Sicherheit begeben.

Aufgrund der mehrere Stunden andauernden Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei kam es ab etwa 16:15 Uhr rund um das Gewerbegebiet zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Autofahrer waren bis etwa 23 Uhr gebeten worden, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Die Brandursachenermittler der Wetterauer Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.