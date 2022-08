Pohlheim: Räuber erbeuten Mobiltelefon

Mit einem erbeuteten Mobiltelefon suchten drei Räuber am Freitagabend in der Leipziger Straße in Watzenborn-Steinberg das Weite. Gegen 22.45 Uhr war das Opfer dort unterwegs, als ihm drei Unbekannte entgegenkamen. Plötzlich rempelte einer den 33-Jährigen an, so dass dieser ins Straucheln kam. Anschließend riss ihm ein anderer das Handy aus der Hand und lief in Richtung Gießen davon. Als das Opfer dem Räuber hinterherlaufen wollte, hielten ihn die anderen beiden Männer kurz fest und flüchteten ebenfalls. Beschreibung der drei männlichen Tatverdächtigen: Sie sind etwa 30 Jahre alt, schlank, etwa 1,80 Meter groß und haben schwarzbraune Haare. Sie trugen einen dunklen „Hoodie“ und einer zudem noch ein „Cappy“.

Wer hat den Vorfall in der Leipziger Straße beobachtet? Wem sind die beschriebenen Verdächtigen vor und nach der Tat aufgefallen? Wer kann Angaben zu dessen Identitäten machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Diebstahl in Schwesternwohnheim

Aus einem Gebäude des UKGM in der Gaffkystraße entwendeten Unbekannte einen Computer sowie dazugehöriges Zubehör. Zwischen 13.00 Uhr am Freitag und 08.00 Uhr am Montag kamen die Diebe in das Gebäude und ließen aus einem Schulungsraum die Gegenstände mitgehen. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen in dem Gebäude und davor beobachtet? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Einbruch in Friseurgeschäft

Am Dienstag brachen Unbekannte in ein Friseurgeschäft in der Gießener Straße ein. Zwischen 02.00 und 08.30 Uhr öffneten sie ein Fenster. Im Salon durchsuchten sie mehrere Schubladen. Mit Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Wer hat die Einbrecher bei ihrer Tat Dienstagfrüh in der Gießener Straße beobachtet? Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Alkohol und Tablet geklaut

Alkohol und ein Tablet ließen Unbekannte bei einem Einbruch in einer Gaststätte in der Uferstraße mitgehen. Nachdem der Versuch, ein Fenster einzuwerfen, in der Nacht zu Dienstag scheiterte, brachen sie es auf. In dem Gebäude durchsuchten sie sämtliche Räume. Offenbar verzehrten sie auch Lebensmittel und Getränke. Zudem ließen die Täter offenbar die Tür zu einem Kühlbereich auf, so dass die Lebensmittel nicht mehr genutzt werden können. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 01.30 und 08.15 Uhr zuschlugen, erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht in der Krofdorfer Straße

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur an einem blauen Mercedes kosten, nachdem ein Unbekannter das geparkte Fahrzeug in der Krofdorfer Straße touchierte. Das Auto stand dort zwischen 22.30 Uhr am Montag und 11.30 Uhr am Dienstag. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Kradfahrer nach Unfall leichtverletzt

Mit leichten Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung einen 21-Jährigen Kradfahrer nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus. Der im Vogelsbergkreis lebende Biker war am Dienstag gegen 18.15 Uhr auf der Landstraße 3166 zwischen Grünberg und Weickartshain unterwegs. Ein vorausfahrender Ford-Fahrer aus Grünberg musste aufgrund eines Radfahrers seine Geschwindigkeit reduzieren. Der 21-Jährige erkannte dies offenbar zu spät und fuhr trotz Ausweichmanövers auf den Ford des 31-jährigen Grünbergers auf. Die Schäden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf etwa 2.500 Euro

Reiskirchen: Audi touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Steingasse offenbar bei einem Wende- oder Parkmanöver einen in der Seitengasse geparkten Audi. Der grüne A1 stand dort zwischen 16.00 Uhr am Sonntag und 12.50 am Dienstag. Die Polizei schätzt den Schaden am linken Kotflügel des Autos auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Lich: Autofahrer nach Unfall in Nieder-Bessingen gesucht

Am Dienstag den 23.08.2022, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Radfahrer in Nieder-Bessingen die Ettingshäuser Straße. An der Kreuzung zur Schustergasse nahm ihm ein Autofahrer offenbar die Vorfahrt. Der Biker musste daraufhin bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er stürzte und erlitt Verletzungen. Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen braunen Opel Van. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Zwei Leichtverletzte nach Unfall – Zeugen gesucht

Zwei Leichtverletzte und etwa 8.500 Euro Sachschaden waren die Folgen nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Robert-Sommer-Straße/ Frankfurter Straße. Am Dienstag gegen 11.00 Uhr war ein Minicarfahrer auf der Frankfurter Straße stadteinwärts unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein Taxi-Fahrer die Robert-Sommer-Straße in Richtung Frankfurter Straße. An der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge dann zusammen. Jeweils ein Fahrgast aus den beteiligten Fahrzeugen verletzte sich leicht. Zum Zeitpunkt des Unfalles fanden an der Ampel Wartungsarbeiten statt. Die Polizei sucht Zeugen, die zu Angaben zum Unfallhergang bzw. zur Ampelschaltung machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: Warnbaken gegen PKW geflogen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Mittwoch in einer Baustelle auf der Bundesstraße mindestens zwei Warnbaken. Gegen 20.00 Uhr waren ein unbekannter LKW-Fahrer und eine 24-jährige Marburgerin mit ihren Fahrzeugen in Richtung Marburg unterwegs. Nach dem Zusammenstoß flogen die Warnbaken gegen den Ford der Marburgerin und der Unbekannte fuhr einfach weiter. Der LKW hatte offenbar ein ausländisches Kennzeichen. Es ist grün und die Aufschrift auf dem Fahrzeug weiß. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.