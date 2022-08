Polizei kontrolliert Verkehr und Gaststätten

Mossautal/Odenwaldkreis (ots) – Am vergangenen Freitag 19.08.2022 kontrollierten Beamte der Polizeistation Erbach, unterstützt von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, in der Zeit von 16.45 bis 19.00 Uhr, im Gemeindebereich von Mossautal insgesamt 42 Autofahrer und 7 Biker. Lediglich zwei Wagenlenker hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt und mussten Verwarngelder entrichten. An den kontrollierten Maschinen wurden erfreulicherweise keinerlei Beanstandungen festgestellt.

Am gleichen Abend überprüften die Ordnungshüter unter Beteiligung von Mitarbeitern der Stadtverwaltung Erbach und der Bauaufsicht des Landratsamtes zwei Gaststätten in Erbach. Hierbei wurde in einem Lokal eine Person angetroffen, die von der Staatsanwaltschaft wegen eines Strafverfahrens zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Weiterhin wurde festgestellt, dass ein dortiger Umbau nicht den Vorgaben des Denkmalschutzes entsprach. Von den Mitarbeitern der Stadt wurden in dem Lokal außerdem zwei nicht genehmigte Spielautomaten beschlagnahmt. Die Verantwortlichen erwarten nun entsprechende Verfahren.

Auch in der zweiten Lokalität trafen die Gesetzeshüter einen durch die Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschriebenen Mann an. Zudem war ein aufgestellter Spielautomat nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet. Ein Ordnungswidrigkeiten Verfahren ist nun die Folge. Weiterhin wurde von den Kontrolleuren bei der Begehung der Gaststätte bemerkt, dass im Gebäude Wohnungen eingerichtet waren, die in dieser Form nicht zulässig sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Darmstadt

Unbekannter besprüht 21-Jährigen mit Pfefferspray

Darmstadt (ots) – Am Dienstagabend 23.8.2022 hat gegen 21 Uhr ein bislang Unbekannter einem 21-jährigen Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, als dieser nach bisherigem Kenntnisstand fußläufig in der Herderstraße unterwegs war. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Anwohner bemerkten den verletzten 21-Jährigen und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer soll circa 40 Jahre alt gewesen sein. Er trug zum Tatzeitpunkt eine kurze schwarze Hose und ein weißes Hemd. Außerdem hatte eine schwarze Baseballmütze auf dem Kopf. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ergebnislos.

Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang unklar und müssen nun ermittelt werden. Hinweise zu dem Tatverdächtigen werden unter der Tel. 06151/969-0 bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt entgegengenommen.

Kriminelle schlagen Autoscheibe ein und entwenden Rucksack

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch 24.8.2022 haben bislang unbekannte Kriminelle im Zeitraum zwischen 07-07.30 Uhr die Scheibe eines weißen Renaults in der Paul-Wagner-Straße beschädigt. Anschließend entwendeten sie einen olivfarbenen Rucksack aus dem Wagen und flüchteten unerkannt.

Der entstandene Schaden wird nach bisherigen Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Streitigkeiten in Straßenbahn enden mit Pfefferspray

Darmstadt (ots) – Am Dienstag 23.8.2022 betrat gegen 18 Uhr ein 31-Jähriger Mann eine Straßenbahn in Darmstadt und geriet aus bislang unklaren Gründen mit einem anderen Fahrgast aneinander. Im Laufe des Streits versprühte der unbekannte Mann nach bisherigen Erkenntnissen Pfefferspray in das Gesicht des 31-Jährigen. Danach verließ er die Bahn in unbekannte Richtung.

Der Flüchtige soll 30-40 Jahre alt und ca. 170 cm groß sein. Seine Statur wurde als schlank bezeichnet. Laut Zeugen soll er rötliche Haare und Sommersprossen im Gesicht gehabt haben. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt mit roten Streifen und helle Shorts.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt nun wegen dem Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Wer Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden.

Fahrrad sichergestellt – Eigentümer gesucht

Darmstadt (ots) – Am Montag 15.8.2022 wurden zwei junge Männer gegen 21 Uhr auf dem schwarzen Damenrad der Marke Excelsior “Road Cruiser” in der Alicenstraße von zwei Ordnungshütern angesprochen. Die zwei Unbekannten flüchteten daraufhin und ließen das Fahrrad zurück.

Nach jetzigem Kenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass das Fahrrad vorher entwendet wurde. Sollten Sie ihr Eigentum wiedererkennen oder Hinweise zu den Besitzern geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 969-0.

Darmstadt-Dieburg

Taxifahrer kommt von Fahrbahn ab

Babenhausen/B26 (ots) – Am frühen Dienstagmorgen 23.8.2022 ereignete sich gegen 07 Uhr ein Unfall auf der B 26 in Babenhausen, bei dem ein 29-jähriger Taxifahrer von der Fahrbahn abkam. Der Wagenlenker war auf der Bundesstraße in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge soll er während der Fahrt nach links von der Straße abgekommen und kam schließlich zwischen 2 Bäumen zum stehen.

Der 29-Jährige wies an der Unfallstelle nach jetzigem Stand keine Verletzungen auf. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An dem Volkswagen und an einem Baum entstandene Schäden, die insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden.

Das Taxi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zu Beginn der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn im dortigen Bereich für ca. 20 Minuten voll gesperrt. Eine Streife der Dieburger Polizei konnte die Vollsperrung zeitnah aufheben und den Verkehr einspurig fließen lassen.

Bei den Absperrmaßnahmen wurden die Südhessischen Polizisten von einer Streife aus Bayern unterstützt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

Tresor von Einbrechern entwendet

Roßdorf (ots) – Zwischen Dienstagabend 23.8.2022 und Mittwochvormittag 24.8.2022 sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße “Habichtsweg” eingebrochen. Hierzu gelangten die ungebetenen Gäste unter Anwendung von Gewalt im Zeitraum zwischen 21.30 und 11 Uhr ins Innere des Hauses, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten unter anderem einen Tresor mit verschiedenen Schmuckstücken.

Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt in der Sache und bittet Zeugen um Hinweise über die Rufnummer 06151/969-0.

Unfall zwischen Auto und Lastwagen – Zwei Personen verletzt

Münster/B26 (ots) – Nachdem sich am Dienstagvormittag 23.8.2022 ein Unfall auf der Bundesstraße 26 in Münster zugetragen hat, wurden zwei Wagenlenker in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Gegen 11 Uhr befuhr der 59-jährige Brummifahrer die Bundesstraße in Fahrtrichtung Darmstadt.

An einer dortigen Kreuzung bog nach jetzigem Stand ein 80-jähriger Wagenlenker mit seinem schwarzen Mercedes, von der Kreisstraße 128 kommend, auf die Bundesstraße in Richtung Babenhausen ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Fahrer wurden durch den Aufprall nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt. An dem blauen Lastwagen und am Mercedes entstanden Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Groß-Gerau

Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Isarstraße geriet in der Nacht zum Dienstag 23.08.2022 in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Ob sie auf ihrer Suche nach Wertgegenständen im gesamten Haus fündig wurden, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher einen Schaden von mehreren tausend Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

