Wiesenfläche bei Hoheneiche gerät in Brand; Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht nach eine Person mit E-Scooter

Ein berennende 50 x 25 Meter große Wise in Wehretal-Hoheneiche führte heute Vormittag gegen 11.20 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. In der Straße Fuhrgarben hatte sich das Feuer auf einem grasbewachsenen Grundstück entwickelt, welches später auch noch auf den dortigen Baumbestand übergriff und zwei Bäume in Mitleidenschaft zog.

Die verständigte Feuerwehr u.a. aus Wehretal rückte zur Brandbekämpfung aus und konnten den Brand um kurz nach 12.00 Uhr dann gänzlich ablöschen.

Das zuständige Fachkommissariat für Branddelikte hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Aufgrund der bislang bekannten Umstände, gehen die Ermittler derzeit von Brandstiftung aus.

Zeugen berichten von einem Mann mit schwarzem Elektroroller (E-Scooter) nahe der Brandstelle

Erste Befragungen von Zeugen ergaben jetzt Hinweise auf einen Rollerfahrer, der an der Brandstelle unmittelbar vor dem Brandausbruch in verdächtiger Weise gesehen wurde und deshalb mit dem Ausbruch des Feuers in Verbindung stehen könnte. Die zuständigen Beamten des Fachkommissariats erhoffen sich nun durch einen Zeugenaufruf weitere Hinweise, insbesondere zu dem Rollerfahrer, der als möglicher Tatverdächtiger in Betracht kommt.

Demnach soll es sich hier um einen ca. 18 Jahre alten Mann handeln, der zwischen 1,70 m und 1,80m groß ist, eine normale Statur und dunkle, kurze Haare hat. Der Mann war mit einem weißen T-Shirt und einer langen Jeanshose bekleidet.

Der Mann soll mit dem E-Sooter den Radweg aus Richtung Hoheneiche gekommen und im Bereich der besagten Wiese abgestiegen sein und dort kurz verweilt haben. Anschließend soll die Person mit dem Roller in Richtung Wichmannshausen davongefahren sein.

Hinweise in dem Fall und zu der beschriebenen Person nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Fußgängerin von Pkw erfasst

Zu dem Verkehrsunfall von heute Morgen in der Klosterstraße in Eschwege, bei dem eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt wurde, sind mittlerweile neue Details bekannt.

(s. Erstmeldung vom 24.08.2022, 09.08 Uhr)

Wie die Beamten der Polizeistation Eschwege nun berichten, befuhr eine 91-jährige Frau aus Eschwege heute Morgen gegen 08.13 Uhr die Klosterstraße aus Fahrtrichtung Neustadt kommend, in Richtung Wendische Mark.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlor die Seniorin dann aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und erfasste schließlich auf dem Gehweg eine 57-jährige Frau aus Eschwege, die mit der Außenreinigung von Fenstern befasst war.

In Folge des Zusammenstoßes wurde die 57-Jährige von dem Pkw gegen die dortige Hauswand und die Eingangstür gedrückt.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch der Notarzt an der Unfallstelle im Einsatz, der vor Ort die Erstversorgung der verletzten 57-jährigen Frau übernahm. Nach der ersten medizinischen Versorgung wurde die 57-Jährige mit schweren Verletzungen (u.a. Beckenfraktur, Schädel-Basis-Bruch, Armfraktur) in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesundheitszustand der Frau ist nach wie vor kritisch.

Die 91-jährige Unfallverursacherin erlitt ihrerseits einen Schock und wurde ebenfalls an der Unfallstelle ärztlich versorgt. Am Auto der Verursacherin entstand außerdem ein Sachschaden von 3500 Euro.

Die Staatsanwaltschaft in Kassel hat zwecks Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter bestellt, der noch am Vormittag die Unfallstelle und das Fahrzeug der Unfallverursacherin begutachtet hat.

Die Beamten der Eschweger Polizei stellten derweil den Führerschein der 91-jährigen Frau sicher und führen in dem Fall nun die weiteren Ermittlungen.

47-Jähriger nach Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte in die Psychiatrie verbracht

Am Dienstagnachmittag ist ein 47-jähriger Mann aus Witzenhausen durch einen unvermittelten Gewaltausbruch aufgefallen, als er im Bereich Bornemannstraße/Südbahnhofstraße fußläufig unterwegs war. Gegen 15.20 Uhr griff der 47-Jährige ohne erkennbaren Grund einen 64-Jährigen Mann aus Witzenhausen an und schlug diesem ins Gesicht, woraufhin der 64-Jährige zwei blutende Platzwunden erlitt.

Das Opfer flüchtete sich danach zunächst in eine naheliegende Arztpraxis, um sich den gewalttätigen Handlungen des Tatverdächtigen zu entziehen, der dem verletzten Mann dann aber nicht weiter folgte, sondern seinen Weg fortsetzte. Der 64-Jährige wurde in der Praxis zunächst ärztlich versorgt, wurde in der Folge aber zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Zeugen riefen dann die Polizei hinzu und aufgrund entsprechender Mitteilungen konnte die Beamten der Polizei Witzenhausen den Tatverdächtigen bis zu seiner Wohnanschrift verfolgen. Bei der Ansprache des 47-Jährigen griff dieser dann ohne Vorwarnung die Beamten massiv an, so dass diese sich mittels einfacher körperlicher Gewalt gegen den 47-Jährigen zu Wehr setzen mussten, den Tatverdächtigen schließlich aber überwältigen und festnehmen konnten.

Im Rahmen der Festnahmen erlitt ein Beamter der Polizei Witzenhausen Prellungen und Schürfwunden.

Der 47-Jährige Tatverdächtige war in seinem gesamten Gebaren wirr und wahnhaft und musste nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes letztlich in das psychiatrische Krankenhaus eingeliefert werden.

Strafrechtlich hat die Polizei nun u.a. Ermittlungen wegen Körperverletzung, Widerstand und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte aufgenommen.

Autofahrer erleidet Schwächeanfall

Zu einem Alleinunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls kam es gestern Vormittag in Eschwege in der Kreuzung Am Himmelreich / Schützengraben / Freiherr v. Stein Straße. Um kurz nach 11.30 Uhr wurde der Polizei ein verunfallter Mann gemeldet, zu dem neben der Polizei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst an die Unfallstelle entsandt wurden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 59-jährigen Mann aus Eschwege, der zum Zeitpunkt des Eintreffens von Polizei und Rettung nicht ansprechbar war. Der Mann wurde aufgrund seines gesundheitlichen Zustands in ein Krankenhaus verbracht, welcher aber nach ärztlicher Auskunft nicht lebensbedrohlich sei. Das verunfallte Fahrzeug, welches sich zwischen einer Schutzplanke verkeilt hatte, musste später abgeschleppt werden. Zu den Schäden ist noch nichts weiter bekannt.

Ölwanne in Baustellenabschnitt beschädigt; Schaden 1000 Euro

Beim Befahren einer Baustelle auf der B 27 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Albungen ist gestern Abend gegen 23.20 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Eschwege mit seinem Fahrzeug aufgesetzt. Zu Hause stellte der Mann dann fest, dass sein Wagen eine Beschädigung an der Ölwanne hat. Der Schaden wird auf 1000 Euro beziffert. Zu dem Vorfall soll es gekommen sein, weil die vorhandene Baustellenbeschilderung nicht ordnungsgemäß war, so dass der 40-Jährige fälschlicherweise über einen Kieshügel fuhr.

Wildunfall

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Eschwege kollidierte am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr mit einem Reh, als er auf der B 249 von Wanfried in Richtung Frieda unterwegs war. Dabei entstand am Auto des Mannes ein Schaden von 1000 Euro.

Pkw übersehen; Schaden 3000 Euro

In Abterode kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Autofahrer aus Meißner hatte gegen 18.50 Uhr beim Befahren des Steinwegs offenbar das Auto einer 36-Jährigen aus Meißner übersehen, die im Bereich des Schloßrains stand. Bei der Kollision entstand an den beiden Fahrzeugen jeweils ein Frontschaden in Höhe von 1500 Euro.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Mühlbergstraße in Sontra ist am Dienstag zwischen 13.20 Uhr und 13.40 Uhr ein schwarzer Seat Leon an der hinteren Stoßstange von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Das Auto stand zur Unfallzeit auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes geparkt. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ist am Dienstag zwischen 11.45 Uhr und 13.35 Uhr ein geparktes Auto beschädigt worden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, so dass die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen haben. Betroffen ist ein weißer VW Polo der an der linken Fahrzeugseite durch Kratzer beschädigt wurde und zur fraglichen Zeit in der Sudetenstraße in Hessisch Lichtenau geparkt stand. Der Schaden an dem Polo beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Im Gegenverkehr die Spiegel beschädigt; Schaden 450 Euro

Zwischen zwei Lkw kam es in der Ortslage von Laudenbach gestern zu einer seitlichen Kollision, bei der beide Fahrzeuge einen Schaden am linken Außenspiegel davontrugen. Gegen 11.55 Uhr befuhr ein 39-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die Brückenstraße (L 3238) in Richtung Uengsterode, in der Gegenrichtung war ein 51-Jähriger aus Bosnien-Herzegowina mit seinem Lkw unterwegs. Auf gleicher Höhe kollidierten dann beide Lkw im Bereich der linken Außenspiegel, wobei ein Schaden von 200 bzw. 250 Euro entstand.

Zwei Fälle von Portmoneediebstahl beim Einkaufen; in einem Fall erbeuten die Täter anschließend noch 1000 Euro am Geldautomat; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag sind bei der Polizei in Eschwege zwei Fälle von Portmoneediebstahl zur Anzeige gelangt. In einem Fall traf es das Opfer leider doppelt, da die Täter mittels der zuvor geklauten EC-Karte noch Bargeld vom Konto ihres Opfers abheben konnten. Die Polizei Eschwege hat in den Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Geldbörsendiebstahl im Herkules-Markt

Gestern Vormittag ist eine 86-jährige Frau aus Eschwege Opfer eines Diebstahls geworden. Die ältere Dame war zwischen 08.45 Uhr und 09.15 Uhr im Herkules-Markt in der Augustastraße in Eschwege zum Einkaufen. In einem unbeobachteten Moment müssen die Täter dann zugeschlagen haben und die Geldbörse der Seniorin geklaut haben, die diese in einer Handtasche im Einkaufswagen deponiert hatte. An der Kasse erfolgte dann das böse Erwache und die Feststellung, dass sie offenbar bestohlen wurde. In der Geldbörse befanden sich ca. 70 Euro sowie diverse Dokumente.

Geldbörsendiebstahl im EDEKA-Markt

Ebenfalls Opfer eines Portmoneediebstahls wurde zudem eine 76-jährige Frau aus Gerstungen, die am Dienstag im EDEKA-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege zum Einkaufen war. Die Dame hatte offenbar den gleichen Fehler begangen und die Geldbörse in einer Tüte im Einkaufswagen zurückgelassen. Diesen Umstand nutzten die unbekannten Diebe aus und schlugen zu, als die Frau während der Einkäufe abgelenkt war. Neben Bargeld erbeuteten die Täter auf diesem Weg auch diverse Dokumente, u.a. EC-/Bankkarten, die Krankenkassenkarte sowie den Führerschein der Frau. Der Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt 200 Euro. Bemerkt hatte die Frau den Diebstahl gegen 12.00 Uhr.

Täter heben mit geklauter EC-Karte 1000 Euro ab

In dem zweiten Fall traf es das 76-jährige Opfer aber doppelt, da die unbekannten Diebe die zuvor erbeutete EC-Karte gleich darauf erfolgreich an einem Geldautomaten bei einem Kreditinstitut in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege einsetzen konnten. Dadurch erbeuteten die Diebe durch zwei Abbuchungen insgesamt nochmal 1000 Euro vom Konto der 76-Jährigen.

Die Polizei in Eschwege ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls und bzgl. der Bargeldabhebung zudem wegen Computerbetruges und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl:

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben: