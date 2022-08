Mehrere Personen mit Diebesgut festgenommen

Fulda. Eine Streife der Polizeistation Fulda nahm am frühen Dienstagmorgen (16.08.) drei Personen fest, nachdem mehrere gestohlene Gegenstände bei ihnen aufgefunden wurden.

Gegen 3 Uhr fielen die Personen den Beamten im Bereich der Bardostraße auf, als sie gerade im Begriff waren ein mit Warnblinklicht wartendes Taxi zu besteigen. Bei einer anschließenden Kontrolle der Fahrzeuginsassen fanden die Polizisten im Kofferraum des Fahrzeugs verschiedene Gegenstände vor, welche ersten Ermittlungen nach aus Einbrüchen stammten. Die drei Fahrgäste – eine 31-jährige Frau aus Fulda, ein 38-jähriger Mann aus Fulda und ein 36-Jähriger aus Künzell – wurden daraufhin festgenommen und die Gegenstände sichergestellt.

Das aufgefundene Diebesgut konnte bislang mindestens drei Einbruchstatorten im Bereich Fulda zugeordnet werden. Die genauen Hintergründe und ob die drei Personen mit den Einbrüchen in Verbindung stehen, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei klären.

Die drei Festgenommenen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (23.08.) in ein Einfamilienhaus in der Georg-Stieler-Straße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie einen Laptop sowie ein Tablet im Gesamtwert von rund 1.000 Euro stahlen. Außerdem entstanden rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Baucontainer

Kalbach. Einen an der Kreisstraße 76 abgestellten Baucontainer brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (23.08.) auf. Anschließend entwendeten die Langfinger einen Wackerstampfer sowie eine Benzin-Flex. Darüber hinaus stahlen sie von einem naheliegenden Freigelände eine Gabel eines Radladers und 18 Europaletten. Das gesamte Diebesgut hat einen Wert von etwa 5.000 Euro. Außerdem entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Osthessen Streit eskaliert – Eine Person in Untersuchungshaft

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke. Am späten Dienstagabend (23.08.) gegen 22:30 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Talstraße im Ortsteil Bernsfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf ein 29-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten zwei Männer im Alter von 29 und 36 Jahren aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihnen. Hierbei soll der 36-Jährige mehrfach mit einem Messer auf den 29-Jährigen eingestochen und ihn dadurch lebensbedrohlich verletzt haben. Der 29-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Beamte der Polizeistation Alsfeld konnten den 36-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gießen und der Kriminalpolizei in Alsfeld.

Der 36-jährige slowakische Staatsangehörige wurde am Mittwoch (24.08.) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Alsfeld vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, sodass der Mann in eine hessische Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Am Montag (22.08.) kam es gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand. Ein 64-Jähriger aus Großenlüder befuhr mit seinem Renault und einem Anhänger nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die Karrystraße in Fahrtrichtung Rodges. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Volvo-Fahrer aus Künzell ebenfalls die Karrystraße in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Auf Höhe der Kreuzung Karrystraße / Schleyerstraße löste sich aus noch ungeklärter Ursache der Anhänger des Renault, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Volvo. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unfälle mit zwei verletzten Fahrradfahrern

Fulda. Am Montag (22.08.) kam es gegen 15 Uhr zu einem Alleinunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Hünfeld befuhr den parallel zur B 254 verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz hinter der Ortsgemarkung Fulda-Maberzell kam der 62-Jährige aus aktuell noch unklarer Ursache zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann schwer. Er wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Fulda. Am Dienstag (23.08.) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Alleinunfall bei welchem sich ein Radfahrer leicht verletzte. Ein 19-jähriger aus Petersberg befuhr mit seinem Zweirad den Radweg der Magdeburger Straße in absteigende Fahrtrichtung. Auf Höhe der Hausnummer 57 verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall im Vorbeifahren

Rotenburg. Ein Ford-Fahrer aus Bebra befuhr am Dienstagabend (23.08.), gegen 23.20 Uhr, die Kasseler Straße aus Richtung Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung Rotenburg. Beim Befahren der Kasseler Straße touchierte er aus noch unklarer Ursache einen dort längs zur Fahrbahn ordnungsgemäß geparkten VW-Golf aus Morschen. Es entstand Gesamtschaden von circa 6.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz. Am Donnerstag (18.08.), gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Renault Clio die Kreisstraße von Unter-Schwarz herkommend in Richtung Langenschwarz. Beim Durchfahren einer Rechtskurve geriet der Clio aus unklarer Ursache nach rechts auf die unbefestigte Bankette, kam in der Folge ins Schleudern, rutschte über die Fahrbahn und prallte anschließend gegen die Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb die 54-Jährige glücklicherweise unverletzt. Am VW Golf entstand Sachschaden von rund 1.250 Euro.

Zusammenstoß

Schotten. Am Dienstag (23.08.), gegen 10:30 Uhr, wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein Audi-Q3-Fahrer von einem Hinterhof auf die Vogelsbergstraße einfahren. Dabei stieß er mit dem Suzuki Swift einer 32-Jährigen, welche die Vogelsbergstraße befuhr, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki auf die Gegenfahrbahn gedrückt und kollidierte dort mit dem Nissan einer 60-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Vogelsbergstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Anschließend setzte der Audi-Fahrer aus noch unbekannter Ursache sein Fahrzeug zurück und prallte gegen den Mitsubishi einer 48-Jährigen, welcher dort in einer Einfahrt geparkt war. Bei dem Unfall verletzte sich die 32-jährige Fahrerin leicht. Es entstand Sachschaden von circa 24.000 Euro.

Gleisläufer bremst Zugverkehr aus (FOTO)

Wegen eines Gleisläufers kam es gestern Nachmittag (23.8./14:50

Uhr) zu Verspätungen auf der Bahnstrecke zwischen Burghaun und Hünfeld. Ein

41-jähriger Mann aus Griesheim hielt sich verbotenerweise im Gleisbereich auf.

Der Lokführer eines ICE musste wegen des Mannes eine Schnellbremsung einlegen,

da dieser auf die zuvor abgesetzten Achtungspfiffe nicht reagierte. Zu diesem

Zeitpunkt war der ICE mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h unterwegs.

Glücklicherweise niemand verletzt

Der Zug kam durch die Schnellbremsung zum Stillstand. Der Mann verließ daraufhin

die Bahnstrecke, kehrte jedoch nach kurzer Zeit wieder zurück und hielt sich

erneut im Gleisbereich auf. Der 41-Jährige musste anschließend die verständigte

Streife des Bundespolizeireviers Fulda zur Wache begleiten.

Erhebliche Verspätungen

Durch den Vorfall erhielten acht Züge 59 Minuten Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen

des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Nach

den polizeilichen Maßnahmen kam der 41-jährige wieder frei.

Sattelzug gerät durch technischen Defekt auf A7 in Vollbrand – Fahrer unverletzt

Am Dienstag (23.08.) befuhr ein 26-jähriger weißrussischer Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug die A7 in Fahrtrichtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Niederaula und Hünfeld/Schlitz, Gemarkung Burghaun, stellte der Fahrer gegen 22.45 Uhr einen Brandgeruch sowie eine leichte Rauchentwicklung in der Fahrerkabine der Sattelzugmaschine fest. Geistesgegenwärtig konnte der Fahrer den Sattelzug nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes „Günterswald“ lenken und das Führerhaus mit seinen notwendigsten persönlichen Gegenständen verlassen. In kürzester Zeit stand die Sattelzugmaschine in Brand und das Feuer griff unmittelbar auf den mit Alt-Elektrogeräten sowie Altreifen beladenen Sattelauflieger über. Weiterhin wurde durch den Brand auch die angrenzende Böschung in Mitleidenschaft gezogen und musste durch die Feuerwehr ebenso wie der Sattelzug gelöscht werden. Die Auswirkungen auf den fließenden Verkehr waren gering, da der Verkehr zweispurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden konnte.

Der Parkplatz „Günterswald“ wird bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen am 24.08. durch die Autobahnmeisterei Fulda für den Verkehr gesperrt.

Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300.000.- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall-Flucht mit verletzter Fußgängerin im Bereich der Polizeistation Fulda – Zeugenaufruf

Am Dienstag (23.08.) kam es in der Elisabethenstr. Höhe Haus-Nr. 18 in Fulda zur einer Kollision zwischen einem E-Bike-Fahrer und einer Fußgängerin.

Gegen 11.40 Uhr befuhr ein männlicher E-Bike-Fahrer die Elisabethenstraße von Horas kommend in Fahrtrichtung Fulda-Innenstadt. Eine 35-jährige Fußgängerin lief vom dortigen Gehweg auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Radfahrer. Durch den Anprall kamen sowohl Fußgängerin und E-Bike-Fahrer zu Fall. Die Fußgängerin wurde hierdurch leicht verletzt.

Im weiteren Verlauf kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen E-Bike-Fahrer, seiner weiblichen ebenfalls auf einem E-Bike unterwegs befindlichen Begleiterin und der Fußgängerin. Trotz der mutmaßlich wahrgenommenen Verletzungen der Fußgängerin setzten die beiden E-Bike-Fahrer in Richtung Innenstadt fort, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen oder auf eine Polizeistreife zu warten.

Durch Unfallzeugen wird der E-Bike-Fahrer beschrieben als – Männlich, ca. 60-65 Jahre alt – Schwarzer Helm, gelbes Fahrrad-Trikot – Schwarzes E-Bike

Seine Begleiterin hatte braune Haare, trug eine Sonnenbrille und ein violettes Kleidungsstück.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-2301 zu melden.