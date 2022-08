Wiesbaden: Die Polizei-News

Fahrraddieb ertappt,

Mainz-Kastel, Flößerweg, 23.08.2022, 12.15 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag scheiterte ein Fahrraddieb im Flößerweg in Mainz-Kastel

beim Versuch, ein E-Bike zu entwenden. Der Täter war gegen 12.15 Uhr zugange und

durchtrennte das Drahtseilschloss, mit welchem das weinrote Fahrrad vor einem

Wohnhaus an einem Fahrradständer angeschlossen war. In dem Moment, als er sich

dann mit dem gestohlenen Rad aus dem Staub machen wollte, wurde die Geschädigte

auf den Diebstahl aufmerksam. Sie eilte daraufhin dem Täter nach und konnte ihn

in der Steinern Straße dabei erwischen, wie er das E-Bike in ein Auto verladen

wollte. Die Wiesbadenerin stellte den Dieb zur Rede, nahm ihr Fahrrad an sich

und verbrachte es wieder nach Hause. Nach Angaben der Geschädigten soll der

ertappte Täter ca. 35 Jahre alt gewesen sein und schwarze kurze Haare, einen

Bart sowie ein „südländisches Erscheinungsbild“ gehabt haben. Zur Kleidung des

Mannes oder zu dem genutzten Pkw konnte die Frau keine näheren Angaben machen.

Noch am selben Tag ist es in der Burgeffstraße in Hochheim zu zwei ähnlichen

Vorfällen gekommen. Auch hier wurde ein Fahrraddieb jeweils auf frischer Tat

erwischt, ergriff aber in beiden Fällen mit den erbeuteten Rädern in einem

Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen die Flucht. Die Wiesbadener Polizei hat die

Ermittlungen zu dem gescheiterten Diebstahl in Mainz-Kastel aufgenommen und

bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 zu melden. Hinweise zu den beiden Diebstählen in Hochheim nimmt die

Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Gelber Range Rover gestohlen,

Wiesbaden-Naurod, Eichenweg, 23.08.2022, 18.30 Uhr bis 24.08.2022, 07.40 Uhr,

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Naurod einen im Eichenweg

abgestellten Range Rover gestohlen. An dem gelben Fahrzeug waren zuletzt die

amtlichen Kennzeichen WI-BJ 12 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fahrrad-Sternfahrt im Rhein-Main-Gebiet

Wiesbaden (ots) – Fahrrad-Sternfahrt im Rhein-Main-Gebiet, Rhein-Main-Gebiet,

28.08.2022,

(pl)Aufgrund einer am Sonntag, dem 28.08.2022, stattfindenden Fahrrad-Sternfahrt

ist an diesem Tag im Rhein-Main-Gebiet mit erheblichsten Verkehrsbehinderungen

zu rechnen. Die Sternfahrt, welche mit drei Zubringeraufzügen beginnt und

anschließend von Frankfurt über die Bundesautobahn A 648 sowie die

Bundesautobahn A 66 nach Wiesbaden führt, wurde von der Initiative

„Verkehrswende Hessen“ bei den zuständigen Versammlungsbehörden der Städte

Frankfurt am Main, Wiesbaden, Friedberg, Hanau und Darmstadt sowie beim

zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt angezeigt. Die Versammlungsbehörde

Wiesbaden wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt als zuständige

Versammlungsbehörde für die Hauptroute mit Auftaktveranstaltung in Frankfurt und

Abschlussveranstaltung in Wiesbaden bestimmt.

Die Teilnehmenden werden im Verlauf des Vormittags mit ihren Rädern aus Richtung

Friedberg, Hanau und Darmstadt nach Frankfurt fahren, um sich dort in der

Ludwig-Erhardt-Anlage zu versammeln und anschließend gegen 13.00 Uhr gemeinsam

auf der A 66 in Richtung Wiesbaden zu radeln, wo gegen 16.00 Uhr die Ankunft in

der Reisinger-Anlage erwartet wird.

Der Versammlungsanmelder rechnet in der Spitze mit bis zu 10.000 und über den

Tag verteilt mit etwa 20.000 teilnehmenden Personen. Diese voraussichtlich zu

erwartende hohe Teilnehmerzahl, das sich über diverse Streckenabschnitte

erstreckende Routennetz sowie das Befahren der Bundesautobahn verleihen dieser

Veranstaltung eine Dimension, die von der Polizei, den betroffen Städten und

Kommunen, der Autobahn GmbH sowie Hessen Mobil umfangreiche und

situationsgerechte Maßnahmen erfordert.

Zubringeraufzüge aus Richtung Friedberg, Hanau und Darmstadt

Aufgrund der Zubringeraufzüge von Friedberg, Hanau und Darmstadt zum Treffpunkt

in Frankfurt ist bereits in den Vormittagsstunden voraussichtlich auf den

folgenden Streckenabschnitten mit kurzzeitigen Verkehrssperrungen und

Verkehrsbehinderungen zu rechnen: – Zubringeraufzug von Friedberg nach Frankfurt

Friedberg – Ober-/Nieder-Wöllstadt – Okarben – Karben – Karben-Kloppenheim – Bad

Vilbel-Dortelweil – Bad Vilbel – Frankfurt über Friedberger Warte,

Polizeipräsidium und Bockenheimer Warte bis Messe

Zubringeraufzug von Hanau nach Frankfurt Hanau – Mühlheim – Offenbach – (OF)

Kaiserlei – Frankfurt über Gerbermühlstraße, Flößerbrücke, Anlagen-Ring. Alte

Oper, Mainzer Landstraße, Platz der Republik bis Messe

Zubringeraufzug von Darmstadt nach Frankfurt Darmstadt – DA-Arheilgen –

DA-Wixhausen – Egelsbach – Dreieich-Sprendlingen – Neu-Isenburg – Frankfurt über

Oberforsthauskreisel, Stresemannallee, Friedensbrücke, Hauptbahnhof bis Messe

Aufgrund des Aufzugs aus Richtung Friedberg erfolgt zwischen 11.00 Uhr und 12.00

Uhr eine beidseitige Sperrung der Anschlussstelle A661 Friedberger Landstraße.

Sperrung der A 648 und A 66 von Frankfurt in Richtung Wiesbaden

Im Zeitraum von ca. 12.30 Uhr bis mindestens 16.30 Uhr werden die A 648 und die

A 66 von Frankfurt bis zur Anschlussstelle Wiesbaden-Erbenheim in Fahrtrichtung

Wiesbaden für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Die Sperrung erfolgt in

größeren Teilabschnitten, deren Freigabe nach Durchfluss des Aufzuges

schnellstmöglich erfolgt.

Eine Sperrung eben dieser Autobahn, auch nur in Teilen, hat zur Folge, dass der

Verkehr in das nachgeordnete Verkehrsnetz, unter anderem Ortsdurchfahrten, und

die angeschlossenen Autobahnen A 3 und A 5 verdrängt wird. Die konkreten

Auswirkungen sind hierzu nicht sicher modellier- und vorhersagbar. Insbesondere

bei Rückstauungen auf die A 3 und A 5 sind Auswirkungen auch auf den dortigen

Ferienreiseverkehr zu erwarten.

Um die Gefahren für und durch den Gegenverkehr zu minimieren wird die zulässige

Höchstgeschwindigkeit auf der gesamten Strecke in Fahrtrichtung Frankfurt auf

100 km/h reduziert. In Höhe der Autobahnraststätte Weilbach werden der linke

Fahrstreifen gesperrt und die Geschwindigkeit auf 80 km/h reduziert.

Verkehrsteilnehmer, welche die BAB in Richtung Frankfurt befahren, werden

dringend gebeten, ihre volle Aufmerksamkeit auf den vor ihnen fließenden

Verkehrs zu richten, ausreichend Sicherheitsabstand einzuhalten und mit

Fahrfehlern anderer durch Ablenkung zu rechnen.

Hinweise und Empfehlungen

Es wird daher empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren sowie von nicht

notwendigen Fahrten entlang der betroffenen Strecke und deren

Ausweichmöglichkeiten abzusehen. Vor Fahrtantritt sollten sich

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aktuell über das Radio, Internet

und entsprechende Navigationssysteme über die Beeinträchtigungen und Sperrungen

informieren. Die Verkehrsmeldungen werden ständig aktualisiert. Eine weitere

Empfehlung ist, für die eigene Reiseplanung einen ausreichenden Puffer,

insbesondere bei der Anreise zum Flughafen, vorzusehen, um etwaige Verzögerungen

zu kompensieren. Die beteiligten Behörden werden alles tun, um die Mobilität der

Menschen bestmöglich zu gewährleisten. Über den Twitter Kanal @Polizei_WH wird

die Polizei am Sonntag über die aktuellen Geschehnisse informieren.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Nötigung und Sachbeschädigung auf Bundesstraße –

Zeugen gesucht, Bundesstraße 42, Eltville Martinsthal / Eltville-Erbach,

Dienstag, 23.08.2022, 14:00 Uhr

(fh)Nach einer Nötigung im Straßenverkehr am Dienstagnachmittag auf der

Bundesstraße 42 bei Eltville-Martinsthal, ermittelt die Eltviller Polizei und

sucht nun nach weiteren Zeugen. Den Angaben eines Wiesbadener Autofahrers

zufolge, sei dieser gegen 14:00 Uhr mit seinem weißen Seat auf der linken Spur

der Bundesstraße 42 von Wiesbaden nach Rüdesheim unterwegs gewesen. Kurz nach

der Abfahrt Eltville-Martinsthal habe sich ein weißer Audi A6 mit

augenscheinlich hoher Geschwindigkeit von hinten genähert und sei dem Seat dicht

aufgefahren. Unter Hinzunahme der Lichthupe habe ihn der Fahrer des Audi zum

Spurwechsel genötigt. Kurz nachdem der Wiesbadener die Spur gewechselt hatte und

beide Fahrzeuge auf derselben Höhe fuhren, habe die Beifahrerin des Audi einen

Gegenstand durch das geöffnete Beifahrerfenster gegen den Seat geworfen und

diesen beschädigt. Im Anschluss sei der Audi vor den Seat eingeschert und habe

mehrmals stark und unvermittelt gebremst. Einer Polizeistreife gelang es

daraufhin die Insassen des Audi, einen 28-Jährigen sowie eine 26-Jährige zu

kontrollieren. Gegen beide wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizeistation Eltville bittet Zeugen des Vorfalls sowie der Fahrweise des

weißen Audi, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

Unfallflucht in Winkel – grauer Opel Adam gesucht, Oestrich-Winkel,

Kappellenstraße, Montag, 22.08.2022, 07:00 Uhr

(fh)Am Montagmorgen kam es in der Kappellenstraße in Winkel zu einer

Unfallflucht, bei der ein Pkw mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte. Die

Polizei richtet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Ersten

Ermittlungen zufolge befuhr ein grauer Opel Adam mit Groß-Gerauer Kennzeichen

die Kappellenstraße in Richtung „Obere Schwemmbach“. Zeitgleich blockierte dort

ein Lkw die Fahrbahn. Die etwa 40-50 Jahre alte und dunkelhaarige Fahrerin

entschied sich auf der Fahrbahn zu wenden und touchierte dabei zunächst einen am

Fahrbahnrand geparkten roten VW Up. Im weiteren Verlauf des Wendemanövers stieß

der Opel gegen einen ebenfalls geparkten VW Polo, welcher wiederum gegen einen

VW Bus geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von

insgesamt circa 2.500 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend

mit ihrem Pkw unerlaubt in Richtung der Kirchstraße.

Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug, der Fahrerin oder dem Unfallhergang machen

können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 bei dem

zuständigen Sachbearbeiter der Polizeistation Eltville zu melden.