66 Lachs-Forellen aus Zuchtbecken entwendet

Eberbach (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag 23.08.2022 aus einem Zuchtbecken des Angelsportvereins sämtliche Lachs-Forellen und flüchteten unerkannt. In dem Becken befanden sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen 66 Fische mit einem Gewicht von je 3 Kilogramm. Hinweise auf die Täter liegen keine vor.

Insgesamt entstand dem Angelsportverein ein Schaden in Höhe von fast 6.000 Euro.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter

Tel: 06271/9210-0 zu melden.

Unfallflucht in der Schwetzinger Straße – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Nacht von Montag auf Dienstag 23.08.2022 einen am Straßenrand abgestellten BMW und flüchtete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand streifte der Unbekannte den BMW und beschädigte diesen im Bereich des Kotflügels und der Stoßstange.

Der Sachschaden liegt bei 3.000 Euro. Hinweisgeber können sich beim ermittelnden Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/5709-0 melden.

Reifen zweier PKWs zerstochen

Sinsheim-Hoffenheim: (ots) – Zwischen Montagabend 22.08.2022 um 18:30 Uhr und Dienstag 23.08.2022 um 10 Uhr, zerstach ein bisher unbekannter Täter die Reifen zweier Fahrzeuge in der Oberen Schießmauerstraße. Der Unbekannte beschädigte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die beiden hinteren Reifen eines Dacias sowie die gesamte Bereifung an einem geparkten Chevrolet.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Rufnummer 07261/690-0 melden.

Schwerer Unfall zwischen Radfahrern

Rauenberg (ots) – Am Dienstag 23.08.2022 gegen 20 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf dem Feldweg zwischen der Letzenbergstraße und der Malschenberger Grillhütte. Ein 58-jähriger Rennradfahrer überholte die Frau und stieß aus bisher unbekannter Ursache mit ihr zusammen. Beide kamen zu Fall und verletzten sich hierbei schwer.

Der Rennradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Pedelec Fahrerin wurde durch einen Rettungswagen ebenfalls in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe liegt bei 100 Euro. Zeugen, welche den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus

Nußloch (ots) – Zwischen Montag 22.08.2022 um 17:30 Uhr und Dienstag 23.08.2022 um 9 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zum Garten eines Wohnhauses in der Barlachstraße. Nachdem die Täter den Rolladen und ein Fliegennetz an einem Fenster beschädigt hatten, öffneten sie dieses auf bisher unbekannte Weise und drangen in das Gebäude ein.

Im Haus wurden mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die vom Täter hinterlassenen Spuren wurden durch die zentrale Kriminaltechnik gesichert und werden ausgewertet. Zeugen, welche Hinweise auf die Tat haben oder Verdächtiges beobachtet haben, können sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 melden.

Diesel aus LKW entwendet

Reilingen (ots) – Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 24.08.2022 aus einem LKW, welcher in der Hermann-Hesse-Straße geparkt war, rund 150 Liter Dieselkraftstoff. Als der Fahrer am Mittwochmorgen 23.08.2022 gegen 05 Uhr zu seinem LKW zurückkehrte, bemerkte er im Bereich des Tanks einen Kraftstofffleck auf dem Boden und verständigte die Polizei.

Diese ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Falsche Handwerker entwenden Bargeld

Schwetzingen (ots) – Am Dienstag 23.08.2022 gegen 14:45 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt zur Wohnung einer 80-Jährigen im Bereich der Scheffelstraße. Der Mann gab vor, die Wasserleitungen kontrollieren zu müssen, was der Seniorin aufgrund einer nahegelegenen Baustelle plausibel erschien. Während der angeblichen arbeiten des Unbekannten wurde der 80-Jährigen gewahr, dass sie die Wohnungseingangstür nicht verschlossen hatte, was sie dem Unbekannten mitteilte.

Daraufhin soll sich der Mann plötzlich verabschiedet und die Wohnung verlassen haben. Dem Opfer fiel dann auf, dass Schubladen in deren Schlafzimmer durchwühlt worden waren und Goldschmuck in 4-stelligem Wert entwendet worden war.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 45 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Der Mann soll eine blaue Arbeitshose, ein weißes T-Shirt und eine Base Cap getragen haben. Zudem soll er einen hessisch/rheinländischen Dialekt gesprochen haben.

Aufgrund der Gesamtumstände kann davon ausgegangen werden, dass der Mann von einem weiteren, ebenfalls unbekannten Täter Unterstützung erhielt, der während der Mann die Seniorin ablenkte, deren Schlafzimmer durchsuchte.

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt wegen Trickdiebstahls und bittet Zeugen, die zu genannter Zeit auffällige Personen im Bereich der Scheffelstraße beobachtet haben, dies unter der Rufnummer 06202/288-0 zu melden.

Aggressiver Verkehrsteilnehmer bewirft Fahrzeug mit Tennisball

Weinheim (ots) – Am Dienstag 23.08.2022 kurz vor 15 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Audi auf der B3 durch die dortige Baustelle nach dem Ortsausgang Sulzbach in Richtung Hemsbach. An der Engstelle echauffierte sich ein bisher unbekannter VW Fahrer über den entgegenkommenden Audi-Fahrer und bewarf dessen Fahrzeug mit einem Tennisball. Der Audi-Fahrer wendete daraufhin und fuhr dem VW hinterher.

Dieser flüchtete in Richtung Westtangente und überholte dort mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge auch verbotswidrig rechts. Der Audi-Fahrer konnte den Flüchtigen einige Zeit später wieder in der Mannheimer Straße an einer roten Ampel feststellen. Erneut ergriff der Unbekannte die Flucht und vollzog mehrere Wendemanöver in der Freiburger Straße. Schließlich verlor der 38-Jährige den Verdächtigen aus den Augen, nachdem dieser mit hoher Geschwindigkeit über einen Parkplatz gefahren war.

Der Fahrer des weißen VWs wird wie folgt beschrieben:

männlich, 20-30 Jahre alt, dunkle und kurze Haare, Brillenträger. Auf dem Beifahrersitz saß eine junge Frau, welche nicht näher beschrieben werden konnte.

Zeugen oder weitere Personen, welche durch das Fahrverhalten des VW-Fahrers geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.