Gaffen ist strafbar

Edenkoben (ots) – Gaffer erschweren mit ihrem Verhalten die Arbeit der Polizei und die der Einsatzkräfte. Sie verschlimmern die bereits ohnehin tragische Unfallsituation und missachten die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Daher hat das Gaffen rechtliche Konsequenzen.

Aktuell laufen Ermittlungen gegen einen noch unbekannten Autofahrer, der Dienstag 23.08.2022 mit einem Firmenfahrzeug in langsamer Fahrweise eine Unfallstelle auf der A65 passierte und mit seinem Smartphone von der Gegenfahrbahn aus die Bergung eines Unfallverletzten filmte.

Ein Strafverfahren nach § 201 a StGB (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen) wurde eingeleitet. Dabei ist nicht entscheidend, ob der aufgenommene Film oder die Bilder online gestellt oder auf andere Weise verbreitet werden. Neben einer Geldstraße muss der Fahrer damit rechnen, dass sein Handy eingezogen wird.

Wer hat den Streit beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstag 23.08.2022 in der Fruchthallstraße abgespielt hat. Ermittelt wird derzeit wegen Körperverletzung und Beleidigung. Nach den Angaben einer 34-jährigen Frau geriet sie gegen 03:30 Uhr mit einer Frau in Streit, die an der Taxi-Haltestelle an der Mall stand. Thema des Streits war das Kind der 34-Jährigen, das mit seinem Laufrad ziemlich nah an der wartenden Frau vorbeirollte.

Um die Auseinandersetzung nicht weiter eskalieren zu lassen, wollte die 34-Jährige zusammen mit ihrem Kind in ein Taxi steigen und die Örtlichkeit verlassen. Dabei sei sie aber von der anderen Frau gestoßen worden, so dass sie Schmerzen erlitt. Während sie nach ihrem Mobiltelefon griff, um die Polizei zu verständigen, habe die Täterin sie beleidigt und sei zu Fuß davongegangen.

Als die ausgerückte Streife wenig später vor Ort eintraf, gaben sich zwei weitere Frauen als unabhängige Zeuginnen zu erkennen. Der Taxifahrer, der den Vorfall auch mitbekommen haben dürfte, war zwischenzeitlich weitergefahren. Der Mann wird ebenso wie mögliche zusätzliche Zeugen gebeten, sich unter der Tel. 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Alkoholisiert und uneinsichtig

Edenkoben (ots) – Ein Bußgeldbescheid wird eine 55-jährige Frau aus Edenkoben erhalten, weil sie am späten Dienstag 23.08.2022 um 22.45 Uhr eine Feier veranstaltete, bei der extrem laute Musik abgespielt wurde und sich deshalb die Nachbarschaft wegen Ruhestörung beschwerte. Als die Streife vor Ort die Nachtruhe herstellen wollte, wurden sie von der stark alkoholisierten Gastgeberin empfangen.

Da sie völlig uneinsichtig war und sich weigerte, ihre Personalien anzugeben, wurde ihr die Ingewahrsamnahme angedroht. Von einem Partygast wurden schließlich die Personalien der Verantwortlichen mitgeteilt und die Musik abgestellt. Die für die Ahndung der Ruhestörung zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Unfallverursacher gesucht

Gossersweiler-Stein (ots) – Am Dienstag 23.08.2022 zwischen 07:30-15:30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz einer Arztpraxis in der Birkenstraße, ein roter Pkw Peugeot 107 beschädigt. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen das Heck und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der angerichtete Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzaber@polizei.rlp.de entgegen.