Mainz

Getränke geklaut und Pfand kassiert

Mainz-Weisenau (ots) – Am Dienstag 23.08.2022 wurde der Polizei eine Person gemeldet, die in einem Supermarkt in Mainz-Weisenau mehrere Wasserkästen mitgenommen habe, ohne zu bezahlen. Als der Unbekannte von einem Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen wurde, verließ er vor Eintreffen der Einsatzkräfte ohne Ware das Gelände.

Den Mitarbeitern zufolge habe der Herr am Vortag ebenfalls mehrere Kästen Wasser entwendet. Diese habe er dann an der nahe gelegenen Bushaltestelle ausgeschüttet, um anschließend das Pfand im Markt abzuholen. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Der Mann wird als ca. 180 cm groß und kräftig geschrieben. Er hatte dunkle Haare, trug ein dunkles T-Shirt und eine zerrissene Hose.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Tel: 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Badarmaturen von Baustelle entwendet

Mainz-Oberstadt (ots) – Auf einem Baugelände in der Mainzer Oberstadt kam es vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Diebstahl. Aus mehreren der 67 Wohnungen wurden dabei Badarmaturen entwendet. Bereits zwei Mal zuvor waren auf dem betroffenen Gelände Diebstähle gemeldet worden.

Um das unbefugte Betreten von Baustellen und dadurch auch Diebstähle zu verhindern, sollten Werkzeuge und Wertgegenstände immer ausreichend abgesichert sein.

Trickdiebstahl durch falschen Handwerker

Mainz-Altstadt (ots) – Eine 90-Jährige aus der Mainzer Altstadt wurde am Dienstag 23.08.2022 Opfer eines Trickdiebstahls. Ein unbekannter männlicher Täter verschaffte sich Zugang zu ihrer Wohnung in der Weißliliengasse, indem er sich als Handwerker ausgab. Angeblich müsse er aufgrund eines Wasserschadens in der Wohnung der Geschädigten eine Reparatur unter der Spüle verrichten.

Nachdem der vermeintliche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Dame, dass diverser Goldschmuck sowie eine erhebliche Menge Bargeld aus ihrem Schlafzimmer entwendet worden waren. Ob der Täter die Wertgegenstände selbst entwendete oder aber die Geschädigte ablenkte, während ein zweiter Täter die Wohnung betrat, ist bisher nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen 4-stelligen Betrag.

Der Trickdieb soll etwa 40 Jahre alt und 160 bis 180 cm groß gewesen sein. Er trug dunkle Kleidung, eine graue Kappe und eine gelbe Weste. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rotlichtverstoß, Parkversuch, Streifenwagen beschädigt

Mainz (ots) – Nachdem er das Rotlicht einer Ampel in der Mombacher Straße missachtet hatte, sollte Dienstag 23.08.2022 gegen 23:00 Uhr, ein 62-jähriger Mainzer einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Mit Blaulicht und dem Schriftzug “Stopp Polizei” wurde dem Fahrer signalisiert, bitte anzuhalten. Dem folgte er auch und hielt zunächst auf der Fahrbahn an.

Zur Absicherung wurde der Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht dahinter abgestellt. Als die beiden Polizeibeamten ihr Auto verlassen hatten, setzte der Fahrer aber plötzlich zurück um in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand zu fahren, ganz offensichtlich um nicht auf der Straße stehen zu müssen.

Die beiden Polizeibeamten versuchten noch mit lauten Zurufen und klopfen auf die Heckscheibe zu signalisieren, dass ein blau blinkender Streifenwagen unmittelbar hinter seinem PKW stand. Aber all´ das half nichts und er fuhr gegen diesen.

Glücklicherweise entstand an beiden PKW nur ein leichter Schaden, so dass auch der Streifenwagen weiter für die Nachtstreife einsatzbereit blieb. Den 62-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld wegen des Rotlichverstoßes und eine Verwarnung wegen des Unfalls.

Mainz-Bingen

Zweifach berauschter E-Scooter Fahrer

Bingen (ots) – Am Dienstag 23.08.2022 gegen 20:30 Uhr wurde ein 31-jähriger Fahrer eines E-Scooters durch Beamte der PI Bingen in der Hitchinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Kontrollierenden Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Test bestätigte die Feststellung und ergab einen Wert von 0,85 Promille.

Neben der Beeinflussung durch Alkohol ergaben sich zudem Verdachtsmomente hinsichtlich einer drogenbedingten Beeinflussung. Der Fahrer führte ein Tütchen mit Cannabis mit sich, ein Drogentest reagierte entsprechend ebenfalls positiv auf Marihuana. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der E-Scooter sichergestellt.

Volltrunkener E-Scooter-Fahrer

Bingen (ots) – Am Dienstag 23.08.2022 um 17:15 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Gerbhausstraße einen 41-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,40 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der E-Scooter sichergestellt.