Betrunkene Radfahrerin

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 23.08.2022 gegen 21:00 Uhr, teilt ein Zeuge eine augenscheinlich betrunkene Radfahrerin in der Iggelheimer Straße mit. Nach den Angaben des Zeugen habe die Frau Probleme auf ihr Rad zu steigen. Vor Ort konnte neben dem Zeugen auch die 55-jährige Radfahrerin angetroffen werden. Laut dem Zeugen habe die Radfahrerin in unsicherer Weise die Iggelgheimer Straße befahren.

Beim Abbiegen habe er die Frau auf ihre Fahrweise angesprochen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Das Fahrrad wurde vor Ort angeschlossen und der 55-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Die Führerscheinstelle wurde hierüber in Kenntnis gesetzt.

Garagenbrand

Heßheim (ots) – Am Dienstag 23.08.2022 gegen 09.45 Uhr, kam es in der Gerolsheimer Straße aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Doppelgarage. Da in der Garage unter anderem Diesel, Öl und Farben gelagert waren, musste das Löschwasser durch die Feuerwehr mittels eines Spezialfahrzeuges abgepumpt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten musste das THW zur Sicherung angefordert werden, da die Decke der Garage durch den Brand instabil wurde.

Da in der Garage auch eine Vielzahl von Laptops gelagert waren, wird der Schaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter

Tel-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.