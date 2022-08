Kreuznacher Jahrmarkt – Resümee

Bad Kreuznach (ots) – Für die Polizei war der Kreuznacher Jahrmarkt vergleichbar mit denen der Jahre 2019 und davor. Bei sehr gutem Wetter war an allen Tagen ein hohes Besucher Aufkommen festzustellen. Die mit der Stadtverwaltung als Veranstalter und der Kreisverwaltung als Genehmigungsbehörde abgestimmten Sicherheitsmaßnahmen sorgten in der Gesamtbetrachtung für eine sichere und störungsfreie Veranstaltung.

Trotzdem wurden insgesamt bislang 47 Strafanzeigen gefertigt, was in etwa der Zahl der Jahre 2019 und davor entspricht. Hierbei handelte es sich meistens um Körperverletzungen (23), die oft wechselseitig begangen wurden und nahezu ausschließlich durch einen erheblichen Alkoholpegel begünstigt wurden. Glücklicherweise sind in allen Fällen nur leichte Verletzungen entstanden.

Hervorzuheben wären 2 Fälle. Zum einen kam es am Samstagabend an einem Gastronomie Betrieb zu einer Auseinandersetzung zwischen einem randalierenden Gast und dem Sicherheitsdienst. In dessen Verlauf stürzte der Randalierer. Zeugen beschrieben, dass ein Mitarbeiter des Gastronomie Betriebes daraufhin gegen den Kopf des am Boden Liegenden getreten habe, der Mitarbeiter des Betriebes bestreitet aber den Vorwurf. Zur Ermittlung des Tatherganges sind daher noch weitere Zeugenvernehmungen erforderlich.

In einem anderen Fall besteht nach einem Rettungsdienst Einsatz bei einer hilflosen Person der Verdacht, dass möglicherweise Bewusstseins veränderte Stoffe dem Opfer beigebracht wurden. Auch hier sind weitere Ermittlungen erforderlich.

Zu den Körperverletzungen kam noch eine sexuelle Belästigung und 6 Diebstähle. Weitere 5 Beleidigungen davon 3 gegen Polizei und Rettungsdienst und 2 Widerstände gegen Polizeibeamte, hierbei wurde niemand verletzt. Des weiteren 2 Bedrohungen und dreimal wurden Personen mit geringen Mengen Betäubungsmitteln kontrolliert sowie im Umfeld 4 Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt wurden 20 Platzverweise erteilt und in 3 Fällen wurden Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Hervorzuheben ist die, wie in den Jahren zuvor auch, sehr gute Zusammenarbeit aller Beteiligten, insbesondere mit dem städtischen Bauhof, dem kommunalen Vollzug, den Rettungsdiensten und der Feuerwehr. Durch eine durchgängige, sichtbare Präsenz von Einsatzkräften konnten Auseinandersetzungen frühzeitig gestoppt werden.

Auffällig fahrender Rechtslenker

Gemarkung Hüffelsheim (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 gegen 11.00 Uhr meldet Zeuge einen auffällig fahrenden PKW im Bereich der L236 von Hüffelsheim in Fahrtrichtung Rüdesheim. Bei dem Fahrzeug mit englischem Kennzeichen handelt es sich um einen sogenannten Rechtslenker. Der PKW-Fahrer fuhr teilweise auf der linken Seite, sodass laut dem Mitteiler andere Fahrzeugführer ausweichen mussten.

Der PKW-Fahrer konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Polizei bittet, dass sich geschädigte Fahrzeugführer bzw. Zeugen der Fahrweise melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss an ungewöhnlicher Örtlichkeit

Gemarkung Weinsheim (ots) – Am Montag 22.08.2022 gegen 22:11 Uhr meldete ein Mann, dass er in der Gemarkung Weinsheim einen Unfall verursacht habe und Hilfe benötige. Zunächst konnte der 40-jährige Unfallverursacher von den eingesetzten Polizeikräften nicht aufgefunden werden, so dass letztendlich ein zufällig im Einsatz befindlicher Polizeihubschrauber das Unfallfahrzeug und den dazugehörigen Fahrer orten musste. Die Örtlichkeit lag an einer unwegsamen Stelle inmitten eines Weinbergs.

Weiterhin konnte vor Ort festgestellt werden, dass mehrere Weinreben durch den Unfall zerstört wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der Mann aus ungeklärter Ursache mit seinem PKW von einem Feldweg ab, touchierte mehrere Weinreben und kam letztendlich in dem Weinberg zum Stehen.

Bei dem allein beteiligten Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,76 Promille festgestellt, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Bergung des Unfallfahrzeuges wird am Dienstag 23.08.2022 stattfinden.

PKW fährt Fußgängerin auf B41 an

Bad Sobernheim (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 gegen 05:30 Uhr befuhr ein 45-Jähriger PKW-Fahrer die B41 Bad Sobernheim in Fahrtrichtung Steinhardt. Dort kollidiert er im Bereich der dortigen Kraftfahrzeugstraße vor der Anschlussstelle Steinhardt, mit einer dortig zu Fuß laufenden dunkel gekleideten Person.

Dabei handelt es sich um eine 33-jährige Frau die bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wird. Sie wird mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entsteht aufgrund des Zusammenstoßes ein Schaden von mindestens 5.000 Euro, zudem muss dieser abgeschleppt werden. Die B41 war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Bad Kreuznach nur einseitig befahrbar.