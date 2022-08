Mehlingen: Wem gehört der Funktoröffner? (siehe Foto)

Mehlingen (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch 17.08.2022 bei einem Verdächtigen einen Funktoröffner gefunden. Weil der Eigentümer bislang nicht ermittelt werden konnte, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wem gehört die Fernbedienung?

Der Verdächtige war mit 2 weiteren Personen gegen 03:30 Uhr zunächst in der Waldstraße und dann in der Hauptstraße aufgefallen. Er gab an, den Funktoröffner an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße gefunden zu haben.

Die Polizei bezweifelt die Darstellung und sucht nun den rechtmäßigen Besitzer des Toröffners. Auf der Funkfernbedienung ist in gelber Farbe der Markenname “GENIE” aufgedruckt. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Tel: 0631/369-2150 entgegen. |erf

Ganoven klappern Autos ab – Polizei sucht Zeugen

Ramstein-Miesenbach (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 24.0.2022 beobachteten Anwohner der Buchenstraße/Am Stutzenflur 3 dunkel gekleidete Gestalten, die sich an parkenden Pkw zu schaffen machten. Es wurde versucht die Türen zu öffnen, was auch in mindestens einem Fall gelang. Dieses Fahrzeug wurde augenscheinlich durchsucht.

Als die Täter die Polizeistreifen erkannten, flüchteten sie in Richtung Eichenring, wo sich die Spur verlief. Die Polizei Landstuhl sucht nun Zeugen, die ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise/konkrete Personenbeschreibungen oder gar Videoaufzeichnungen der Täter haben. Polizei Landstuhl 06371/805-1855 |pilan RoBi

Brandgefahr: Lagerfeuer neben der Gesamtschule gemacht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Jugendliche haben am Dienstag 23.08.2022 auf dem Gelände neben der Integrierten Gesamtschule ein Feuer gemacht. Als eine alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, war niemand mehr anzutreffen. Die Feuerstelle glimmte allerdings noch. Sie wurde mit Wasser gelöscht.

Die Polizei warnt: Aufgrund der aktuellen Trockenheit besteht eine hohe Gefahr, dass Grünflächen, Bäume und Sträucher sehr leicht in Brand geraten können. Das heißt: Jedes Lagerfeuer, jede unbedacht weggeschnippte Zigarettenkippe oder ein nach längerer Fahrt in einer trockenen Wiese abgestelltes Fahrzeug (Auspuff und Katalysator könnten sehr heiß sein) kann einen Brand auslösen! |erf

Anlagebetrug in Höhe von 56.000 Euro

Katzweiler (ots) – Ein 85-jähriger Westpfälzer ist in die Fänge von Internetbetrügern geraten. Der Gesamtschaden beträgt 56.000 Euro. Der Mann hat im Zeitraum von Ende Mai bis Mitte August dieses Jahres über eine Internetseite für Finanzdienstleitungen seine persönlichen Daten und Kontoverbindung bereitgestellt.

Das Geld des 85-Jährigen “investierte” der vermeintliche Dienstleister angeblich in Anlagegeschäfte. Auf der Internetseite wurden dem Senior immer wieder die angeblich hohen Gewinnsummen grafisch dargestellt.

Der Betrug fiel erst durch das Eingreifen der kontoführenden Bank des Geschädigten auf. Diese verhinderte weitere durch die Betrüger veranlasste Abbuchungen auf ein Konto im Ausland. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Polizei rät: Gehen sie sorgsam mit ihren persönlichen Daten um, insbesondere wenn mit diesen Zugriff auf ihr Eigentum oder Vermögen ermöglicht wird. Im Zweifel wenden sie sich an ihr zuständiges Finanzinstitut oder an eine Polizeidienststelle. |cpe

Kaiserslautern

Gegen Autos getreten – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am späten Dienstagabend am Synagogenplatz eine Person vorübergehend festgenommen. Der Mann trat zuvor gegen mehrere geparkte Autos. Er beschädigte mindestens 2 Fahrzeuge. Zeugen waren kurz vor 22:30 Uhr in der Salzstraße auf den 22-Jährigen aufmerksam geworden. In direkter Nähe zum Altstadtrevier trat er gegen mehrere Wagen.

Polizisten verfolgten den Verdächtigen und seinen Begleiter bis zum Synagogenplatz. Dort stellten die Beamten den Mann zur Rede. Er war alkoholisiert. Die Einsatzkräfte machten in der Salzstraße und in der Friedrichstraße insgesamt 6 Autos ausfindig, gegen die der 22-Jährige mutmaßlich getreten hatte. Zwei Fahrzeuge waren beschädigt.

Der Verdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt, das heißt die Polizei sicherte unter anderem seine Fingerabdrücke und fertigte von ihm Fotos. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren, in vier Fällen wegen des Verdachts der versuchten Sachbeschädigung und in zwei Fällen wegen der vollendeten Sachbeschädigung. |erf

Diebstahl von hochwertigen Werkzeugen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben zwischen 19.08.2022 und 20.08.2022 mehrere hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von zirka 5.000 Euro entwendet. Die Täter öffneten hierbei einen geparkten und unverschlossenen PKW in der Moltkestraße. Sie entnahmen im Anschluss einen Akkuschrauber, einen Bohrhammer so wie das entsprechende Zubehör.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cpe

Betrunkener Randalierer leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Mittwochmorgen kam es im Bereich der Rudolf-Breitscheid-Straße durch einen 42-jährigen Mann aus Kaiserslautern zu einer Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte. Zeugen hatten zuvor der Polizei eine stark blutende, randalierende Person gemeldet.

Als die Beamten den Mann antrafen, wurde er gegen die Einsatzkräfte aggressiv. Im Rettungswagen kam es dann zur Widerstandhandlung, bei der ein Polizist leicht verletzt wurde. Der 42-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Der verletzte Beamte konnte nach einer medizinischen Versorgung seinen Dienst fortsetzen. |cpe

Über geparktes Auto gelaufen

Kaiserslautern (ots) – In der Turnerstraße ist ein Auto von unbekannten Tätern beschädigt worden. Am Dienstag fiel der Nutzerin des Fahrzeugs auf, dass offenbar jemand über das geparkte Auto gelaufen ist. Auf der Motorhaube und auf dem Dach des BMW fanden sich Schuhabdrücke, ein Kratzer sowie eine Delle. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Der Pkw wurde am vergangenen Sonntag gegen 17 Uhr abgestellt, entdeckt wurden die Beschädigungen erst am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Betrug durch falsche Microsoft Call-Center-Mitarbeiter

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag erhielt ein 31-Jähriger aus Kaiserslautern einen Anruf einer vermeintlichen Softwarefirma. Angeblich habe man eine Sicherheitslücke auf seinem Computer festgestellt. Der Anrufer forderte den Mann auf, ihm Zugriff auf seinem Notebook zu ermöglichen. Dazu sollte der 31-Jährige ein bestimmtes Programm installieren. Schließlich verlangte der angebliche Techniker eine “Servicepauschale”.

Der Geschädigte nahm eine entsprechende Zahlung über seine Onlinekonten vor. Dem Betrüger gelang es hierbei insgesamt 1.500 Euro vom Onlinekonto des 31-Jährigen abzubuchen. Der Betrug flog auf. Der 31-Jährige informierte die Polizei.

Die Polizei rät hierzu:

Gehen sie sorgsam mit ihren persönlichen Daten um, insbesondere wenn mit diesen Zugriff auf ihr Eigentum oder Vermögen ermöglicht wird. Im Zweifel wenden sie sich an ihr zuständiges Finanzinstitut oder an eine Polizeidienststelle. |cpe