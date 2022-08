Kusel – Die nächste Vortragsveranstaltung in der Reihe „Gesundheitsforum am Mittwoch“ findet am Mittwoch, 14. September 2022, um 19:00 Uhr in der Kapelle des Westpfalz-Klinikums Standort II Kusel statt.

Dr. Heiko Bittmann, Chefarzt der Klinik für neurologische und neurochirurgische Frührehabilitation, und Ann-Kristin Becker, Mitarbeiterin des Sozialdienstes, referieren über das Thema „Rehabilitation und Versorgung nach schweren Erkrankungen – Hilfen zur Rückkehr in Familie, Beruf und Gesellschaft“.

Schwere Erkrankungen gehen häufig mit einer anhaltenden Einschränkung im Bereich der Selbstständigkeit im Alltag einher, nicht selten ist die Erwerbsfähigkeit bedroht. In Deutschland bestehen vielfältige Möglichkeiten der Rehabilitation, um die alltägliche Selbstversorgung als auch die Rückkehr in den Beruf zu ermöglichen. Dazu müssen bereits während der Phase der Akuterkrankung die Weichen gestellt werden, aber auch im späteren Verlauf sind ambulante oder wiederholte stationäre Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe an Beruf und Gesellschaft möglich. Rehabilitationsmediziner und Mitarbeiter des Sozialdienstes sind ausgebildet den Patienten und ihren Angehörigen Wegweiser durch die vielfältigen Möglichkeiten der Rehabilitation zu sein.

In diesem Vortrag sollen die Voraussetzungen, die Möglichkeiten und die Durchführung von medizinischen und die Anregung von beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen dargestellt werden, um betroffenen Patienten und Angehörigen einen Weg zur verbesserten Teilhabe zu ermöglichen.

Im Anschluss an den Vortrag beantworten Dr. Bittmann und Frau Becker gerne weitere Fragen zu diesem Thema. Der Eintritt ist wie immer frei. Kontakt: Telefon 06381 93-5161.