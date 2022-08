Kaiserslautern – Unter einem Sonnenschirm im Freien sitzen, dazu ein gutes Buch in der Hand… Was kann es Entspannenderes im Sommer geben? Für dieses Feriengefühl pur sorgt seit Kurzem auch die Stadtbibliothek Kaiserslautern.

Dank dem Engagement der Mitarbeiterinnen können sich kleine und große Lesebegeisterte nun ein schattiges Plätzchen im einladend gestalteten Innenhof der Stadtbibliothek suchen. Umgeben von reichlich blühendem Grün können sie gemütlich an Bistrotischen sitzend eine Auswahl der Bücher treffen, die sie sich später ausleihen möchten. Dazu zwitschern die Vögel in der frisch eingerichteten Leseoase, die auch von den Mitarbeiterinnen in ihrer Mittagspause genutzt wird.

Bei ihrem letzten Besuch in der Stadtbibliothek zeigte sich auch Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Beate Kimmel begeistert.

„Es ist richtig toll geworden, was das Team unserer Stadtbibliothek hier in Eigeninitiative geschaffen hat“,

freute sie sich über das ansprechend gestaltete Kleinod. Auch Bibliotheksleiter Franz-Josef Huschens ist sichtlich beeindruckt von der Arbeit seiner Mitarbeiterinnen, die dem verwilderten, bisher ungenutzten Innenhof mit dem eigenen Gartenwerkzeug zu Leibe gerückt waren.

„Nun ist neben dem Lesen von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften sogar das Schachspielen unter freiem Himmel möglich“,

freut auch er sich.

Die Stadtbibliothek ist Montag und Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 10:00 bis 18:00 Uhr sowie Mittwoch von 10:00 bis 12:00 Uhr und Samstag von 09:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zu ihrem umfangreichen Angebot sind auf der Homepage der Stadtbibliothek unter www.stadtbibliothek-kl.de zu finden.