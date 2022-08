Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Unter Drogeneinfluss Kleintransporter gefahren

Grünstadt (ots) – Am 22.08.2022, 16:30 Uhr wurde der 29-jährige Fahrer eines Kleintransporters in der Adam-Opel-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf eine Mischintoxikation von Cannabis und Amfetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer wurde im Kreiskrankenhaus eine Blutprobe entnommen. Bei der Staatsanwaltschaft wird eine Anzeige vorgelegt.

Haßloch, Deidesheim, Forst: Verkehrskontrollen

Haßloch/Forst/Deidesheim (ots) – Die Polizei führte am Dienstag im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Haßloch mehrere Verkehrskontrollen durch.

Zunächst wurden Verkehrsteilnehmer und ihre Fahrzeuge zwischen 08.50 und 09.45 Uhr in Haßloch, Lachener Weg, am Hubertuskreisel, in Augenschein genommen. Im Ergebnis verlief die Kontrolle fast ohne Beanstandung, lediglich ein Verkehrsteilnehmer musste wegen nicht angelegten Sicherheitsgurtes verwarnt werden.

Ganz ähnlich war das Ergebnis der abschließenden Kontrolle in der Appengasse in Deidesheim, die von 13.10 bis 14.10 Uhr durchgeführt wurde. Hier wurden zwei Verkehrsteilnehmer wegen Verstoßes gegen die Gurtpflicht verwarnt.

Dazwischen wurde mittels Laserpistole in Forst, Im Stift, im relativ neu auf 30 km/h beschränkten Bereich, von 11.25 bis 12.15 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei mussten 6 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden, weil sie zu schnell unterwegs waren. Der Höchstwert betrug 51 km/h.

