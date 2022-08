A5 bei Bad Schönborn – Teilsperrung und längerer Stau nach Unfall auf Autobahn

Karlsruhe (ots) – Unter Beteiligung eines erheblich alkoholisierten Autofahrers

kam es am Dienstag auf der Autobahn 5 bei Bad Schönborn zu einem Verkehrsunfall

mit drei Autos und einem Leichtverletzten. In der Folge waren zwei von drei

Fahrstreifen bis gegen 13 Uhr gesperrt, wodurch sich ein Rückstau bis zum

Autobahnkreuz Walldorf mit über zehn Kilometern Länge bildete.

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei war ein 54 Jahre alter Pkw-Fahrer

zunächst auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Süden unterwegs und geriet wohl

wegen seiner Alkoholisierung ins Schlingern. Er stieß gegen die Mittelleitplanke

und wurde wieder abgewiesen. Anschließend schleuderte er auf den mittleren

Streifen und kam dort zu stehen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer konnte noch

anhalten, wohingegen dessen Nachfolger auffuhr und leicht verletzt wurde.

Ein Alkoholtest ergab bei dem mutmaßlichen Verursacher einen Wert von 2,24

Promille. Sein Führerschein wurde daher einbehalten und er musste sich einer

Blutprobenentnahme unterziehen.

Vor Ort waren ein Rettungsdienst und vorsorglich auch die Freiwilligen

Feuerwehren aus Bad Schönborn und Kronau, die Maßnahmen zur Unfallabsicherung

ergriffen. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten mit einem Totalschaden

abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Verursacher stellt sich nach zweifacher Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Karlsruhe zu

zwei Verkehrsunfallfluchten bei denen ein Gesamtsachschaden von geschätzten

30.000 Euro entstand. Der 19-jährige Verursacher meldete sich am

Sonntagnachmittag selbst bei der Polizei und räumte die Unfälle ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der zunächst unbekannte Autofahrer am

Sonntag, gegen 00.30 Uhr, auf der Stuttgarter Straße in Richtung Tivoliplatz

unterwegs und fuhr dort auf einen vorausfahrenden Suzuki auf. Obwohl in dem

Suzuki der 24-jährige Fahrer sowie sein 24-jähriger Beifahrer leicht verletzt

wurden, entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Kurz

darauf kam er in der Fautenbruchstraße in den Gegenverkehr und prallte dort

gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Mitsubishi. Durch die Wucht des

Aufpralls wurde der Mitsubishi zurückgeschleudert und die 28-jährige Fahrerin

leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Da

sich durch das von Zeugen notierte Teilkennzeichen kein passendes Fahrzeug

ermitteln ließ, konnte der Verursacher in der Nacht nicht mehr ausfindig gemacht

werden.

Der 19-jährige Fahrer, der bei den Unfällen selbst leicht verletzt wurde, kam am

Sonntag, gegen 16.30 Uhr, persönlich zum Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz und

äußerte, dass er wohl unter Alkoholeinfluss die Unfälle verursacht habe. Das

Verursacherfahrzeug, ein Seat, wies jedoch korrespondierende Schäden auf. In der

Folge musste der 19-Jährige seinen Führerschein abgeben und wird wegen

fahrlässiger Körperverletzung, dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort und des

Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Pfinztal – Mehrere Personen schlagen auf Mann ein – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Drei Männer schlugen am Montagabend auf einen 34-Jährigen ein,

welcher sich auf einer Parkbank im Bereich des Sportplatzes „Am Stadion“ in

Pfinztal, Berghausen aufhielt.

Gegen 19:30 Uhr näherten sich die drei Schläger wohl aus Richtung des dortigen

Skaterparks. Nach einem Wortwechsel schlugen sie offenbar unvermittelt auf den

Geschädigten ein. Die Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss unerkannt in

Richtung der Händelstraße. Eine Beschreibung konnte nicht abgegeben werden.

Der Geschädigte musste mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus

eingeliefert werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach

unter der Rufnummer 0721/4907-0 zu melden.

Eggenstein-Leopoldshafen – Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Eine 63-jährige Radfahrerin ist am Montagabend

gegen 20.20 Uhr auf der Landesstraße 559 in Höhe des KIT Campus Nord zwischen

Eggenstein und Stutensee von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt

worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei wollte die Radfahrerin die

Landesstraße im Einmündungsbereich der KIT-Zufahrt queren und wurde dabei von

dem in Richtung Eggenstein fahrenden Kleinwagen frontal erfasst. Dabei erlitt

die Frau schwerste Kopfverletzungen und kam unter Betreuung eines vor Ort

geeilten Rettungsteams mit Notarzt in ein Krankenhaus. Der 31 Jahre alte

Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, wohingegen sein Beifahrer unverletzt blieb.

Die dortige Ampelanlage war zu dieser Zeit nicht in Betrieb. Es entstand ein

Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro und der Pkw wurde abgeschleppt.

Der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe sucht noch

Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter 0721 944840 beim

Autobahnpolizeirevier Karlsruhe zu melden.