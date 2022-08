Heidelberg-Pfaffengrund: 40-Jähriger alkoholisiert mit Krankenfahrstuhl unterwegs

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 01:30

Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd im Bereich der Kreuzung

Diebsweg/Baumschulenweg ein Mann auf, der mit seinem Krankenfahrstuhl auf der

Fahrbahn in Richtung Heidelberg-Bahnstadt Schlangenlinien fuhr. Die

Polizeibeamten stoppten den Mann. Gleich zu Beginn des Gesprächs mit dem

40-Jährigen zeigte dieser in seinem Verhalten deutliche Auffälligkeiten einer

Alkoholbeeinflussung. Da der Mann angab, keinen Personalausweis mit sich zu

führen, wurde ihm durch die Beamten die mitgeführte Bauchtasche entzogen, worin

sich der Personalausweis des 40-Jährigen befand. Eine Überprüfung seiner

Personalien ergab, dass dieser bereits wenige Tage zuvor unter Alkoholeinfluss

seinen Krankenfahrstuhl führte und bei den erforderlichen strafprozessualen

Maßnahmen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet hatte. Da ein

freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille

ergab, wurde der Mann zur Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier gebracht.

Er sieht nun einer weiteren Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Heidelberg-Handschuhsheim: Unbekannter berührt 19-Jährige unsittlich – Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Montagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und

15:30 Uhr kam es in der Tiergartenstraße/Neuenheimer Feld unmittelbar nach der

Haltestelle Olympiastützpunkt zu einem sexuellen Übergriff auf eine 19-Jährige.

Diese war gegen 14:30 Uhr am Heidelberger Hauptbahnhof in einen Bus der Linie 20

ein- und an der Haltestelle Olympiastützpunkt ausgestiegen. Ebenfalls sei dort

ein Mann ausgestiegen, der die Frau nach wenigen Metern zunächst nach dem Weg

zum Schwimmbad gefragt haben soll. Als die 19-Jährige ihren Weg in Richtung des

Olympiastützpunktes fortsetzen wollte, soll der Mann sie zunächst am Arm gepackt

und zu sich herangezogen haben. Hiernach soll der Mann die Frau entlang des

rechten Beins auf unangemessene Weise berührt und ihr schlussendlich die

getragene Sandale vom Fuß gezogen haben. Mit dieser sei er dann in nördliche

Richtung auf der Tiergartenstraße geflüchtet.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt und ca. 190 cm

groß, von südeuropäischem Teint und kräftiger Statur. Er soll kurze dunkle Haare

und einen schwarzen, etwas längeren Vollbart gehabt haben. Zudem soll der Mann

mit einem roten T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen

und bittet Zeugen, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, 0621 174

4444 zu melden.

Heidelberg-Neuenheim: Skulptur „schlafendes Kind mit Pferd“ teilweise entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am 19. August wurde das Polizeirevier Heidelberg-Nord über

einen Diebstahl auf dem Gelände der alten Kinderklinik im Neuenheimer Feld

informiert. Der Tatzeitraum erstreckt sich über mehrere Monate seit dem 1.

Januar bis zum 26. Juli. Der Diebstahl wurde erst so spät bemerkt, da die

Skulptur im Rahmen von Umbaumaßnahmen umgelagert und mit einem Bauzaun gesichert

wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten unbekannte Täter das weiße,

etwa hüfthohe, Pferd des Gesamtkunstwerks auf bisher ungeklärte Weise. Der

Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Möglicherweise nutzten die Täter

ein Fahrzeug zum Abtransport der Figur. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in

diesem Zusammenhang beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib des Pferdes

geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter

Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Radfahrerinnen kollidieren im Begegnungsverkehr – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr fuhr eine 37-jährige Frau

auf dem Radweg auf der Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Bismarckplatz. In der

Mitte der Brücke begegnete ihr eine bisher unbekannte andere Radfahrerin, welche

den Radweg auf der falschen Seite nutzte. Als die beiden Frauen aneinander

vorbeifahren wollten, verhakten sich die Lenker ineinander, weshalb die

37-Jährige zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Die Unbekannte bemerkte

den Sturz, fuhr jedoch einfach in Richtung Neuenheim davon. Eine nähere

Beschreibung der Frau ist nicht vorhanden. Zeugen, welche den Unfall beobachtet

haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.:

06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: 15-Jährige bei Unfall leicht verletzt – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Montag gegen 14:30 Uhr soll es in der Neuen

Schlossstraße / Graimbergweg zu einem Unfall zwischen einem PKW und zwei

Fußgängerinnen gekommen sein. Der Fahrer des PKW soll zunächst entgegen der

Fahrtrichtung auf der Neuen Schlossstraße gefahren und dann im Bereich des

Graimbergwegs rückwärts gewendet haben um anschließend den Graimbergweg bergab

zu fahren. Hierbei übersah der Fahrer die beiden 15-Jährigen die gerade zu Fuß

am rechten Fahrbahnrand des Graimbergwegs in Richtung Neue Schlossstraße laufen

und es kommt zum Zusammenstoß. Hierbei werden die beiden Mädchen vom Heckbereich

des PKW getroffen. Nachdem sich der Fahrer nach dem Wohlbefinden der beiden

Mädchen erkundigt hatte, soll er dann seine Fahrt fortgesetzt haben. Da einer

der beiden 15-Jährigen im Nachgang deutliche stärkere Schmerzen im Bereich des

Knöchels verspürte, verständigte die Andere die Polizei. Im Anschluss wurde

diese zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der PKW soll vermutlich ein schwarzer BMW Touring der 3er oder 5er Reihe gewesen

sein. Der Fahrer wird als Mann von etwa 30 bis 40 Jahren, von athletischer

Statur mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er soll von südosteuropäischem

Aussehen gewesen und englisch mit Akzent gesprochen haben. Zudem soll er eine

Sonnenbrille und ein weißes T-Shirt getragen haben. In dem PKW saß zudem ein

vermutlich männlicher Beifahrer.

Weiterhin soll sich zum Zeitpunkt des Unfalls eine Gruppe etwa acht bis zwölf

junger Männer im Alter von etwa 18 – 20 Jahren in Sichtweite des Unfalls

befunden und diesen vermutlich beobachtet haben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet nun die möglichen Zeugen, sich unter

der Rufnummer 06221 99-1700 zu wenden. Ebenso wird der Fahrer des PKW gebeten,

sich bei der Polizei zu melden.

Heidelberg-Neuenheim: Diebstahl aus PKW

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag und Montag wurde in Heidelberg

aus einem Fahrzeug eine Sonnenbrille und ein Laptop entwendet. Der Halter

stellte das Fahrzeug in der Lutherstraße verschlossen ab. Als er am Montag zu

seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Innenraum durchwühlt

wurde. Wie die unbekannte Täterschaft sich Zugang zum Fahrzeug verschaffte, ist

bislang noch unklar. Am Fahrzeug konnten keine Schäden festgestellt werden. Die

Höhe des Diebstahlschaden ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben können, werden gebeten sich an das

Polizeirevier Heidelberg-Nord zu wenden. Tel.: 06221-45690