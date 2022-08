Betrugsmasche „Falscher Polizist“

Schifferstadt (ots) – Eine 25-Jährige lernte auf einer Internetplattform einen Mann namens “Dave” kennen. Die Konversation erfolgte in Italienisch. Nachdem das Gespräch über einen Messenger Dienst weiterging, teilte der Unbekannte mit, dass er nach Deutschland kommen wollte. Hiernach wurde die 25-Jährige durch einen angeblichen Polizeibeamten angeschrieben. Während der Unterhaltung wurde die Geschädigte unter Druck gesetzt, dass sie Probleme bekomme, wenn “Dave” sie besuche, da dieser durch die Polizei gesucht wird.

Um die nicht näher genannten Probleme aus der Welt zu schaffen, könne die 25-Jährige einen niedrigen 4-stelligen Betrag in Guthabenkarten übermitteln. Nachdem dies durch die 25-Jährige getan wurde, bemerkte sie den Betrug und berichtete ihrem Ehemann davon.

Hinweise der Polizei:

Seitens der Polizei werden Sie niemals über einen Messenger Dienst aufgefordert, Angaben zu ihren finanziellen Verhältnissen zu machen.

Die “richtige” Polizei verlangt keine Überweisungen in Gutscheinkarten, das machen nur Betrüger.

Sollten Sie von angeblichen Polizeibeamten über Messenger Dienste kontaktiert werden, beenden Sie die Unterhaltung.

Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte.

Unfall mit verletzten Radfahrer

Limburgerhof (ots) – Am Montag 22.08.2022 wurde der Polizei Schifferstadt ein Unfall bekannt, bei dem am Freitag 19.08.2022 zwischen 09-12:00 Uhr, ein 66-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr eigenen Angaben zufolge die Speyerer Straße (Fahrtrichtung unbekannt). Aus einer Seitenstraße, näheres unbekannt, sei ein PKW auf die Speyerer Straße gefahren und habe dem Radfahrer die Vorfahrt genommen.

Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht im Gesicht. Der PKW (männlicher Fahrzeugführer) setzte die Fahrt fort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von zwei Bonsaibäumen

Schifferstadt (ots) – In der Nacht vom 20.08.2022 auf den 21.08.2022 entwendeten unbekannte Täter einen von zwei in einem Garten eines Anwesens in der Bitzstraße befindlichen Bonsaibaum (Apfel-Bonsai). Nachdem der Diebstahl durch den Eigentümer bemerkt wurde, stellte er den zweiten Bonsaibaum auf die Terrasse in einen vermeintlich sichereren Bereich eines nicht abgeschlossenen Vorbaus.

In der Folgenacht auf den 22.08.2022 wurde auch dieser Bonsaibaum (Feldahorn-Bonsai) vermutlich von den gleichen Tätern entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.