Frankfurt-Schwanheim: Brand im Frankfurter Stadtwald

Frankfurt (ots) – (la) Montagnacht (22. August 2022) brannte im Schwanheimer

Wald gegen 23:30 Uhr eine 3.200 qm große Waldfläche. Eine aufmerksame Zeugin

alarmierte die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr, da sie eine schwarze

Rauchwolke wahrgenommen hatte. Als die Feuerwehr eintraf, war bereits eine 40×80

Meter große Fläche in Brand. Die Feuerwehr schaffte es jedoch den Brand zügig

unter Kontrolle zu bringen, ehe er sich weiter ausbreiten konnte.

Es wird momentan von zwei Brandherden ausgegangen, bei einem fanden die

Einsatzkräfte zwei Bierdosen und eine Chipstüte, was den Verdacht der

Brandstiftung verstärkt. Während der Löscharbeiten war die Schwanheimer

Bahnstraße für den Verkehr gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen wenden sich bitte an das 10. Polizeirevier

unter der 069 / 755 110 00 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Frankfurt-Fechenheim: Brand in Papierentsorgungsanlage

Frankfurt (ots) – (la) Am Montag, den 22. August 2022, kam es gegen 14:00 Uhr zu

einem Brand in der Papierentsorgungsanlage der FES.

Vermutlich durch einen sogenannten Fehlwurf, darunter versteht sich ein nicht in

das Altpapier gehörender Gegenstand (zum Beispiel eine Batterie), kam es zu

einem Brand in der Ferdinand-Porsche-Straße.

Dort befindet sich die Papierentsorgungsanlage der FES. Der Brand breitete sich

auf die Förderbänder, Sortiermaschinen und weitere Maschinen aus, ehe er durch

die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von über

500.000 Euro. Da momentan zwar nicht von einer Brandstiftung ausgegangen wird,

diese jedoch noch nicht völlig ausgeschlossen werden kann, hat die

Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Frankfurt-Polizeipräsidium: Fahrradcodierung im Rahmen der Veranstaltung „Hessischer Polizeisommer“

Frankfurt (ots) – (hol) Am Sonntag, den 04. September 2022, in der Zeit von

13:00 – 18:00 Uhr, bietet der Verein „“Gesellschaft Bürger und Polizei Frankfurt

am Main e.V.“ in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Frankfurt kostenlos eine

Fahrradcodierung zum Schutz vor Fahrraddiebstahl an.

Die Aktion findet in besonderem Rahmen auf dem Außengelände des

Polizeipräsidiums Frankfurt,

Adickesallee 70, 60322 Frankfurt am Main statt.

Der Rahmen ist deshalb besonders, weil die Aktion eines von vielen Angeboten der

Veranstaltung „Hessischer Polizeisommer“ ist und es darüber hinaus noch

zahlreiche weitere interessante und spannende Dinge rund um das Thema Polizei zu

entdecken gibt. Nähere Infos dazu finden Sie unter:

https://ppffm.polizei.hessen.de/Startseite/

Die Fahrradcodierung ist neben mechanischen und elektronischen Sicherungen ein

sehr gutes Mittel, sein Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Mit einem

Spezialgerät wird eine persönliche Identifikationsnummer sichtbar in den Rahmen

eingeprägt. Der Code gibt der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer

und macht es Dieben erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiter zu veräußern. Bei

Pedelecs bzw. E-Bikes ist es außerdem möglich, den Akku zu codieren, da auch

diese Teile gestohlen werden.

Für die Teilnahme an der Codierung ist folgendes zu beachten:

Die Teilnahme ist nur nach Voranmeldung möglich!

Die Möglichkeit der Voranmeldung besteht online unter:

diebstahlspraevention.ppffm@polizei.hessen.de

diebstahlspraevention.ppffm@polizei.hessen.de Teilen Sie bitte Vor- und Nachnamen, Wohnanschrift und ein

Wunschzeitfenster zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr bei ihrer

Kontaktaufnahme mit.

Wunschzeitfenster zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr bei ihrer Kontaktaufnahme mit. Um das Fahrrad codieren zu lassen, benötigen wir ein amtliches

Ausweisdokument sowie den Eigentumsnachweis/Kaufbeleg, die Sie bitte

am Tag der Codierung vorlegen.

Ausweisdokument sowie den Eigentumsnachweis/Kaufbeleg, die Sie bitte am Tag der Codierung vorlegen. Fahrräder mit einem Carbonrahmen sowie Kinderfahrräder sind für

eine Codierung nicht geeignet

Sie bekommen nach Anmeldung eine schriftliche Mitteilung, mit der

Rückmeldung der für Sie festgelegten Uhrzeit und allen weiteren erforderlichen

Informationen.

Frankfurt-Praunheim: Schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (lo) Am Samstag (20. August 2022) wurde auf einem Feldweg an

der Ludwig-Landmann-Straße ein 17-Jähriger ausgeraubt.

Der Geschädigte verließ gegen 03:50 Uhr eine Feierlichkeit an der Feldgemarkung

an der Ludwig-Landmann-Straße in Richtung der U-Bahn Haltestelle „Heerstraße“.

Plötzlich sprach ihn eine männliche Person von hinten an. Nachdem der 17-Jährige

sich umdrehte, besprühte ihn der Täter mit Reizstoff und versuchte ihm seinen

Rucksack zu entreißen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr konnte sich der

17-Jährige aus den Griffen des Räubers befreien und samt seinem Rucksack

fliehen. Im Nachgang bemerkte er das Fehlen seines Smartphones „Samsung Galaxy

A52s“ und des Schlüsselbunds.

Frankfurt-Ginnheim: Raub einer Halskette

Frankfurt (ots) – (lo) Am Montag (22. August 2022) gegen 12:15 Uhr befand sich

eine 75-jährige Frankfurterin Am Eisernen Schlag auf dem Heimweg. Vor der

Hauseingangstür näherte sich ihr ein bislang unbekannter Täter, der ihr die

Halskette entriss. Danach flüchtete der Räuber mit einer Frau in unbekannte

Richtung. Die Geschädigte blieb augenscheinlich unverletzt.

Täterbeschreibung:

Täter: Ca. 25 – 30 Jahre alt und etwa 170 – 180 cm groß. Kräftige Statur,

ovales Gesicht und leicht sonnengebräunte Haut. Er war bekleidet mit einer

kurzen Hose und einem hellen T-Shirt.

Täter: Ca. 30 Jahre alt, kräftige Statur, rundes Gesicht und leicht

sonnengebräunte Haut.



Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11200 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mehrere Festnahmen nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag (22. August 2022) kam es in den frühen

Nachmittagsstunden zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil eines 25-jährigen

Mannes in der Münchener Straße im Frankfurter Bahnhofsviertel. Die Täter konnten

mittels Videoaufzeichnungen identifiziert und festgenommen werden; verletzt

wurde niemand.

Der Geschädigte lehnte an seinem geparkten Auto und stellte seine Handtasche auf

der Kofferraumklappe ab. Unbemerkt von dem Opfer entwendete ein Täter die Tasche

während ein weiterer Täter Schmiere stand. Im Anschluss flüchteten die beiden

Männer Richtung Moselstraße. Durch hinzugerufene Polizeikräfte konnten die

Videoaufzeichnungen einer angrenzenden Lokalität gesichtet werden. Auf diesen

waren der Tatablauf sowie die Täter eindeutig zu erkennen. Die umgehend

eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme der beiden 18 und 19 Jahre alten

Tatverdächtigen in Tatortnähe; die gestohlene Handtasche führten sie noch bei

sich.

Da ein Täter Angaben zur Lagerstätte von Diebesgut in einem in der Nähe

befindlichen Hotel machte, wurde das entsprechende Hotelzimmer durchsucht. Dort

konnte eine weitere Person angetroffen und festgenommen werden. Bei dem

Festgenommenen handelt es sich um einen 55-jährigen Mann, welcher der Hehlerei

verdächtig ist. Bei ihm im Zimmer konnten ca. 7.000 EUR Bargeld,

Betäubungsmittel, Schmuck sowie zahlreiche Mobiltelefone aufgefunden werden.

Aufmerksamer Zeuge trägt zur Festnahme eines Fahrraddiebes bei

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) – Am Montagabend beobachtete ein aufmerksamer Zeuge im

Bahnhofsviertel einen Fahrraddiebstahl und fertigte mit seinem Smartphone

Lichtbilder von der Tat und dem Täter.

Er informierte daraufhin die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main und

Beamte konnten anhand dieser Bilder umgehend einen 46-jährigen Mann als Täter

identifizieren und festnehmen.

Ein Geschädigter des Fahrraddiebstahls konnte bislang nicht ermittelt werden.

Der 46-Jährige wurde in das Zentrale Polizeigewahrsam verbracht. Die weiteren

Ermittlungen werden zuständigkeitshalber seitens des PP Frankfurt am Main

geführt.