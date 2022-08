Haiger: Unter Alkoholeinfluss unterwegs? –

Mit ihrer unsicheren Fahrweise machte eine 36-Jährige am Montagabend (23.08.2022) auf sich aufmerksam. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei gegen 21.15 Uhr einen in Schlangenlinien und viel zu schnell fahrenden Peugeot. Eine Streife der Dillenburger Polizei ermittelte die mutmaßliche Fahrerin des Peugeots und traf sie um 22.10 Uhr zuhause an. Diese gab gegenüber den Polizisten an, sie habe erst nach der Fahrt Alkohol getrunken. Ihr Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,77 Promille. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete zwei Blutentnahmen an, um die Nachtrunkbehauptung der 36-Jährigen über den Abbauprozess von Alkohol im Blut überprüfen zu können. Die Dillenburger Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt.

Dillenburg: Roller gestohlen und angesteckt –

Nachdem Unbekannte einen zuvor gestohlenen Roller anzündeten, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Heute in den frühen Morgenstunden (23.08.2022), gegen 00.45 Uhr meldeten Zeugen am Bismarck-Denkmal oberhalb des Kinos einen brennenden Roller. Durch die Hitze war bereits ein Teil der Böschung in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Brände. Ermittlungen ergaben, dass die Täter den nicht zugelassenen Roller offensichtlich vom Parkplatz der Stadthalle mitgehen ließen und wenige Meter entfernt an dem Denkmal in Brand setzten. Zeugen, die die Täter nach Mitternacht an der Stadthalle oder am Denkmal beobachteten oder die sonst Angaben zu deren Identität machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Fahrrad gestohlen –

Ein Damenrad im Wert von rund 1.000 Euro erbeutete ein Fahrraddieb am Freitag (19.08.2022) in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Zwischen 19.15 Uhr und 20.00 Uhr stand das schwarze Bike der Marke „Specialized“ stand unverschlossen in einem Windfang zwischen einem Einfamilienhaus und einer Garage. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Rades nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

„Ihr Konto wurde deaktiviert“ – Betrüger versenden gefährliche SMS

Mittelhessen: Windige Betrüger haben es in den zurückliegenden Tagen auf die Bankdaten mittelhessischer Handy-Besitzer abgesehen. Per SMS fordern sie ihre Opfer auf, das angeblich deaktivierte Bank-Konto wieder freizuschalten. Die Polizei warnt, nicht auf die SMS zu reagieren.

In denen der Polizei bekanntgewordenen Fällen erhielten die Betroffenen eine Kurznachricht per SMS. Die Betrüger suggerieren, dass die Nachricht von einem Geldinstitut stammt und teilen den Empfängern mit, dass das Konto deaktiviert ist. Gleichzeitig wird der Empfänger aufgefordert die Kontodaten zu aktualisieren und zwar über einen in die Nachricht eingebetteten Link. Die Polizei warnt: Der Link ist gefährlich! Dieser leitet die Betroffenen auf eine von den Tätern erstellte Fake-Seite der Bank, um so die Zugangsdaten der Opfer abzugreifen und letztlich Zugriff auf deren Konto zu erlangen.

Die Masche ähnelt der der „Paket SMS“, ein Phänomen, das als sogenanntes „smishing“ – eine Zusammensetzung der Wörter „SMS“ und „Fisching“ – bekannt ist. Weitere Infos zu dieser Variante stellt die Verbraucherzentrale unter dem folgenden Link zur Verfügung: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festnetz/paketdienstsms-vorsicht-abzocke-58988

Um nicht in die Betrugsfalle zu tappen, gibt die Polizei folgende Tipps: