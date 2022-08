Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Nach Brand eines Baustellenbaggers – Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Nach dem Brand eines mehrere Hunderttausend Euro teuren Baustellenbaggers an der Landstraße zwischen Rockenberg und Oppershofen ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Durch das Feuer war auch eine wenige Meter weiter abgestellte Walze in Mitleidenschaft gezogen worden.

In diesem Zusammengang bitten die Ermittler mögliche Zeugen, denen am Sonntagmorgen, 07.08.2022 bis circa 6 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des dortigen Flurgrundstückes aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Auf der betroffenen Fläche soll im weiteren Verlauf ein neues Industriegebiet entstehen.

Kefenrod: 66-Jährigen brutal zusammengeschlagen – Tatverdächtige leisten Widerstand

Zwei Männer haben am Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr in der Feldgemarkung zwischen Kefenrod und Hitzkirchen auf einen 66-jährigen Mann eingeschlagen und -getreten. Der Geschädigte trug schwere Verletzungen davon, sodass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die beiden Täter flüchteten in einem grauen Ford älteren Baujahres.

Polizisten stoppten das Fahrzeug wenige Augenblicke später im Ortsteil Wenings, woraufhin die beiden Fahrzeuginsassen ausstiegen und sofort hochaggressiv auf die Ordnungshüter zustürmten, wobei sie die Beamten fortwährend beleidigten, bedrohten und ankündigten, sich allen polizeilichen Maßnahmen widersetzen zu wollen. Erst durch die entschlossene Androhung unmittelbaren Zwangs ließen sich die beiden Männer, die zudem ihre Identität nicht hatten preisgeben wollen, unter lautstarkem Protest nach Ausweispapieren durchsuchen.

Die Polizei leitete gegen die beiden aus Petersberg stammenden, 51 und 54 Jahre alten Beschuldigten Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung sowie versuchter Nötigung ein.

In diesem Zusammengang werden der Polizei bislang namentlich noch nicht bekannte Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 bei den Ermittlern in Büdingen zu melden. Wer hatte den gewaltsamen Übergriff auf den Geschädigten am Waldrand nahe des geteerten Feldweges nördlich der L3195 beobachtet? Gibt es weitere Zeugen der anschließenden Polizeikontrolle im Ortsteil Wenings?

Altenstadt: Radfahrer stürzt – Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Sonntagvormittag im Lindheimer Zindelweg ein 64-jähriger Rennradfahrer mit seinem Bike stürzte und dabei Verletzungen erlitt, ermittelt die Polizei gegen den 20 Jahre alten Fahrer eines roten Volkswagens, unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

Was war passiert? Gegen 10.40 Uhr war der 64-Jährige den Angaben zufolge während des Abbiegens von der Straße „Im Schlag“ in den Zindelweg vom VW-Fahrer in gefährlicher Art und Weise überholt worden. Nur durch ein „Notmanöver“ sei eine Kollision ausgeblieben. Der PKW hätte daraufhin angehalten; der 20-jährige Fahrzeugführer sei dem Radfahrer nachgerannt und habe ihn schließlich mitsamt Rad umgestoßen.

Zuvor soll es bereits auf der Altenstädter Straße in Höhe der dortigen Einkaufsmärkte zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen sein.

Die Polizei in Büdingen bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

„Ihr Konto wurde deaktiviert“ – Betrüger versenden gefährliche SMS

Mittelhessen: Windige Betrüger haben es in den zurückliegenden Tagen auf die Bankdaten mittelhessischer Handy-Besitzer abgesehen. Per SMS fordern sie ihre Opfer auf, das angeblich deaktivierte Bank-Konto wieder freizuschalten. Die Polizei warnt, nicht auf die SMS zu reagieren.

In denen der Polizei bekanntgewordenen Fällen erhielten die Betroffenen eine Kurznachricht per SMS. Die Betrüger suggerieren, dass die Nachricht von einem Geldinstitut stammt und teilen den Empfängern mit, dass das Konto deaktiviert ist. Gleichzeitig wird der Empfänger aufgefordert die Kontodaten zu aktualisieren und zwar über einen in die Nachricht eingebetteten Link. Die Polizei warnt: Der Link ist gefährlich! Dieser leitet die Betroffenen auf eine von den Tätern erstellte Fake-Seite der Bank, um so die Zugangsdaten der Opfer abzugreifen und letztlich Zugriff auf deren Konto zu erlangen.

Die Masche ähnelt der der „Paket SMS“, ein Phänomen, das als sogenanntes „smishing“ – eine Zusammensetzung der Wörter „SMS“ und „Fisching“ – bekannt ist. Weitere Infos zu dieser Variante stellt die Verbraucherzentrale unter dem folgenden Link zur Verfügung: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festnetz/paketdienstsms-vorsicht-abzocke-58988

Um nicht in die Betrugsfalle zu tappen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Banken versenden grundsätzlich keine SMS mit Links die

angeklickt werden sollen!

angeklickt werden sollen! Klicken oder tippen sie nicht auf Links unbekannter Absender.

Bestätigen Sie nie die Installation fremder Apps.

Geben Sie in keinem Fall TANs zu Ihren Bankkonten heraus.

Hinterfragen sie Nachrichten von Absendern, die sie nicht

zuordnen können. Kontaktieren Sie im Zweifel Ihre Bank über die

Ihnen bekannte Service-Nummer.

zuordnen können. Kontaktieren Sie im Zweifel Ihre Bank über die Ihnen bekannte Service-Nummer. Loggen Sie sich alternativ über den Ihnen bekannten Weg zu Ihrem

Online-Konto ein und prüfen Sie, ob ein Problem besteht.

Online-Konto ein und prüfen Sie, ob ein Problem besteht. Sperren Sie die Nummer des Absenders der Fake-SMS.

Aktivieren Sie in ihrem Mobilfunkgerät die Drittanbieter-Sperre.

Im Schadensfall unbedingt Anzeige bei der Polizei erstatten!

Bad Nauheim: Übergriff in der Kaiserstraße – Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht zu Samstag ist in der Friedberger Kaiserstraße ein 59-Jähriger, scheinbar grundlos, von einem bislang Unbekannten angegriffen worden.

Gegen 4 Uhr befand sich der Geschädigte in Höhe der Hausnummer 105, als er eigenen Angaben nach einer streunenden Katze folgte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte währenddessen ein hochwertiger, silberfarbener BMW mit geöffnetem Kofferraum gestanden, an welchem sich zwei Männer aufhielten. Der kleinere der beiden, mutmaßlich der Beifahrer, soll daraufhin auf den Geschädigten zugekommen sein, ihn weggestoßen- und gegen den Hals geschlagen haben. Der mutmaßliche Fahrer des Autos hatte seinen Begleiter den Angaben zufolge daraufhin zurückgehalten, woraufhin der 59-Jährige zurück auf die andere Straßenseite wechselte und der BMW davonfuhr. Am nächsten Morgen suchte der Geschädigte ein Krankenhaus auf und erstattete im Anschluss Strafanzeige.

Offenbar hatte eine Person, deren Personalien der Polizei aktuell nicht bekannt sind, den Geschädigten nach der Tat angesprochen und geäußert, den Übergriff beobachtet zu haben. Darum bitten die Ermittler die Person sowie ggf. weitere Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.