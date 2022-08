Achtung! Betrüger telefonieren wieder im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut vor Betrügern am Telefon. Zwischen 13 und 14 Uhr erhielten mindestens drei Marburger einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Die Storys variierten leicht, waren aber die bekannten Geschichten des angeblichen Einbruchs bzw. Raubüberfalls in der Nachbarschaft.

„Aus der Erfahrung heraus probieren es die Betrüger weiterhin der Region. Legen Sie daher bei einem unerwarteten Anruf mit einer solchen oder ähnlich klingenden Geschichte sofort auf! Die Polizei ruft niemals an, um über Einbrüche oder Festnahmen oder auch Unglücksfälle zu berichten und gleichzeitig die Sicherung des Vermögens anzubieten. Lassen Sie sich nicht von den Geschichten oder Hintergrundgeräuschen täuschen. Legen Sie sofort auf, wenn es bei einem unerwarteten Anruf ums Geld, Vermögen oder Daten geht! Nur so lässt sich verhindern, Opfer von Betrügern am Telefon zu werden.

Tipps der Polizei

Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste! Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter https://k.polizei.hessen.de/1254894044 (Polizei Hessen>Schutz und Sicherheit>Rat und Vorsorge> Sicherheit für Senioren)

„Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!“

Marburg – Holzbrett trifft Linienbus

Was passierte in der Nacht zum Dienstag, 23. August, um etwa 00.30 Uhr, an der Regenbogenbrücke beim Christa-Czempiel-Platz? Flog der Gegenstand, wohl ein Holzbrett von der Brücke aus auf den fahrenden Bus oder hat man diesen von oben auf den bereits stehenden Bus fallen lassen? Dieser Frage geht gegenwärtig die Polizei Marburg auf den Grund und sucht zur Klärung nach Zeugen. Wer war zur fraglichen Zeit am Richtsberg bei der Bushaltestelle oder in Brückennähe und wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen könnten? Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederweimar – Einbrecher unterwegs – Kripo sucht Zeugen

In der Nacht zum Dienstag, 23. August, drangen Einbrecher in Niederweimar in das Gemeindezentrum der Kirche sowie in mindestens drei Geschäftsräume ein und versuchten es bei zwei weiteren. Nach den Spuren und der Beute bei den vollendeten Taten, suchten der oder die Täter nach Bargeld. Sie richteten bislang einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro an und machten dabei eine vergleichsweise geringe Beute von wenigen Hundert Euro. Tatorte der bislang bekannten sechs Taten waren die Herborner Straße und die Straßen Baumgarten und zur Kirche, Tatzeit die Nacht zum Dienstag, 23. August, zwischen 18 und 06 Uhr. Wer hat in der Nacht verdächti9ge Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel – Außenspiegel beschädigt

Auf noch unbekannte Weise entstand am rechten Außenspiegel eines grauen VW UP ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Auto parkte zur Tatzeit zwischen 06 Uhr am Sonntag und 06.30 Uhr am folgenden Dienstag, 23. August, vor dem Anwesen Zu den Sandbeeten 4. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Motorrollerfahrer unter Drogeneinfluss

Der Drogentest des 54 Jahre alten Rollerfahrers, den die Polizei am Dienstag, 23. August, um 09.25 Uhr in der Deutschhausstraße kontrollierte, reagierte positiv auf Cannabis. Die Polizei beendete die Fahrt und veranlasste eine Blutprobe.

Stadtallendorf – Handtasche weg

Nachdem die bisherigen Ermittlungen ergebnislos verliefen, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung und sucht nach Zeugen eines angezeigten Handtaschendiebstahls. Das Opfer, eine 81 Jahre alte Dame aus Kirtorf, fuhr nach eigenen Angaben am Montag, 08.August, mit der Linie X35 nach Stadtallendorf und stieg um 16:55 Uhr an der Bushaltestelle gegenüber der Shell-Tankstelle in der Niederkleiner Straße, aus. Die Seniorin fiel womöglich auf, weil sie ein Wägelchen hinter sich herzog. Als sie sich nach dem Transportmittel umdrehte, bemerkte sie, dass sich ihre Handtasche nicht mehr darauf befand. Personen hat sie zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen. Bei der mutmaßlich gestohlenen Tasche handelt es sich um eine gelbe-cremefarbene ca. 45 mal 40cm große Handtasche. In der Tasche befanden sich ein Personalausweis, eine Bankkarte, persönliche Unterlagen vom Finanzamt und mehreren Geldinstituten, sowie weitere persönliche Gegenstände, Medikamente und Bargeld. Ob der Diebstahl bereits in dem Bus oder aber erst auf der Niederkleiner Straße in Stadtallendorf passierte, steht nicht fest. Wer hat das Opfer gesehen? Wer kann sich an einen Vorfall erinnern, bei dem es zum Diebstahl der Tasche gekommen sein könnte? Wer hat eine gelb-cremefarbige Tasche gefunden? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Versicherung negativ – Drogentest positiv

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Montag, 22. August, um etwa 14 Uhr einen E-Scooter, weil an diesem ein nur für das Jahr 2021 gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 45 Jahre alte Fahrer fuhr nicht nur ohne Versicherungsschutz, sondern auch unter dem Einfluss berauschender Mittel. Sein Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Die Polizei unterband die Weiterfahrt durch Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels und veranlasste zudem die notwendige Blutprobe.

Biedenkopf – Polizeikontrollen- Erneut zu schnell durch die Hainstraße

Unterstützt durch die Bereitschaftspolizei überprüfte die Polizei Biedenkopf in der Hainstraße zum wiederholten Mal das Einhalten der vor dem dortigen Pflegeheim zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Wie schon bei den letzten Kontrollen, musst die Polizei auch dieses Mal Anzeigen vorlegen und Verwarnungsgelder erheben. Insgesamt fuhren am Montag, 22. August, zwischen 09 und 12.35 Uhr 32 Fahrzeuge zu schnell durch die Messstelle, der „Schnellste“ mit 49 km/h. Er erwartet, wie drei weitere Fahrer nun einen Bußgeldbescheid. Die übrigen 28 Fahrer beglichen den festgestellten Geschwindigkeitsverstoß mit einem Verwarnungsgeld.

Buchenau – Typisches Glöckchenläuten – Welcher Altmetallsammler war in Buchenau?

Die Polizei Biedenkopf bittet um Hinweise zu dem Altmetallsammler, der nach bisherigen Ermittlungen am Montag, 22. August, gegen 17 Uhr, begleitet durch das typische Glockengeläut durch die Buchenauer Straßen fuhr. Der Fahrer steht unter dem Verdacht, in der Bachstraße einen vermutlich unbewusst als zur Entsorgung freigegebenen Kaminofen aufgeladen und mitgenommen zu haben. Tatsächlich war dieser Ofen jedoch für einen Ofenaustausch vorgesehen. Zuletzt gesehen wurde der nicht mehr vollständige Hark 34, die Keramikplatten befanden sich bereits im Haus, gegen 15.15 Uhr. Das Fehlen bemerkte der Besitzer dann um 18.15 Uhr. Wer hat in dieser Zeit in der Bachstraße das Verladen des Ofens gesehen? Wer hat in dieser Zeit in der Bachstraße einen Altmetallsammler bemerkt und kann nähere Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Bauerbach – Weißen 1er BMW angefahren

Ein noch unbekannter Autofahrer beschädigte mit einem bislang nicht feststehendem Fahrmanöver einen am Straßenrand Lohgarten / Hopfengarten geparkten weißen 1er BMW hinten links. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Der Unfall war bereits von Dienstag auf Mittwoch, 17. August, zwischen 18.30 und 06.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wommelshausen – Macke in der Autotür – Unfallflucht auf dem Parkplatz in der Ebersgrube

Nach den Spuren entstand der Schaden an der Fahrertür eines Skoda Octavia Kombi vermutlich durch ein unachtsames Öffnen einer anderen Autotür. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht noch informierte er die Polizei. Der Kombi mit dem polnischen Kennzeichen stand zur Unfallzeit zwischen 20 Uhr am Dienstag, 16. August und 10 Uhr am Mittwoch, 17. August auf einem frei zugänglichen Parkplatz der Anschrift Ebersgrube 11. Sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

„Ihr Konto wurde deaktiviert“ – Betrüger versenden gefährliche SMS

Mittelhessen: Windige Betrüger haben es in den zurückliegenden Tagen auf die Bankdaten mittelhessischer Handy-Besitzer abgesehen. Per SMS fordern sie ihre Opfer auf, das angeblich deaktivierte Bank-Konto wieder freizuschalten. Die Polizei warnt, nicht auf die SMS zu reagieren.

In denen der Polizei bekanntgewordenen Fällen erhielten die Betroffenen eine Kurznachricht per SMS. Die Betrüger suggerieren, dass die Nachricht von einem Geldinstitut stammt und teilen den Empfängern mit, dass das Konto deaktiviert ist. Gleichzeitig wird der Empfänger aufgefordert die Kontodaten zu aktualisieren und zwar über einen in die Nachricht eingebetteten Link. Die Polizei warnt: Der Link ist gefährlich! Dieser leitet die Betroffenen auf eine von den Tätern erstellte Fake-Seite der Bank, um so die Zugangsdaten der Opfer abzugreifen und letztlich Zugriff auf deren Konto zu erlangen.

Die Masche ähnelt der der „Paket SMS“, ein Phänomen, das als sogenanntes „smishing“ – eine Zusammensetzung der Wörter „SMS“ und „Fisching“ – bekannt ist. Weitere Infos zu dieser Variante stellt die Verbraucherzentrale unter dem folgenden Link zur Verfügung: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festnetz/paketdienstsms-vorsicht-abzocke-58988

Um nicht in die Betrugsfalle zu tappen, gibt die Polizei folgende Tipps: