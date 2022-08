Gießen: Auseinandersetzung beim Stadtfest

Im Seltersweg gerieten am Sonntag gegen 18.00 Uhr während des Gießener Stadtfestes zwei Männer in Streit. In dessen Verlauf versuchte ein Unbekannter einem 30-Jährigen aus dem Wetteraukreis mit einer Glasflasche zu schlagen. Der Mann wich dem Angriff aus und schlug dem Unbekannten nach ersten Erkenntnissen dann ins Gesicht. Der Unbekannte, der laut Zeugenangaben durch die Schläge verletzt wurde, flüchtete. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 30-Jährigen und den unbekannten Mann eingeleitet. Beschreibung des Unbekannten: Er ist zwischen 25 und 27 Jahren alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und sportlich schlank. Er hat dunkelbraune kurze Haare, eine Tätowierung im Nacken und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug ein Kurzarmshirt und eine dunkle Hose. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: In Tankstelle eingebrochen

Im Grenzweg in Hausen brachen Unbekannte in eine Tankstelle ein. Zwischen 13.00 Uhr am Samstag und 15.00 Uhr am Sonntag öffneten sie eine Tür zum Gebäude. Mit Zigarettenpackungen flüchteten sie. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Mehrere Autoaufbrüche

In der Straße „Hohe Rain“ waren Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Beutezug. Sie öffneten einen geparkten PKW und entwendeten aus der Mittelkonsole Bargeld, einen Ring sowie Ohrring. In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten es Unbekannte auf Bargeld und den Fahrzeugschein aus einem geparkten BMW abgesehen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen und es zu verschließen. Zeugen, die Angaben zu den Autoaufbrüchen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Auf Schulgelände gezündelt und Mülleimer beschädigt

Etwa 1.100 Euro Sachschaden hinterließen Vandalen am vergangenen Wochenende auf einem Schulgelände in der Struppiusstraße. Zwischen 13.00 Uhr am Freitag und 10.00 Uhr am Montag zündelten sich auf dem Tartanboden eines Basketballplatzes. Zudem traten sie einen Mülleimer kaputt. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Etwa 15 Festmeter Brennholz im Wert von fast 1.000 Euro ließen Unbekannte von einem Feldweg in der Nähe der Straße „Am Bergwald“ in Rödgen mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (12. August) und Montag (22. August). Wer hat dort verdächtigen Personen und Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Landkreis Gießen: Vermehrt Whatsapp-Betrugsmasche

Seit einiger Zeit stellt das Betrugskommissariat der Gießener Kriminalpolizei wieder mehr Fälle von Betrugsversuchen über den Messengerdienst „Whatsapp“ fest. Letzte Woche fiel eine Hungener Frau auf diese Betrugsmasche herein.

Die im Landkreis Gießen lebenden Frau erhielt auf ihrem Smartphone eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. Die Verfasserin gab sich als Tochter der Frau aus und gaukelte vor, dass das Handy kaputt sei. Die angebliche Tochter bat ihre 62-jährige Mutter, zwei Überweisungen zu tätigen. Die 62-Jährige überwies über 3.000 Euro und rief einen Tag später ihre Tochter auf der alten Handynummer auf. Da flog der Schwindel auf und die Betrogene erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Kriminalpolizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und um das Beachten folgenden Tipps:

Speichern Sie nicht sofort die unbekannte Nummer ab. Überprüfen sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die Ihres Kind oder Ihres Verwandten handelt. Hierzu eignet sich nicht die Chatfunktion. Besser ist ein Anruf oder optimaler Weise ein Video-Anruf. – Überweisen Sie kein Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen gesprochen zu haben. – Falls Sie mit Festnetz- oder Handynummer im Telefonbuch stehen, veranlassen Sie das Löschen der Nummern. So erschweren sie Betrügern das Leben. Reden Sie mit Freunden und Verwandten über die Betrugsmaschen. Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs

Verkehrsunfälle:

Gießen: Eimer auf PKW geflogen

Etwa 10.000 Euro wird die Reparatur an einem Auto kosten, nachdem ein Eimer auf die Motorhaube und Windschutzscheibe flog. Ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Mayen-Koblenz war am Sonntag gegen 14.50 Uhr auf der Autobahn 485 zwischen Schiffenberger Tal und Bergwerkswald mit seinem MC Laren unterwegs. Offenbar hatte ein Audi, der mit Anhänger unterwegs war, mehrere Eimer, von denen einer gegen des PKW des 52-Jährigen flog, verloren. Anschließend fuhr der Audi davon. Die Ermittlungen führten zu einem 34-Jährigen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Butzbach unter 06033/7043-5010 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Beim Überholen Radfahrer touchiert

Beim Überholen touchierte Montagmittag ein 64-jähriger Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis mit seinem BMW einen 64-jährigen Radfahrer aus Gießen. Gegen 13.50 Uhr waren beide Verkehrsbeteiligten auf der Friedhofstraße von der Untergasse in Richtung Hintergasse unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Der Biker stürzte zu Boden und verletzte sich leicht an der Schulter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 Verbindung zu setzen.

Langgöns: Drogen- und Alkoholtest positiv

Nach einem Unfall im Blauäckerweg in Niederkleen reagierten Drogen- und Alkoholtest bei der Fahrerin positiv. Die 32-jährige Frau war am Sonntag gegen 02.27 Uhr auf der Butzbacher Straße unterwegs. Als sie an der Einmündung zum Blauäckerweg nach links abbiegen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihren Ford und prallte gegen einen geparkten Mazda. Anschließend flüchtete die Verursacherin. Die Ermittlungen führten zur der Frau aus dem Landkreis Gießen. Sie pustete 1,11 Promille und ein Drogentest verlief positiv auf THC. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Wettenberg: Unfallfahrer flüchtet

Ein unbekannter Audi-Fahrer verlor Sonntagfrüh am Verkehrskreisel der Landstraße 3047 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte gegen die Schutzplanken und kam dort zum Stehen. Anschließend flüchtete der Fahrer zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher vermutlich von der Landstraße 3286 kam und in Richtung der Autobahn A480 unterwegs war. Ein Zeuge hatte das verunfallte Fahrzeug gegen 01.40 Uhr der Polizei mitgeteilt. Die Sachschäden werden auf etwa 5.800 Euro geschätzt. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Wohin ist er geflüchtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Aktuelle Warnung+ Falsche Polizeibeamte rufen an

Landkreis Gießen: Aktuell warnt die Gießener Kriminalpolizei erneut vor Betrügern am Telefon. Seit dem späten Vormittag kam es zu mindestens sieben Anrufen in Gießen und Linden. Die Betrüger gaukeln dem Angerufenen vor, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall hatte. Glücklicherweise hatten die Angerufenen in den bislang bekannten Fällen Verdacht geschöpft und waren nicht auf die Betrüger hereingefallen. Die Gießener Polizei warnt aktuell eindringlich vor dieser Form der betrügerischen Schockanrufe und gibt folgende Tipps:

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Beenden Sie das Gespräch mit dem Anrufer unbedingt zuvor. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Folgemeldung zum Unfall auf der Autobahn 5 – Fahrbahn wieder frei

Grünberg: Wir berichteten heute Morgen über eine Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall auf der A5 zwischen Homberg/Ohm und Grünberg.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 08.16 Uhr ein in Richtung Frankfurt fahrender LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf ein Stauende so auf, dass er einen Sprinter und zwei LKW zusammenschob. Ein nachfolgender Brummifahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen, wich aus und fuhr sich an einem der beteiligten Fahrzeuge den Spiegel ab.

Bei dem Unfall verletzten sich vier Insassen leicht. Davon kamen zwei Fahrer in eine Klinik.

Die Fahrbahn musste in Richtung Frankfurt für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte bis 14.25 Uhr über die Sperrmaßnahmen. Die Fahrbahn ist nun wieder frei.

„Ihr Konto wurde deaktiviert“ -Betrüger versenden gefährliche SMS – Ihr Konto wurde deaktiviert“ / Betrüger versenden gefährliche SMS

Mittelhessen: Windige Betrüger haben es in den zurückliegenden Tagen auf die Bankdaten mittelhessischer Handy-Besitzer abgesehen. Per SMS fordern sie ihre Opfer auf, das angeblich deaktivierte Bank-Konto wieder freizuschalten. Die Polizei warnt, nicht auf die SMS zu reagieren.

In denen der Polizei bekanntgewordenen Fällen erhielten die Betroffenen eine Kurznachricht per SMS. Die Betrüger suggerieren, dass die Nachricht von einem Geldinstitut stammt und teilen den Empfängern mit, dass das Konto deaktiviert ist. Gleichzeitig wird der Empfänger aufgefordert die Kontodaten zu aktualisieren und zwar über einen in die Nachricht eingebetteten Link. Die Polizei warnt: Der Link ist gefährlich! Dieser leitet die Betroffenen auf eine von den Tätern erstellte Fake-Seite der Bank, um so die Zugangsdaten der Opfer abzugreifen und letztlich Zugriff auf deren Konto zu erlangen.

Die Masche ähnelt der der „Paket SMS“, ein Phänomen, das als sogenanntes „smishing“ – eine Zusammensetzung der Wörter „SMS“ und „Fisching“ – bekannt ist. Weitere Infos zu dieser Variante stellt die Verbraucherzentrale unter dem folgenden Link zur Verfügung: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festnetz/paketdienstsms-vorsicht-abzocke-58988

