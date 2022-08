Telefonbetrüger treiben im Werra-Meißner-Kreis ihr Unwesen

Im Bereich von Witzenhausen und Bad Sooden-Allendorf sind gestern Mittag mehrere Anrufe mit dem Hintergrund „Enkeltrick/Schockanruf “ registriert worden.

Unter verschiedenen Legenden wie der Polizei in Kassel, der Kasseler Staatsanwaltschaft bzw. eines vermeintlichen Familienangehörigen wandten sich die Betrüger an ihre Opfer, meist mit der Geschichte eines erfundenen Verkehrsunfalls, wodurch angeblich jemand zu Tode kam. In dem Zusammenhang folgt in aller Regel dann eine entsprechende Kautionsforderung, um Strafen für einen „nahen Angehörigen“ abzuwenden. Die Opfer der Anrufwelle, u.a. ein 90-jähriger Mann aus Witzenhausen und ein 84-jähriger Mann aus BSA rochen allerdings den Braten und beendeten sofort die Gespräche, so dass es nicht zu irgendwelchen schädigenden Ereignissen kam. Auch in den anderen bekannt gewordenen Fällen reagierten die Opfer umsichtig und ließen sich nicht aufs Glatteis führen.

Tipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen.

Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige

Verwandte/Bekannte wissen kann.

Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Polizei Eschwege

Kassiererin übermittelt Codes von Gutschein-Karten an Betrüger

Ein anderer Betrugsfall ereignete sich bereits am Sonntagabend. Hier hatten Telefonbetrüger die Kassiererin einer Tankstelle in Eschwege erfolgreich um den Finger gewickelt. Die Anrufer brachten die junge Frau durch eine geschickte Gesprächsführung dazu, ihnen Gutschein-Codes von sog. Gutscheinkarten (Google-Play-Store o.ä.) zu übermitteln. Der finanzielle Schaden liegt bei 1000 Euro.

Auch diese Betrugsmasche, oft auch im Zusammenhang mit der Masche „Gewinnversprechen“ ist leider kein Einzelfall.

Tipps:

Geben Sie niemals vorher auf Anweisung Geld (z.B. für

Gutscheinkarten o.ä.) aus, um danach einen Gewinn zu erhalten

37-Jähriger nach Gewaltexzess in Psychiatrie verbracht

Die Beamten der Eschweger Polizei mussten am Montagabend gegen 18.50 Uhr schlichtend eingreifen, nachdem eine 71-jährige Frau in ihrer Wohnung mit ihrem 37-jährigen Sohn in Streit geriet und von diesem anschließend angegriffen wurde. In offenbar stark alkoholisiertem Zustand eskalierte die Streitsituation in der Art, das der 37-Jährige die Frau ins Gesicht geschlagen und massiv geschubst haben soll. Der Aggressor, der für die Polizei kein Unbekannter ist, war bei Eintreffen der Polizei z.T. hochaggressiv und nicht mehr steuerbar, so dass später eine Unterbringung in der Psychiatrie erforderlich wurde, in die der 37-Jährige dann letztlich auch einwilligte. Gegen den 37-Jährigen laufen nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Körperverletzung.

Polizei Sontra

Diebstahl von Baustelle; Polizei sucht Zeugen

Auf der Baustelle an der B 400 nahe Herleshausen, zwischen „Blinde Mühle“ und Unhausen, haben Unbekannte gewaltsam einen Baucontainer geöffnet und daraus diverse teils hochwertige Werkzeuge, Utensilien, Akkus u.ä. im Gesamtwert von ca. 5000 Euro geklaut. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag 19.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Eine 51-jährige Autofahrerin aus Großalmerode ist am Dienstagmorgen gegen 05.35 Uhr auf der L 3238 zwischen Uengsterode und Laudenbach mit einem Reh kollidiert, welches unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Das Tier verschwand nach der Kollision von der Unfallörtlichkeit, der Wagen der Frau wurde mit 3000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Baustelle; Diebe klauen Rüttelplatte und Kraftstoff; Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen sind die Beamten der Polizei Witzenhausen zu der Baustelle in Neu-Eichenberg im Ortsteil Marzhausen gerufen worden. An verschiedenen Örtlichkeiten hatten Diebe ihr Unwesen getrieben und eine Arbeitsmaschine und Kraftstoff geklaut. Im Bereich „An der Molle“ unter der Brücke der B 27 hatten Arbeiter den Verlust einer Arbeitsmaschine, einer sog. „Rüttelplatte“ (Marke Weber, Modell CRII) festgestellt. Der Wert der Maschine liegt bei 2800 Euro. Im Bereich Friedländer Straße hatten Diebe dagegen aus einem Bagger ca. 100 Liter Dieselkraftstoff im Wert von 200 Euro abgezapft. Die beiden Vorfälle ereigneten sich mutmaßlich über das vergangene Wochenende zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Reifen platt gestochen; Polizei sucht Zeugen

In Ermschwerd haben Unbekannte von einem schwarzen Opel Corsa die zwei Reifen auf der linken Seite platt gestochen. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Das Auto war in der Straße „Auf dem Kirchhof“ auf einem Parkplatz abgestellt. Festgestellt wurde der Schaden am Montag um 11.45 Uhr. Der Tatzeitraum kann allerdings bis zu 1 Woche zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Kinder geben aufgefundene Kennzeichen bei der Polizei ab

Zwei 12 bzw. 10 Jahre alte Jungen sind gestern Nachmittag bei der Polizeistation in Witzenhausen vorstellig geworden. Gegen 15.25 Uhr geben die beiden aufgeregt gegenüber den diensthabenden Beamten an, dass sie im Bereich des Nordbahnhofs von Witzenhausen bei dem geschotterten Buswendeplatz drei Kennzeichen aufgefunden haben, die sie nun abgeben wollten. Wie der entgegennehmende Beamte der Polizei Witzenhausen schnell ermitteln konnte, waren die Kennzeichen tatsächlich als gestohlen gemeldet worden. Die Beamten bedankten sich anschließend bei den beiden aufmerksamen Jungs für ihr umsichtiges Handeln.