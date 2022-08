Unfall beim Abbiegen

Breitenbach. Am Montag (22.08.), gegen 10:10 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Burgwald (LK Waldeck-Frankenberg) die B62 in absteigender Richtung. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Breitenbach/H. befuhr zeitgleich in der Ortslage Gehau die Rimberger Straße und wollte nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen nach links auf die B62 in Richtung Breitenbach/H. einbiegen. An der Einmündung kollidierte der Pkw-Fahrer aus noch unklarer Ursache mit der vorfahrtsberechtigten Fahrerin. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (22.08.), gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Simon-Haune-Straße hinter einem 57-jährigen Bad Hersfelder Pkw-Fahrer. Auf Höhe der Hausnummer 8 musste der 57-Jährige nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt stark abbremsen. Der 33-jährige Pkw-Fahrer konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vorfahrenden Pkw auf. Der 57-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und durch zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Auch der 33-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, konnte jedoch nach medizinischer Versorgung an der Unfallstelle entlassen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Reifen gestohlen

Fulda. Von einem Firmengelände in der Christian-Wirth-Straße stahlen unbekannte Täter zwischen Samstagmittag (20.08.) und Montagmorgen (22.08.) Reifen im Wert von rund 28.000 Euro. Um an das Diebesgut zu gelangen, brachen sie gewaltsam das Zugangstor sowie drei Container der Firma auf und hinterließen etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Einbruch in Rastanlage

Burghaun. Indem sie eine Tür auf der Rückseite einer Rastanlage an der A 7 gewaltsam aufbrachen, verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (22.08.), zwischen 0.30 und 4.30 Uhr, unerlaubt Zutritt. Im Inneren brachen die Langfinger einen Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten. Mit Diebesgut in nicht bekannter Höhe flüchteten die Täter unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Bei Probefahrt unterschlagenes Motorrad wieder aufgefunden

Großenlüder. Unter dem Vorwand einer vermeintlichen Probefahrt entwendete ein zunächst Unbekannter am Donnerstagabend (18.08.), gegen 18.45 Uhr, in Großenlüder-Müs eine orange-weiße KTM EXT450 – wir berichteten.

Dank mehrerer Zeugenhinweise konnte das Zweirad am Sonntag (21.08.) in einem Ortsteil von Motten aufgefunden werden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entwendete ein 18-Jähriger aus Motten das Motorrad, um gemeinsam mit einem ebenfalls 18-Jährigen aus dem Landkreis Bad Kissingen Fahrzeugteile der KTM auf Onlineplattformen zum Verkauf anzubieten. Ermittlungen ergaben, dass zum Auffindezeitpunkt des Zweirads bereits mehrere demontierte Fahrzeugteile im Internet inseriert worden waren. Glücklicherweise hatte jedoch noch kein Verkauf stattgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wird das Bike daher wieder an seine Eigentümerin übergeben werden können.

Die Polizei in Bad Brückenau ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Unterschlagung des Motorrads sowie des Verdachts der Hehlerei gegen die beiden Männer aus Bayern, die im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden.

Einbruch in Geschäft

Schlitz. Ein Geschäft in der Bahnhofstraße wurde zwischen Samstagabend (20.08.) und Montagmorgen (22.08.) Ziel unbekannter Täter. Auf unbekannte Art und Weise verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu den Geschäftsräumen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de