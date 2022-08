Bargeld aus Wohnung gestohlen,

Limburg a. d. Lahn, Linter, Erlenweg, 22.08.2022, 07.30 Uhr bis 19.00 Uhr

(pa)In Limburg Linter wurde im Verlauf des Montags eine Wohnung von Dieben heimgesucht. Auf bislang unbekannte Weise drangen die Täter zwischen 07.30 Uhr am Morgen und 19.00 Uhr abends in die Erdgeschosswohnung eines im Erlenweg gelegenen Mehrfamilienhauses ein. Anschließend durchwühlten sie die Räume nach Wertsachen. Nachdem sie auf Bargeld gestoßen waren, nahmen sie dieses an sich, um damit unerkannt vom Tatort zu flüchten. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140 – 0 entgegen.

Unfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrer, Kreisstraße 459, Gemarkung Hadamar, zwischen Oberweyer und Niederweyer, 22.08.2022, gg. 21.20 Uhr

(pa)Am Montagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 459 zwischen Ober- und Niederweyer zwei Personen verletzt. Gegen 21.20 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus dem Wetteraukreis mit seiner 125er-Honda die Kreisstraße aus Richtung Niederweyer kommend in Fahrtrichtung Oberweyer. Als der Jugendliche nach links auf den Zubringer zur Bundesstraße 54 abbiegen wollte, übersah er einen 35-jährigen Hadamarer auf seinem Rennrad, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Das Leichtkraftrad des 16-Jährigen kollidierte mit dem Fahrrad, wobei sowohl der Rennradfahrer als auch der Jugendliche leicht verletzt wurden. Der Sachschaden wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt.

BMW fährt in Schrebergarten,

Limburg a. d. Lahn, Offheim, Niederhadamarer Weg, 22.08.2022, gg. 13.30 Uhr

(pa)In Limburg Offheim kam am Montagmittag eine Frau mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab, was einen Schaden von über 5.000 Euro zur Folge hatte. Gegen 13.30 Uhr befuhr eine 37-Jährige aus Hadamar mit ihrem BMW den Niederhadamarer Weg ortsauswärts. Kurz hinter dem Ortsausgang kam die Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der BMW fuhr in einen neben der Straße gelegenen Schrebergarten, wobei dessen Bepflanzung sowie ein dort aufgestellter Pizzaofen beschädigt wurden. Das Fahrzeug der 37-Jährigen musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.