Mit Haftbefehl gesucht

Mainz-Altstadt (ots) – Während der Personenkontrolle eines 34-jährigen am Montag dem 22.08.2022 gegen 17:10 Uhr in der Terrassenstraße rannte der Mann unvermittelt und für die Polizeibeamten zunächst ohne ersichtlichen Grund weg.

Er sprang einen 3 Meter hohen Absatz herunter, wodurch er sich am Bein verletzte und mittels Rettungswagen in das Krankenhaus kam. Bei den folgenden Recherchen wurde festgestellt, dass gegen die Person zwei Haftbefehle bestehen.

Verkehrskontrollen

Mainz (ots) – Im Laufe des 22.08.2022 wurden im Stadtgebiet verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden 8 Handy- und 6 Gurtverstöße festgestellt. Für einen Handyverstoß sieht der Bußgeldkatalog eine Strafe von 100 EUR vor, kommt es durch den Verstoß zu einer Gefährdung so ist das Bußgeld bereits bei 150 EUR zusätzlich kommt ein Monat Fahrverbot hinzu.

Ein Gurtverstoß ist mit 30 EUR belegt, wobei Erhöhungen möglich sind, sollte beispielsweise ein Kind ohne Gurt und Kindersitz mitgenommen werden.

Diebstähle an Kraftfahrzeugen

Mainz/Gonsenheim und Hartenberg/Münchfeld (ots) – Im Zeitraum vom 18.08.2022 bis 22.08.2022 wurden in der Max-Planckstraße und in der Abraham-Lincoln-Straße jeweils an einem geparkten PKW der Katalysator herausgeschnitten und entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Montagnachmittag 22.08.2022 kam es in Mainz-Hechtsheim zu einem Zusammenstoß zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Radfahrer. Die 19-jährige Fahrerin hielt an der Kreuzung der Straße “An den Mühlwegen” an, um nach links in die Rheinhessenstraße abzubiegen. Als sie in der Grünphase zum Abbiegen ansetzte, missachtete sie den Vorrang des Radfahrers, der ihr aus der gegenüberliegenden Carl-Zeiss-Straße geradeaus fahrend entgegenkam. Sie gab an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 50-Jährige zu Boden und erlitt Verletzungen an Kopf und Unterarm. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Erneut Unfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Mainz-Lerchenberg (ots) – Am Montag 22.08.2022 gegen 23 Uhr wurde die Polizei Mainz über eine hilflose Person in der Regerstraße informiert. Einer Zeugin zufolge soll der 60-Jährige mit seinem Fahrrad gefahren und gestürzt sein, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,93 Promille.

Bereits am Wochenende war es im Mainzer Stadtgebiet zu zwei ähnlichen Unfällen mit alkoholisierten Radfahrern gekommen.

Ab 1,6 Promille gilt auch ein Radfahrer als absolut fahruntüchtig und begeht durch die Teilnahme am Straßenverkehr eine Straftat, die eine Geldstrafe, zwei Punkte in Flensburg und eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) nach sich zieht. Bereits mit deutlich weniger Alkoholgehalt im Blut und Ausfallerscheinungen, wie z.B. Schlangenlinien fahren, sind aber schon die Voraussetzungen für eine absolute Fahruntüchtigkeit gegeben.

Überfall im Goethepark

Mainz-Neustadt (ots) – Am Montagabend gegen 21:30 Uhr wurde in der Mainzer Neustadt ein junger Mann überfallen. Der 23-Jährige schlief auf einer Parkbank im Goethepark, als eine 8-köpfige Personengruppe erschien und ihn unter Gewaltandrohung aufforderte, seine Geldbörse herauszugeben. Nachdem der Geschädigte dieser Aufforderung nachkam, liefen die Männer weiter in Richtung Sömmeringstraße.

Täterbeschreibung:

Der Mann, der den Geschädigten weckte, war ca. 18 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von sportlicher Statur. Er soll schwarze Haare mit einer Undercut-Frisur gehabt haben und einen schwarzen Jogginganzug, schwarze Schuhe und eine weiße Jack-Wolfskin-Umhängetasche getragen haben.

Der Mann, dem der Geschädigte die Geldbörse übergab, war ebenfalls um die 18 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von dünner Statur. Er soll lockige, schwarze Haare mit Undercut-Frisur, einen weißen Jogginganzug mit schwarzen Streifen und eine schwarze Adidas-Bauchtasche getragen haben.

Die übrigen Männer konnte der Geschädigte nicht näher beschreiben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeipräsidium Mainz und Landeskriminalamt laden am 10.09. zum Tag der offenen Tür

Mainz (ots) – Wie sieht eigentlich ein Streifenwagen von innen aus? Was kann ein Polizeihund? Und wie funktioniert die Tatortarbeit? Wer schon immer einen Blick hinter die Kulissen der Polizei werfen wollte, hat dazu bald die Möglichkeit: Am 10. September 2022 öffnen das Polizeipräsidium Mainz und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ihre Pforten zu einem Tag der offenen Tür.

Die Polizei in Rheinland-Pfalz feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Und nicht nur das: Seit nunmehr 40 Jahren teilen sich das Polizeipräsidium Mainz und das Landeskriminalamt den Standort am Valenciaplatz in Mainz. Zu diesem Anlass laden wir Sie ein: Besuchen Sie uns, schauen Sie uns zu, machen Sie mit, wir erklären Ihnen, was wir Tag und Nacht für Ihre Sicherheit tun.

Von 10-17 Uhr sind alle Bürger herzlich eingeladen, ihre Polizei aus nächster Nähe kennen zulernen. Auf den Plätzen und Straßen rund um den Valenciaplatz erwarten die Besucher spannende Programmpunkte, Ausstellungen und Vorführungen für Jung und Alt.

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, eröffnet persönlich den Tag der offenen Tür, gefolgt von einer großen Podiumsdiskussion zum Thema “Bürger und Polizei” mit Persönlichkeiten aus Polizei und Öffentlichkeit. Auf der großen Bühne treten unter anderem das Landespolizeiorchester sowie die Polizeibeamten aus der SWR-Doku “Nachtstreife” auf.

Besonders eindrucksvoll veranschaulicht wird die Polizeiarbeit durch zahlreiche Vorführungen, unter anderem durch die Spezialeinheiten mit dem Polizeihubschrauber, die Schieß- und Einsatztrainer und die Diensthundestaffel. Es können zahlreiche aktuelle und historische Einsatzfahrzeuge von außen und innen bestaunt werden. Ein PKW-Überschlagssimulator, ein Motorradsimulator, “Rauschbrillen” und E-Scooter-Parcours bringen den Besuchern das Thema Verkehrssicherheit näher.

Darüber hinaus können sie sich nützliche Tipps etwa zu Einbruchschutz und Cybersicherheit einholen. Selbstverständlich warten auch Beratungsangebote für all jene, die selbst Interesse am Polizeiberuf haben.

Für die Kleinen stehen eine Hüpfburg, Mal- und Bastelangebote, Schminken und ein eigener Detektivausweis bereit. Die Polizeipuppenbühne führen ihr Programm “Ampelzauber” auf.

Abgerundet wird das Programm durch zahlreiche gastronomische Leckereien regionaler Anbieter, wie N’Eis, Kaffee Ehrlich, Klein-Kebabheim, bar(e)motion und dem Casino des LKA und Polizeipräsidiums Mainz.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite zum Tag der offenen Tür: https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/75jahre/40-jahre-valenciaplatz/