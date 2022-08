Körperverletzung durch Wurf mit Wasserflasche

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 22.08.2022 gegen 16:30 Uhr, befand sich ein 84-Jähriger im Bürgerhof in der Bahnhofstraße. Im dortigen Parkhaus war im 3. OG eine Gruppe derzeit unbekannter Jugendlicher. Diese bespritzen zunächst Passanten mit Wasser und warfen anschließend eine volle Wasserflasche auf den 84-Jährigen.

Dieser wurde im Bereich des Gesichts getroffen und leicht verletzt. Wer kann Hinweise zu den Jugendlichen geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Streit endet in Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 22.08.2022 kam es zwischen einer 32-Jährigen und einem 54-Jährigen in der Wredestraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Unvermittelt schlug der 54-Jährige der Frau zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht und flüchtete.

Kurze Zeit später konnte der Mann durch die eingesetzten Polizeibeamte angetroffen werden. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 21.08.2022 auf 22.08.2022 kam es in der Kleingartenanlage “Am Hüttengraben” zu mehreren Einbrüchen in Gartenparzellen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu insgesamt 21 Parzellen. Hierbei entwendeten die Täter diverse Gegenstände, der Gesamtschaden ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Sollten Sie ebenfalls im dortigen Bereich Inhaber einer Gartenparzelle sein und Feststellungen an dieser treffen, werden Sie sich an die Polizeiwache Oggersheim unter

Tel. 0621 963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Beachten Sie auch bei Gartenparzellen folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend des Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus, Wohnung oder Gartenparzelle nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Eingangsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Geldbeutel entwendet

Ludwigshafen (ots) – Am Montagvormittag 22.08.2022 zwischen 10-11 Uhr, vergaß eine 47-Jährige ihren Geldbeutel versehentlich in einem Waschsalon in der Schützenstraße. Diesen hatte sie unbeaufsichtigt auf einer Waschmaschine abgelegt. Bei einer Nachschau konnte der Geldbeutel nicht mehr aufgefunden werden, weshalb derzeit von einem Diebstahl ausgegangen wird.

In dem Geldbeutel befanden sich neben Bargeld, diverse persönliche Gegenstände. Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 22.08.2022 gegen 06:00 Uhr, flüchtet ein E-Scooter-Fahrer in der Bliesstraße vor der Polizei. Als der 25-Jährige mit seinem E-Scooter durch eine Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen wurde, bemerkten die Beamten drogentypisches Auffälligkeiten. Der junge Fahrer ergriff noch in der Kontrolle zu Fuß die Flucht, die Beamten konnten den Mann hierbei jedoch einholen und stoppen.

Eine kleine Menge Cannabis führte der 25-Jährige mit sich, ob und welche Substanz schlussendlich die Auffälligkeiten verursachte, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

So praktisch die Fortbewegung mit einem E-Scooter auch ist, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wird die Fahrt schnell sehr gefährlich. Hier gelten die gleichen Regeln, wie beim Autofahren. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Außerdem kann die Führerscheinstelle auch, bei E-Scooter-Fahrern die Geeignetheit des Fahrers überprüfen und ggfls. einen Fahrerlaubnisentzug oder -sperre anordnen.

Diebstahl aus Zigarettenautomat

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Montag 22.08.2022 um 09:50 Uhr, stellte ein Zeuge eine Beschädigung am Zigarettenautomat in der Bauernwiesenstraße fest. Unbekannte Täter brachen den Automaten auf und entwendeten diverse Zigaretten sowie Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unklar.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die unbekannten Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Betrugsmasche Inkassounternehmen

Ludwigshafen (ots) – Forderungen eines Inkassounternehmens erhalten für Bestellungen die Sie nicht getätigt haben? So ging es einer 48-Jährigen aus dem Bereich Ludwigshafen. Sie erhielt mehrfach Inkassoschreiben für im Internet getätigte Bestellungen, welche sie nicht veranlasst hatte. Glücklicherweise durchschaute die 48-Jährige die Betrugsmasche und erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor betrügerischen Inkassoschreiben zu schützen:

Prüfen Sie vor einer Überweisung die jeweilige Forderung auf Richtigkeit.

Recherchieren Sie zu den jeweiligen Absenderfirmen und Kontoverbindungen.

Informieren Sie sich bei der Verbraucherzentrale.

Die Verbraucherzentrale hat eine Liste mit bekannten unseriösen IBAN und Namen von betrügerischen Inkassounternehmen zusammengestellt. Diese ist auf der Internetseite der Verbraucherzentrale zu finden unter: www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/schwarzliste-inkasso.

Streit um Parksituation endet mit Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – Am Montagvormittag 22.08.2022 gegen 11:40 Uhr parkte ein derzeit unbekannter Mann sein Auto vor einer Einfahrt in der Saarlandstraße. Ein 43-Jähriger sprach den Mann an, da er in die Einfahrt fahren wollte. Es kam zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem 43-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde leicht verletzt.

Das Auto des Unbekannten rollte währenddessen mangels Sicherung auf ein geparktes Auto. Der Unbekannte flüchtete daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Der flüchtende Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75-1,80 m groß, kräftige Statur, Tätowierungen an beiden Armen, braune Haare mit grauen Strähnen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum von Freitag 19.08.2022 bis Montag 22.08.2022 verschafften sich derzeit unbekannte Täter über eine Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße “Untergasse”. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen am vergangenen Wochenende in der Untergasse beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Damit Sie im oder nach dem Urlaub keine böse Überraschung erleben, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. Informieren Sie Ihren Nachbarn, Ihre Freunde oder Ihre Bekannten, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in der Zeit leer steht. Vermeiden Sie eindeutige Zeichen, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist.

Hier einige Tipps, damit Ihr Haus oder Wohnung einen bewohnten Eindruck macht:

Lassen Sie den Briefkasten leeren,

Sorgen Sie temporär für Beleuchtung,

Lassen Sie Rollläden nicht permanent geschlossen.

Einbruchdiebstahl in Firma

Ludwigshafen (ots) – Über das Wochenende vom 19.08. bis 22.08.2022 brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Kirchenstraße ein. Hier wurden 3 Industriestaubsauger entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.400 Euro. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Kirchenstraße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel. 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621-963-1151 Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Einbruch in Büroräume

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum von Freitag 19.08.2022 bis Montag 22.08.2022 gelangten derzeit unbekannte Täter auf ein Firmengrundstück in der Bruchwiesenstraße. Sie verschafften sich Zugang zu den Büroräumlichkeiten. Verschlossene Türen wurden aufgebrochen und alle Stockwerke des Gebäudes durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde und die genaue Schadenhöhe sind derzeit noch Unbekannt.

Wer hat die Tat beobachtet oder am vergangenen Wochenende verdächtige Personen in der Bruchwiesenstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Kellerabteil

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Nacht von Sonntag (20.08.2022) auf Montag (22.08.2022) brachen Unbekannte ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße auf. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel. 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.