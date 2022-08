Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab (siehe Foto)

Edenkoben (ots) – Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer, der am Montag 22.08.2022 gegen 18:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Edenkoben und St. Martin verunfallte. Dort kam der 19-jährige vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss mit mehreren Weinbergszeilen.

Wohl auch Dank der getragenen Schutzkleidung blieb der aus der Südpfalz stammende Fahrer unverletzt. Zeugen des Verkehrsunfalls und die Eigentümer der beschädigten Rebstöcke werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06323/9550 an die Polizei Edenkoben zu wenden.

Reisende Dienstleister unterwegs

Hainfeld (ots) – Zwei unbekannte Dienstleister waren Montag 22.08.2022 um 11 Uhr im Ortsgebiet unterwegs und boten ihre Handwerkerleistung an. Zum Schleifen von 4 Messern verlangten sie 125 Euro. Daraufhin wurden sie von einem Hausbewohner vom Hof gejagt. Die Männer waren mit einem blauen Hyundai mit WIL-Kennzeichen für Wittlich unterwegs. Trotz intensiver Fahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei warnt: An der Haustür angebotene Handwerkerleistungen sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. Betrüger suchen gezielt ältere, alleinstehende Personen auf. Seien Sie bei Haustürgeschäften besonders vorsichtig. Lassen Sie niemand in ihr Anwesen. Verständigen Sie über Notruf die Polizei!

Bad Bergzabern: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 22.08.2022 ereignete sich gegen 19 Uhr in der Weinstraße ein Verkehrsunfall. Der 68-jährige Fahrer eines Pkw Opel befuhr die Weinstraße von der Stadtmitte kommend in Richtung Pleisweiler-Oberhofen. Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda fuhr aus der Hofeinfahrt des Anwesen Nummer 86 und wollte nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen.

Beim Einfahren auf die Weinstraße kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde drei Insassen verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Betrug mittels WhatsApp

Weyher (ots) – Wiederholt wurde einer Frau von ihrer vermeintlichen Tochter via WhatsApp vorgegaukelt, dass sie wegen einem medizinischen Notfall dringend 2.000 Euro benötigt. Sie konnte wegen ihrer guten Gesprächsführung das Vertrauen der Frau gewinnen, die ihr letztendlich den geforderten Betrag auf das angegebene Konto überwies. Unmittelbar danach bemerkte sie, dass sie Opfer eines Betrugs wurde. Sie erstattete Strafanzeige.

Die Polizei appelliert: Schützen Sie ihren WhatsApp-Account vor Betrug. Entlarven Sie Betrüger, indem Sie um eine Sprachnachricht bitten oder rufen Sie vor einer Überweisung die Person an, um deren Identität zu überprüfen. Nur so können Sie sicher sein, dass keine fremde Person Ihren Account missbräuchlich verwendet.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Rhodt (ots) – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montagnachmittag, den 22.08.2022, im Zeitraum zwischen 16:00 und 18:00 Uhr einen PKW in der Weinstraße in Rhodt. Dort streifte der Verursacher den ordnungsgemäß gegenüber eines Eiscafés geparkten braunfarbenen Hyundai der Geschädigten und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) an die Polizei Edenkoben zu wenden.